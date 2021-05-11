Đàn bà có 3 thứ càng 'mềm' càng khiến đàn ông yêu ngây dại mỗi khi 'chạm vào'

Phụ nữ yêu 11/05/2021 06:16

Người vợ khôn ngoan luôn biết cách cư xử để chồng càng yêu thương và trân trọng mình trong suốt những năm tháng bên nhau. Trong đó, có 3 thứ "mềm" được xem là vũ khí "cứng" giúp phụ nữ nắm giữ trái tim đàn ông.

Người vợ khôn ngoan luôn giữ những thứ này thật "mềm' để nắm giữ trái tim đàn ông.

Cách cư xử

Phụ nữ mềm mỏng trong cư xử thường có vị trí nhất định trong gia đình và trong lòng chồng. Người vợ tinh tế cho chồng đủ ba điều: tự do, tự trọng và sự thấu hiểu. Họ cho chồng đủ tự do để thấy thoải mái, đầy trách nhiệm khi về nhà. Họ cho chồng đủ tự trọng để vừa biết ơn, vừa nể trọng và yêu thương vợ. Họ cho chồng đủ thấu hiểu để biết chồng muốn gì, cần gì, là người bạn đồng hành cùng chồng trong nhiều vấn đề.

Đàn bà có 3 thứ càng 'mềm' càng khiến đàn ông yêu ngây dại mỗi khi 'chạm vào' - Ảnh 1
So với một người vợ đẹp, đàn ông say mê kiểu phụ nữ khéo léo trong cư xử hơn - Ảnh minh họa: Internet

So với một người vợ đẹp, đàn ông say mê kiểu phụ nữ khéo léo trong cư xử hơn. Càng qua nhiều tình huống vợ tinh tế đối nhân xử thế, khôn khéo thể hiện sự thấu hiểu, mềm mỏng, đàn ông càng thấy tự hào và quý trọng vợ hơn.

Lời nói

Hầu hết đàn ông đều thích nghe những lời nhẹ nhàng, mềm mỏng từ người phụ nữ bên cạnh. Điều này cũng được chứng minh qua nhiều nghiên cứu tâm lý, một giọng nói du dương, êm ả có sức gợi mở sự rung động ở đàn ông bất kì lứa tuổi nào.

Một người vợ thông minh sẽ giữ đúng tông giọng có sức gợi cảm nhất với chồng. Trong tùy tình huống, họ sẽ biết dùng lời nói cùng tông giọng phù hợp để thu hút sự chú ý của đàn ông, cũng như thể hiện khí chất và cá tính của mình.

Đàn bà có 3 thứ càng 'mềm' càng khiến đàn ông yêu ngây dại mỗi khi 'chạm vào' - Ảnh 2
Người vợ khôn ngoan biết cách nắm giữ trái tim của đàn ông bằng lời nói chẳng mất tiền mua, chẳng tốn quá nhiều công sức - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như, khi cần kiên quyết với chồng, lời nói của họ sẽ dứt khoát, logic, thể hiện quan điểm của mình. Nhưng lúc cần dỗ dành, tỏ ra yếu đuối để hấp dẫn nhu cầu bảo vệ của đàn ông, họ sẽ mềm giọng, từng lời đều nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng chân thành, hiểu biết. Đặc biệt, phụ nữ khéo ăn nói cùng cách nói năng dễ nghe càng “thống trị” trái tim của đàn ông.

Nhiều đàn ông thừa nhận rằng đôi khi chỉ với một giọng nói dễ nghe của người phụ nữ mình yêu trong điện thoại, họ cũng đã muốn chạy về nhà thật nhanh. Người vợ khôn ngoan biết cách nắm giữ trái tim của đàn ông bằng lời nói chẳng mất tiền mua, chẳng tốn quá nhiều công sức.

Trái tim

Nhiều người cho rằng phụ nữ càng tỏ ra mạnh mẽ thì càng khiến đàn ông say mê. Nhưng kỳ thực, đàn ông bị hấp dẫn bởi người phụ nữ có quy tắc sống kiên cường nhưng vẫn giữ được trái tim đơn thuần, dễ rung động trước những điều đẹp đẽ. Vì đó là bản chất trời sinh có sức hút giới tính ở phụ nữ.

Đàn bà có 3 thứ càng 'mềm' càng khiến đàn ông yêu ngây dại mỗi khi 'chạm vào' - Ảnh 3
Phụ nữ vừa giữ được cá tính độc lập, có giá trị riêng, vừa giữ được bản tính mềm mỏng yếu đuối của phái yếu thì dù là người đàn ông nào cũng phải “mủi lòng” đắm say - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ giữ sự yếu đuối bản năng không hề sai, thậm chí là đôi lúc cần thiết để hấp dẫn đàn ông. Bởi đàn ông là phái mạnh, họ có nhu cầu là cây tùng cây bách của phụ nữ, để thể hiện bản lĩnh và năng lực của mình. Phụ nữ vừa giữ được cá tính độc lập, có giá trị riêng, vừa giữ được bản tính mềm mỏng yếu đuối của phái yếu thì dù là người đàn ông nào cũng phải “mủi lòng” đắm say.

Kỳ thực, người vợ khôn ngoan sẽ biết cương nhu đúng lúc, khi cần cứng rắn thì phải kiên định đến cùng để chồng nể trọng. Nhưng cũng phải có những khi thật sự mềm mỏng, để khơi dậy sự hấp dẫn giới tính, sự rung động trong một mối quan hệ lâu năm. Chỉ cần nắm bắt những điều đó, đàn ông dù đi đến đâu, gặp những ai cũng không thể quên được vợ.

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