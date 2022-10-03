"Đàn bà cũ" đừng yêu vội, thương đại, đừng tự rút cạn vốn liếng lòng dạ cho người không xứng đáng

Bạn tôi xem tình yêu là thứ trang sức xoàng xĩnh, chọn bừa đeo đại cũng chẳng sao. Cô ấy sa vào những cuộc tình chóng vánh không có cái kết. Bạn tôi nói thế này, đàn bà từng ly hôn thì cưới sinh làm gì, cứ là tình nhân thôi. Đó là lần đầu tiên tôi không muốn quan tâm cô ấy nữa. Dù rằng tôi thương cho những bất hạnh không hay bạn phải trải qua, tôi đủ thấu hiểu những va vấp ấy không hề dễ dàng chấp nhận. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc bạn xem thường chính bản thân và tình cảm của mình như thế…

Tôi có một cô bạn. Bạn tôi kết hôn cùng mối tình đầu của mình khi vừa mới tốt nghiệp. Nhưng câu chuyện như mơ ấy lại không có được cái kết tốt đẹp. Chồng cô ấy ngoại tình khi chỉ mới kết hôn chưa đầy một năm. Bạn tôi như kẻ từ thiên đàng, bước hụt một nhịp mà ngã nhào xuống tận địa ngục. Bạn tôi ly hôn như một cái kết trước sau cũng phải diễn ra. Như mạnh mẽ và bản lĩnh lắm nhưng đáng tiếc, sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ kia, bạn tôi dần đánh mất bản ngã của chính mình.

Vết thương của đàn bà từng ly hôn, vốn âm ỉ đến suốt cuộc đời. Thứ cảm giác đổ vỡ trong một mối quan hệ tưởng chừng như cả đời đủ sức bẻ gãy những ước mong của đàn bà. Biết là đau lòng đó, nhưng tôi luôn mong họ hiểu, đàn bà từng bước qua đau thương lại càng phải trân trọng bản thân hơn bao giờ hết. Họ có thể không còn lòng tin vào tình yêu, nhưng đừng bao giờ thôi hy vọng vào duyên phận ở đời. Vì nhân duyên là thứ duy nhất trên thế gian này khiến ta khổ đau đến tận cùng, cũng có thể cho ta một cái kết vẹn tròn nhất. Chỉ là, vẫn là ta phải lựa đi chọn lại thứ duyên phận chồng chất ở đời cũng sẽ có lúc nhầm lẫn.

Đừng bẻ cong bản ngã của bản thân theo thứ nghiệt duyên ta đã chọn nhầm. Đàn bà từng ly hôn lại càng phải yêu cho đúng, đừng chọn vội, thương đại. Tình cảm là thứ quý giá với đàn bà. Không phải đã từng mất mát quá nhiều, giờ sao lại không quý trọng hơn? Đừng tự rút cạn vốn liếng lòng dạ cho người không đúng. Đến khi người thật sự đến, lại chỉ cho họ được một trái tim trống rỗng, chẳng phải lại càng đau lòng hơn sao?

Đàn bà có thể bỏ chồng, nhưng tuyệt đối đừng thôi hy vọng vào tình yêu

Đừng quan niệm rằng đàn bà từng ly hôn thì tình yêu chỉ là món đồ chơi và hạnh phúc là thứ xa xỉ ngoài tầm với. Dù bạn là ai, từng trải qua điều gì, tình yêu và hạnh phúc vốn không kiêng kị bất kì điều gì. Chỉ cần bạn mưu cầu, bạn trân trọng chính mình thì tình yêu sẽ lại nảy nở, hạnh phúc cũng rộ hoa. Chỉ là, liệu bạn có tin hay không, liệu bạn có đủ bản lĩnh bỏ qua quá khứ mà bước tiếp cho hiện tại không. Phải hiểu, đàn bà có thể bỏ chồng, nhưng tuyệt đối đừng thôi hy vọng vào tình yêu. Nếu bạn không thể hạnh phúc ở hiện tại, chính là vì đó cho phải là cái kết dành cho bạn. Nhẫn nại thêm đi, yêu thương và trân trọng chính mình chút đi. Đến một lúc, đúng người, đúng thời điểm, bạn sẽ hiểu vì sao thượng đế lại bắt bạn phải trải qua nhiều mất mát như thế. Chính là để dành cho bạn một món quà sau cùng xứng đáng nhất. Cho đến lúc đó, đừng bỏ cuộc, đừng bẻ cong bản ngã của chính mình.

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Đàn bà từng ly hôn đừng phung phí tình cảm của chính mình

Trái tim của đàn bà từng đổ vỡ vốn không ít vết cắt, lỏm chỏm những tình cảm đổ nát. Lòng dạ vốn đã không lành lặn như thế, sao không càng trân trọng tình cảm của mình hơn? Sa vào những cuộc tình chóng vánh, những yêu thương hời hợt không nghĩa lý, liệu có khiến bản thân an lành và hạnh phúc hơn không? Hay là, chỉ lại càng làm hạ thấp tình cảm và lòng tự trọng của đàn bà? Không, đừng như thế. Đừng khiến người đời đánh giá thấp đàn bà từng ly hôn như thế. Càng trải qua bất hạnh, bạn càng phải sống can trường và vững vàng hơn hết. Phải để họ thấy, đàn bà ly hôn thì sao, bạn vẫn sống đúng, thương đầy, yêu đủ vì bạn xứng đáng được hạnh phúc. Đừng khiến mình từ bùn nhơ bước ra lại tự kéo bản thân xuống cát bẩn. Đàn bà từng ly hôn, nếu bạn không tự tôn trọng bạn thì chẳng ai ngoài kia trân trọng bạn được. Nếu bạn phung phí tình cảm của mình thì cũng không một ai đủ sức cho bạn tình cảm của họ…