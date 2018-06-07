Đàn bà có chồng bội bạc phải biết mình 'trên cơ' nhân tình ở những điểm này

Đàn bà có chồng ngoại tình, phải biết mình luôn trên cơ nhân tình, mình luôn đứng vị trí cao hơn nhân tình. Đừng kéo mình xuống ngang hàng với họ làm gì, cũng đừng tự hạ thấp nhân phẩm của mình vì họ. Không đáng đâu!

Là vợ danh chính ngôn thuận Đàn bà một khi biết chồng ngoại tình, câu hỏi thường xuyên đặt ra chính là mình có gì không bằng nhân tình? Và vì chồng chọn người phụ nữ khác nên phụ nữ càng cảm thấy mình thua kém nhân tình. Nhưng thật ra, phụ nữ nên hiểu, trong hôn nhân, không người đàn bà nào ngoài kia có thể hơn một người vợ danh chính ngôn thuận được cưới xin đàng hoàng. Phụ nữ hơn nhau chính là biết mình là ai, có vị trí gì trong cuộc đời đàn ông. Mình là vợ được cha mẹ chồng công nhận, là mẹ của con anh ta, hay chỉ là người phụ nữ tạm bợ không ai biết. Phải nhớ, nhân tình có được tình yêu phút chốc của đàn ông, nhưng bạn là vợ của anh ta. Nhân tình chẳng mấy ai biết, còn bạn thì ai cũng rõ là ai. Một người lén lút yêu đương, một người danh phận rõ ràng, đã thế thì nào cần phải hơn thua so sánh.

Phụ nữ hơn nhau chính là biết mình là ai, có vị trí gì trong cuộc đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Cũng đừng so sánh làm gì mình không trẻ đẹp như nhân tình. Bạn cũng từng trẻ đẹp, cũng từng khiến chồng say đắm đó thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian, lâu bền vẫn là nghĩa tình, là sắt son. Huống hồ, điều mình hơn họ chính là từng trải từ vai trò một người vợ, người con dâu, người mẹ trong gia đình. Đó là điều nhân tình không bao giờ hơn bạn được. Có gia đình và con cái “hậu thuẫn” Phụ nữ có chồng ngoại tình đừng bao giờ nghĩ mình cô đơn trong cuộc chiến không vũ khí này. Mình còn gia đình, còn con cái là “hậu thuẫn” vững chắc. Mình làm vợ bao năm, làm dâu bao năm, có nghĩa tình không cha mẹ chồng là người xác nhận. Mình làm mẹ, có chăm con khéo không, cứ nhìn con là biết. Với gia đình chồng, mình hết lòng ra sao, họ đều thấy. Chính những điều đó mới là vũ khí mà nhân tình không thể có, là thứ có thể giúp chồng đủ tỉnh táo, kéo chồng về gia đình.

Chính những điều đó mới là vũ khí mà nhân tình không thể có, là thứ có thể giúp chồng đủ tỉnh táo, kéo chồng về gia đình - Ảnh minh họa: Internet Biết đâu là điểm yếu của chồng Nhân tình có thể chiều chồng, có thể cho chồng nhiều điều vợ không thể. Nhưng chỉ có vợ mới là người biết rõ đâu là điểm yếu của chồng. Sống với nhau bao năm, vợ mới là người biết chồng sợ điều gì, không thể mất điều gì và cần điều gì nhất. Đây cũng là thứ vũ khí chỉ vợ mới có, nhân tình vốn khó nhận ra. Và khi biết những điều này, vợ nên tận dụng triệt để. Nếu với chồng tiền và danh dự là quan trọng nhất, cứ đánh vào đó, để chồng thấy có nhân tình rồi thì danh dự hay tiền tài cũng sẽ rời khỏi anh ấy. Nếu với chồng trách nhiệm là điều không thể thiếu, cứ lấy con cái, cha mẹ ra để anh ấy hiểu chọn nhân tình chính là mất gia đình và con. Sống với nhau bao năm, vợ mới là người biết chồng sợ điều gì, không thể mất điều gì và cần điều gì nhất - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có chồng ngoại tình nên nhớ mình là vợ, không việc gì phải thấy thua kém với nhân tình. Ở đời, không bao giờ người thứ ba hơn vợ danh chính ngôn thuận. Hơn hết, không phải là so về hình thể, nhan sắc hay tình yêu của chồng mà là nhân phẩm, là đức hạnh, là vị trí trong gia đình. Vì vậy, đàn bà có chồng ngoại tình, phải biết mình luôn trên cơ nhân tình, mình luôn đứng vị trí cao hơn nhân tình. Đừng kéo mình xuống ngang hàng với họ làm gì, cũng đừng tự hạ thấp nhân phẩm của mình vì họ. Không đáng đâu! Quan trọng vẫn là bạn biết mình giá trị bao nhiêu, kiêu hãnh của một người vợ nằm ở đâu. Và hơn hết, bạn không làm sai, không cần phải đổi thay điều gì. Bạn chỉ cần là chính bạn, bảo vệ chính mình và con. Chồng còn nghĩa còn tình, bạn còn suy nghĩ lại. Chồng đã cạn nghĩa cạn tình thì thôi, đừng tiếc, tặng không cho thiên hạ!

Đàn bà lấy chồng: Những thời khắc nhất định phải tuyệt tình Đến một lúc, thà tuyệt tình để bảo vệ mình và con, thà dứt khoát một lần để tìm kiếm một con đường mới, chứ đừng giữ một người không còn xứng đáng. Đàn bà, không thể sống vì mình và con thì chỉ là sống tạm, sống phí!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-co-chong-boi-bac-phai-biet-minh-tren-co-nhan-tinh-o-nhung-diem-nay-285598.html