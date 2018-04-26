Đàn bà có tâm sẽ ở bên người đàn ông có tình

Người đời có câu: “Mọi thứ trên đời đều phải trả giá bằng tiền bạc nhưng tình yêu sẽ được trả giá bằng tình yêu”. Lòng chung thủy sắt son của đàn bà chính là tấm gương phản chiếu những gì nhận được từ người đàn ông.

Với xã hội bây giờ, khi giá trị đồng tiền lên ngôi, con người ta thường hoài nghi về những giá trị chân thật. Liệu rằng có hay không một tình yêu bền chặt, thủy chung suốt đời? Người đàn ông chỉ có thể giữ được một người đàn bà bên mình mãi mãi chỉ khi họ có chân tình. Tình yêu của người đàn bà là sự phản chiếu những gì họ nhận được từ người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Có bao giờ đàn ông tự hỏi, rốt cuộc người đàn bà ở bên mình, chấp nhận lấy mình là vì điều gì? Vì mình đẹp trai, vì mình tài giỏi, vì giàu, vì mình có thể chở che và bao bọc cho cô ấy trọn đời? Đàn bà lấy chồng, tất cả những yếu tố ấy đều rất quan trọng nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Đàn bà chỉ lấy người họ tin tưởng nhất. Tin rằng ở bên cạnh người đàn ông họ sẽ có cảm giác bình yên. Tin rằng chỉ cần hai người có nhau thì mọi giông bão cuộc đời ngoài kia cũng thật nhỏ bé.

Một người đàn ông giàu có, rất tài giỏi, có thể đứng ở vị trí cao trong xã hội nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng họ là một người biết gìn giữ hạnh phúc gia đình. Kết hôn là chuyện dễ dàng, nhưng để gia đình yên ấm, vợ chồng thuận hòa là điều rất khó. Chú tôi năm mươi tuổi, là một người đàn ông rất giỏi ngoài xã hội, làm chủ một công ty lớn. Nhưng mỗi khi ngồi với chú, tôi đều thấy trên gương mặt phảng phất điều gì đó rất buồn. Đàn bà sẽ chủ động rời xa người đàn ông cạn tình, cạn nghĩa - Ảnh minh họa: Internet Một lần chú say, chú kể cả đời chú có lẽ không xóa được tội lỗi với vợ. Chính chú đã đẩy thím đến đường cùng, phải khăn gói rời khỏi nhà. Ngày xưa hai bàn tay trắng, nhờ người vợ tào khang như thím mà chú mới yên tâm xây dựng sự nghiệp. Nhưng đàn ông khi giàu sang thường quên lời thề lúc nghèo khó. Khi có tiền trong tay chú lại đam mê người đàn bà khác. Chú như bị bỏ bùa mê mà quên mất điều gì quan trọng nhất với mình.

Vợ chú đã khóc, đã suy sụp rất nhiều trước khi có quyết định rất đau đớn là chủ động ly hôn. Khi ấy, chú cũng không mấy hối hận bởi vì lúc đó đã có nhân tình bên cạnh. Nhưng rồi, khi nhân tình bỏ chú để chạy theo một gã đàn ông trẻ hơn, giàu hơn chú mới thật sự hối hận. Chú nhớ lại những lần chú đau ốm, bệnh tật thời còn nghèo, thím đã bên cạnh chăm sóc, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Chú biết vợ thương mình bằng tất cả tấm lòng của một người đàn bà son sắt. Nhưng chú lại không biết trân trọng, để lúc mất đi mới hối hận vì để mất đi một tấm chân tình. Chú cũng đã tìm đến để xin lỗi nhưng vợ chú không chấp nhận tha thứ. Gương đã vỡ một lần thì gàn hắn lại đâu có được như xưa? Chỉ cần người đàn ông còn yêu thương, người đàn bà sẽ nguyện gắn bó - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi đã yêu thật lòng họ có thể vì người mình thương yêu mà hi sinh, chịu đựng. Giữ trái tim một người đàn bà bên mình tưởng rằng khó mà thật ra rất dễ. Chỉ cần người đàn ông có chân tình, một lòng một dạ thử hỏi người đàn bà nào rời xa? Nhưng tiếc thay, với xã hội đầy cám dỗ như bây giờ, đàn ông khi đứng trước một người đàn bà đẹp hơn, quyến rũ hơn lại quên mất đi người vợ của mình. Đàn bà có tâm chỉ ở bên người đàn ông có tình, khi đàn ông cạn tình cạn nghĩa họ còn cách nào khác là phải rời xa? Người đời có câu: “Mọi thứ trên đời đều phải trả giá bằng tiền bạc nhưng tình yêu sẽ được trả giá bằng tình yêu”. Lòng chung thủy sắt son của đàn bà chính là tấm gương phản chiếu những gì nhận được từ người đàn ông. Đàn ông có chân tình sẽ giữ được người đàn bà có tâm!

Đàn bà à, sau ly hôn rồi cuộc đời sẽ ổn Thời gian qua đi, nỗi đau mờ dần trong tim chị. Chị còn con cái, còn cha mẹ, còn công việc, còn nhiều thứ để quan tâm, yêu thương. Ôm mãi một nỗi buồn chỉ khiến cuộc đời chị tăm tối thêm.

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