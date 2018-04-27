Sẵn có hơi men trong người, Thắng cũng đáp lại tình cảm ấy bằng cách đưa cô ta đi khách sạn. Nhưng đâu ngờ rằng, chỉ cần một lần lên giường với người đàn bà khác, cậu ta đã đưa hạnh phúc gia đình của mình đến vực thẳm.

Khi chưa có được người phụ nữ, đàn ông thường ra sức chiều chuộng, nâng niu. Khi đã có được rồi họ lại xem nhẹ, sống vô tâm với người bạn đời. Sự phản bội cũng xuất phát từ sự thèm "của lạ”, khao khát chinh phục những điều mới mẻ của đàn ông. Nhưng đàn ông ngoại tình, có bao giờ nghĩ rằng tàn những cuộc vui rồi có lúc họ sẽ day dứt và ân hận về những gì mình đã làm? Đàn ông khi ngoại tình có ai biết được rằng một ngày nào đó họ sẽ hối hận? - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người bạn thân tên Thắng, rất đẹp trai và tài giỏi. Ngay từ thời sinh viên, không cần theo đuổi Thắng cũng có một danh sách dài những cô gái ái mộ. Cũng đúng thôi bởi ngoại hình cậu ta cao ráo, trắng trẻo, cùng cặp kính cận trí thức. Hơn nữa, cậu ta lại rất giỏi đàn hát. Những buổi văn nghệ của trường, chỉ cần đứng trên sân khấu hát bao nhiêu cô gái đứng dưới hò reo, cổ vũ.

Rồi Thắng đi làm, cưới vợ. Hai năm sau có một đứa con trai giống cậu ta như đúc. Là bạn thân nhưng nhiều lúc tôi cũng thầm ghen tị bởi dường như cuộc đời ưu ái cho cậu ta rất nhiều. Vợ Thắng cũng là một cô gái rất xinh đẹp, làm thông dịch cho một công ty nước ngoài. Thỉnh thoảng đến nhà Thắng chơi, cô vợ trổ tài nấu nướng rất ngon. Một cuộc sống như thế, có lẽ cậu ta chẳng mong ước điều gì hơn. Nhưng cuộc sống đúng là không thể nói trước được điều gì. Tình cờ Thắng gặp lại cô bạn hồi sinh viên mê mình như điếu đổ. Cô này vẫn chưa có chồng, khi gặp lại Thắng cô đã vui mừng đến mức chạy lại ôm chầm khiến những người xung quanh ai cũng trố mắt nhìn. Ban đầu chỉ là bạn bè gặp lại nhau, vui vẻ đi uống cà phê ôn lại những kỉ niệm đẹp thời sinh viên. Nhưng cô ta không phải là người đơn giản. Trong những cuộc trò chuyện, cô ta vẫn cố làm cho Thắng hiểu rằng ngày xưa và cả bây giờ, tình cảm của mình vẫn không hề thay đổi.

Cô ta luôn tìm mọi cơ hội để gần gũi và ngã vào lòng bạn tôi - Ảnh minh họa: Internet Đêm đêm, cô ta vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm, rồi chủ động hẹn Thắng đi ăn, cà phê. Thắng ban đầu cũng khéo léo từ chối nhưng thấy cô ta nhiệt tình quá lại đi. Một bữa cô ta ngà ngà say, mượn rượu cô ôm chầm lấy Thắng và bảo rằng tình yêu của cô chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ cậu ta đã có vợ có con, cô ta vẫn muốn ở bên. Đàn ông, dù có cứng rắn đến mấy nhưng khi một người đàn bà chủ động nằm vào lòng có ai kiềm chế nổi? Sẵn có hơi men trong người, Thắng cũng đáp lại nhiệt tình tình cảm ấy bằng cách đưa cô ta đi khách sạn. Nhưng đâu ngờ rằng, chỉ cần một lần lên giường với người đàn bà khác, cậu ta đã đưa hạnh phúc gia đình của mình đến vực thẳm. Cô ta vừa điêu ngoa vừa vô cùng xảo trá. Tất cả những hình ảnh thân mật trên giường được cô ta chụp lại và gửi cho vợ Thắng. Chính tôi đã tìm thấy vợ cậu ta ngồi thất thần trên ghế đá ở công viên. Chiều ấy, Thắng hốt hoảng gọi cho tôi chạy xe đi tìm vợ giúp, cậu ta đã tìm suốt buổi chiều nhưng không biết vợ đi đâu. Vợ Thắng vừa khóc vừa nói với tôi: "Em phải sống như thế nào nữa đây?" Vợ bạn đã vô cùng đau khổ khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Thắng về nhà xin lỗi vợ, nói rằng do men rượu, do say xỉn nên không làm chủ được mình. Cô ta cũng vì không có được Thắng nên ra sức phá nát hạnh phúc gia đình. Vợ Thắng chỉ nói đúng một câu: “Đừng đổ thừa cho rượu, cũng đừng đổ thừa cho ả đàn bà đó, nếu anh không muốn anh có cùng cô ta vào khách sạn?”. Đang có một gia đình hạnh phúc, có một tổ ấm khiến bao người ngưỡng mộ, thế nhưng chỉ vì đam mê chốc lát bạn tôi đã phá nát tất cả. Giờ có xin lỗi bao nhiêu, có làm bao nhiêu điều để chuộc lỗi thì vợ bạn cũng không chấp nhận tha thứ. Bạn tôi giờ như người mất hồn, ngày nào cũng say xỉn vì vợ đã bỏ về nhà ngoại. Bạn đâu ngờ rằng, vui chơi chốc lát hậu quả mang lại đến cả đời.

Gửi người thứ ba: Cướp chồng người có bao giờ nghĩ đến hậu quả? Nhiều người thứ ba, sau khi bị đánh ghen quay ra oán trách cuộc đời quá bất công và tàn nhẫn. Nhưng ở đời, mọi thứ vốn rất công bằng. Thứ gì không phải của mình thì đừng cố gắng giành giật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-ngoai-tinh-vui-choc-lat-buon-mot-doi-280444.html