Cô ta luôn tìm mọi cơ hội để gần gũi và ngã vào lòng bạn tôi - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đêm, cô ta vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm, rồi chủ động hẹn Thắng đi ăn, cà phê. Thắng ban đầu cũng khéo léo từ chối nhưng thấy cô ta nhiệt tình quá lại đi. Một bữa cô ta ngà ngà say, mượn rượu cô ôm chầm lấy Thắng và bảo rằng tình yêu của cô chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ cậu ta đã có vợ có con, cô ta vẫn muốn ở bên.

Đàn ông, dù có cứng rắn đến mấy nhưng khi một người đàn bà chủ động nằm vào lòng có ai kiềm chế nổi? Sẵn có hơi men trong người, Thắng cũng đáp lại nhiệt tình tình cảm ấy bằng cách đưa cô ta đi khách sạn. Nhưng đâu ngờ rằng, chỉ cần một lần lên giường với người đàn bà khác, cậu ta đã đưa hạnh phúc gia đình của mình đến vực thẳm.

Cô ta vừa điêu ngoa vừa vô cùng xảo trá. Tất cả những hình ảnh thân mật trên giường được cô ta chụp lại và gửi cho vợ Thắng. Chính tôi đã tìm thấy vợ cậu ta ngồi thất thần trên ghế đá ở công viên. Chiều ấy, Thắng hốt hoảng gọi cho tôi chạy xe đi tìm vợ giúp, cậu ta đã tìm suốt buổi chiều nhưng không biết vợ đi đâu. Vợ Thắng vừa khóc vừa nói với tôi: "Em phải sống như thế nào nữa đây?"

Vợ bạn đã vô cùng đau khổ khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Thắng về nhà xin lỗi vợ, nói rằng do men rượu, do say xỉn nên không làm chủ được mình. Cô ta cũng vì không có được Thắng nên ra sức phá nát hạnh phúc gia đình. Vợ Thắng chỉ nói đúng một câu: “Đừng đổ thừa cho rượu, cũng đừng đổ thừa cho ả đàn bà đó, nếu anh không muốn anh có cùng cô ta vào khách sạn?”.

Đang có một gia đình hạnh phúc, có một tổ ấm khiến bao người ngưỡng mộ, thế nhưng chỉ vì đam mê chốc lát bạn tôi đã phá nát tất cả. Giờ có xin lỗi bao nhiêu, có làm bao nhiêu điều để chuộc lỗi thì vợ bạn cũng không chấp nhận tha thứ. Bạn tôi giờ như người mất hồn, ngày nào cũng say xỉn vì vợ đã bỏ về nhà ngoại. Bạn đâu ngờ rằng, vui chơi chốc lát hậu quả mang lại đến cả đời.