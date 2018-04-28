Đàn bà à, hy sinh không bao giờ là một dạng của hạnh phúc

Phụ nữ yêu 28/04/2018 10:24

Gắn cuộc đời với hai chữ hy sinh nghĩa là đàn bà chấp nhận chịu thiệt thòi, chấp nhận mọi cay đắng về mình. Để rồi, cả ngày không có lấy một giây phút nghỉ ngơi, dành mọi thời gian để cố chu toàn mọi thứ. Thử hỏi một cuộc sống như vậy có được gọi là hạnh phúc?

Trong cuộc sống bây giờ, nhiều người phụ nữ vẫn nghĩ rằng: Hạnh phúc của đàn bà chính là sự hy sinh. Chỉ cần chồng con vui vẻ, nhà cửa yên ấm thì đàn bà sẽ chấp nhận thiệt thòi, sống vì người khác đến quên cả bản thân. Liệu rằng sống hy sinh như vậy, đàn bà có đổi được hai từ: Hạnh phúc?

Đàn bà à, hy sinh không bao giờ là một dạng của hạnh phúc - Ảnh 1
Nhiều người phụ nữ sống vì người khác đến quên cả bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Bao nhiêu người phụ nữ xung quanh chúng ta tìm vui trong bốn bức tường của căn bếp đầy dầu mỡ? Bao nhiêu người suốt ngày đầu bù, tóc rối luôn tay luôn chân làm những công việc không tên trong nhà? Bao nhiêu người đàn bà cả năm không có lấy một thỏi son, một chiếc áo mới? Để rồi khi ngồi giữa đám bạn bè, nhìn ai cũng xúng xính, lộng lẫy lòng họ lại chạnh buồn.

Một cây son, một chiếc váy chẳng đáng là bao nhưng biết bao lần cầm lên đàn bà lại đặt xuống, tặc lưỡi: “Thôi, để dành tiền ấy mua sữa cho con, mua cái gì ngon cho cả nhà cùng ăn”. Niềm vui của đàn bà vốn nhỏ bé và đơn giản lắm. Chỉ cần nhìn chồng con ăn ngon món mình nấu thì dẫu đứng trong bếp cả chiều để nấu nướng họ cũng thấy vui.

Nhiều người vẫn ca ngợi sự hy sinh của đàn bà như là một minh chứng cho mẫu người phụ nữ đảm đang và hiền hậu. Nhưng gắn cuộc đời với hai chữ hy sinh nghĩa là đàn bà chấp nhận chịu thiệt thòi, chấp nhận mọi cay đắng về mình. Để rồi, cả ngày không có lấy một giây phút nghỉ ngơi, dành mọi thời gian để cố chu toàn mọi thứ. Khi chồng con say giấc, đàn bà còn bận nghĩ ngày mai dậy sớm nấu món gì ngon. Quen sống vì người khác, họ chẳng mảy may có được một niềm vui cho mình dẫu nhỏ bé. Thử hỏi một cuộc sống như vậy có được gọi là hạnh phúc?

Đàn bà à, hy sinh không bao giờ là một dạng của hạnh phúc - Ảnh 2
Chấp nhận mọi thiệt thòi về mình liệu rằng đàn bà sẽ hạnh phúc như họ mong đợi? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng có một người chị họ sống hy sinh như vậy. Nhiều lúc đám cưới, chị lại sang nhà tôi mượn một chiếc đầm đi dự tiệc. Tôi thường bảo, chị cứ nhịn ăn nhịn mặc như thế để làm gì? Chị bảo, cả năm mới đi đám cưới một hai lần, mua mấy thứ này về phí lắm. Mà chị đâu phải nghèo khó gì cho cam.

Đi làm ở công ty cả ngày, chiều về lại thấy chị bon chen ở chợ để mua được con cá tươi, mớ rau non về lo bữa cơm chiều. Chồng chị cũng đi làm ở công ty mà chẳng thấy anh mấy khi đụng tay vào việc gì. Đi làm về, ngồi xem tivi đợi vợ dọn cơm ăn. Chị lo xong bữa cơm, quay ra tắm con, cho con ăn rồi dạy con học. Nhiều lúc tôi thấy chị ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi. Tôi bảo sao chị không nói chồng phụ giúp một tay việc nhà. Chị bảo, anh ấy làm cả ngày mệt rồi với lại những việc này là của phụ nữ.

Vì quá bận bịu, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân mà chị trông xuống sắc hẳn. Đùng một cái chị bị bệnh, đi khám bác sĩ bảo u trong buồng trứng, phải mổ. Cũng thời điểm đó, chồng chị viện lí do đi công tác. Việc công ty rất quan trọng, anh không thể không đi. Phũ phàng thay, anh ta đi công tác không quên dắt theo một cô em chân dài tươi trẻ để hú hí. Còn chị mỏi mệt, ốm o nằm trên giường bệnh. Khi biết sự thật về chồng, chị trào nước mắt: “Ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, làm việc đến chẳng có thời gian cho mình đến khi xấu xí chồng lại đi ăn nằm với người đàn bà khác. Nghĩ lại chị thấy mình thật ngu ngốc".

Đàn bà à, hy sinh không bao giờ là một dạng của hạnh phúc - Ảnh 3
Đàn bà à, hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, hạnh phúc không đến bằng con đường hy sinh quên mất bản thân mình. Thời gian luôn là thứ vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt với đàn bà. Đừng để thời gian qua đi, giật mình nhìn lại mới thấy mình sống chẳng có lấy một điều gì riêng tư cho bản thân. Hãy cứ cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, yêu thương và chăm sóc bản thân mình. Đàn bà khôn ngoan sẽ sống hạnh phúc mà chẳng cần đánh đổi bằng sự hy sinh!

Đàn bà buông tay bởi đàn ông không biết giữ

Đàn bà buông tay bởi đàn ông không biết giữ

Đâu có một người đàn bà nào đủ bao dung đến độ biết chồng tệ bạc vẫn rộng lòng tha thứ hết lần này đến lần khác. Đàn bà buông tay bởi đã quá tuyệt vọng, biết mình chẳng thể hy vọng gì thêm ở người đàn ông bên cạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàn bà hi sinh đàn bà chịu đựng đàn bà hạnh phúc cách để đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này