Đàn bà 50 gửi phụ nữ 30: Hãy tỉnh ngộ trước khi hối tiếc 4 điều quý giá

Phụ nữ yêu 24/10/2019 05:03

Phụ nữ 30, có chồng rồi thường bỏ quên những tài sản quý giá trong đời. Để năm tháng qua đi, đến khi nhớ lại thì chỉ còn có thể ngậm ngùi hối tiếc….

Đến 50 tuổi, tôi mới biết những điều phải chi khi là người phụ nữ 30 tôi nên biết, nên quý trọng, nên nắm giữ đến cùng…

Phải chi tôi can đảm sống cho bản thân

Đây là điều tôi luôn dằn vặt chính mình ở những năm tháng 50. Với cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc đã 20 năm, với một công việc đáng lẽ tôi đã phải từ bỏ từ những năm 30 tuổi…

Ở tuổi 50, tôi dần tự hỏi mình, vì sao tôi phải sống vì người khác quá nhiều? Đáng lẽ tôi đã có thể ly hôn vì chính mình quá mệt mỏi và thất vọng, hơn là những suy nghĩ sống vì gia đình, con cái. Để rồi sau này, con cái có gia đình riêng, cha mẹ cũng đã mất đi, và tôi vẫn chẳng thể hạnh phúc. Đáng lẽ tôi đã phải từ bỏ công việc bản thân đã nhàm chán để chọn một mở đầu mới. Để đến giờ, sau bao năm chất lượng cuộc sống của tôi vẫn không đổi, đầu óc cũng chẳng được mở mang hơn…

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Đến 50 tuổi, tôi mới biết những điều phải chi khi là người phụ nữ 30 tôi nên biết, nên quý trọng, nên can đảm đến cùng… - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn vẫn còn trẻ, tôi chỉ mong bạn có đủ can đảm, hơn là có quá nhiều cảm giác an toàn và thỏa mãn. Bởi bạn chỉ có một lần được sống, nhất định phải liều mình mà rực rỡ nhất có thể.

Ước gì tôi sống thật với cảm xúc của mình

Từ khi có gia đình, tôi luôn để ý tới cảm xúc của người khác hơn là tự hỏi mình đang cảm thấy thế nào. Tôi sợ chồng không vui, tôi sợ mẹ chồng khó chịu, tôi sợ con buồn…

Nhưng đến giờ thì tôi lại tự hỏi, rốt cuộc có ai trong số họ từng hỏi tôi cảm thấy thế nào chưa? Hay cả bản thân tôi có khi nào tôn trọng cảm xúc của chính mình? Có khi nào tôi từ chối việc tôi không muốn làm, cố gắng thể hiện rằng mình muốn gì, cần gì? Chưa, chưa một lần tôi sống thật với bản thân.

Và khi bạn không để người khác biết bạn đã mệt mỏi, chịu đựng, hy sinh vì họ thế nào, thì họ cũng sẽ không trân trọng. Người đàn bà cô đơn nhất trong gia đình là người chưa từng sống thật với cảm xúc của bản thân.

Giá như tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè

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Phụ nữ 30 nên giữ liên lạc với bạn bè và các mối quan hệ thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tôi dần từ bỏ những hẹn hò bạn bè khi có con, và đến tận bây giờ. Bởi thế, những khi gặp khó khăn trong gia đình hay công việc, tôi hầu như không còn ai để bấu víu vào.

Cuộc đời bạn nên có nhiều sợi dây để níu lấy bạn. Đó là gia đình, chồng con, công việc và không thể thiếu bạn bè. Mỗi mối quan hệ sẽ níu giữ, nâng đỡ bạn theo một ý nghĩa riêng. Để nếu có một sợi dây bị căng, hay thậm chí là bị đứt, bạn cũng không té ngã. Và nếu bạn chỉ níu giữ duy nhất một sợi dây, bạn sẽ không biết lúc nào mình rơi xuống.

Bởi thế, đàn bà 30 nên giữ liên lạc với bạn bè và các mối quan hệ thân thiết. Đó là cách để cân bằng cuộc sống của bạn.

Phải chi tôi sống vui và hạnh phúc hơn

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Trái tim của người phụ nữ 30 xứng đáng được trang hoàng bằng những điều đẹp đẽ và tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Đã đến với tuổi già, tôi dần hiểu thấu giá trị của niềm vui và hạnh phúc. Thật ra cuộc đời này không dài, niềm vui ngắn mà nỗi buồn thì dễ vương sâu. Nhưng đến sau cùng, bạn lại muốn mình sở hữu nhiều niềm vui hơn là buồn phiền. Thái độ sống sẽ quyết định cách bạn thu thập nỗi buồn hay niềm vui để cất giấu. Bạn càng sống lạc quan, tích cực thì gia tài của bạn về sau sẽ là những điều đẹp đẽ. Bạn sống âu lo, mệt mỏi thì bạn chỉ giữ được cho mình buồn phiền, chán nản.

Nhưng trái tim của người phụ nữ 30 xứng đáng được trang hoàng bằng những điều đẹp đẽ và tích cực. Để đến sau này, dù có bao nhiêu tuổi, bạn vẫn thấy năm tháng mình sống thật ý nghĩa, thật không hề hối tiếc…

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