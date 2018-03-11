Đặc điểm của người phụ nữ mà bất cứ đàn ông nào cũng muốn cầu hôn ngay lập tức

Phụ nữ yêu 11/03/2018 13:46

Đàn ông thích một người phụ nữ đẹp để yêu, nhưng để cưới, họ tập trung nhìn nhận về tính cách và tâm hồn nhiều hơn. Họ có thể thích ngắm những cô gái nuột nà quyến rũ, nhưng sẽ chọn những người phụ nữ có tính cách như sau để về chung một nhà.

1. Khéo léo

Không ai muốn cưới một cô gái mà những ứng xử thông thường vẫn còn rất vụng về, thậm chí vô duyên cả. Anh ta sẽ quan sát cách bạn đối xử với mọi người xung quanh, với người thân và cả bạn bè của anh ta nữa. Trong nhiều tình huống khó đỡ, bạn có khéo léo xử lí được hay không sẽ khiến anh ta có những đánh giá cụ thể về bạn.

2. Hài hước

Đặc điểm của người phụ nữ mà bất cứ đàn ông nào cũng muốn cầu hôn ngay lập tức - Ảnh 1

Hài hước là điểm đặc biệt thu hút đối phương - Ảnh: Internet

 Một anh chàng sẽ đánh giá khá cao bạn nếu như bạn có thể phản ứng và hưởng ứng những câu đùa của anh ấy. Nam giới luôn thích được ở cạnh người phụ nữ thấu hiểu được sự hài hước của họ.

3. Trung thực

Đức tính này thì ai cũng cần có. Không ai muốn bị lừa dối cả, và đàn ông đương nhiên cũng vậy. Phụ nữ có thể tha thứ cho đàn ông nếu phát hiện 1 lần họ không chung thủy, nhưng đàn ông lại cực kì khó rộng lượng với sự dối lừa của phụ nữ.

4. Tự tin

Chưa nói đến hẹn hò, làm bạn với một cô gái tự tin đã là một trải nghiệm tuyệt vời rồi. Các chàng có thể thích một cô nàng hiền lành, nhu mì, nhưng một cô gái cá tính, hài hước lại dễ gây ấn tượng với họ hơn.

5. Tử tế

Không ai thích một cô nàng đối xử tốt với mình, nhưng với người khác lại ích kỉ, nhỏ nhen. Một người vợ tương lai có tấm lòng nhân hậu, đồng nghĩa với việc cô ấy cũng sẽ đối xử tốt với bạn bè, người thân trong gia đình họ. Và đây cũng là mẫu hình lí tưởng để con cái họ sau này học tập. Vậy nên sự tử tế cũng là một trong những yếu tố then chốt khiến một người đàn ông chọn bạn làm bến đỗ đời mình.

Đặc điểm của người phụ nữ mà bất cứ đàn ông nào cũng muốn cầu hôn ngay lập tức - Ảnh 2

Chàng trai nào cũng thích cô gái tự tin - Ảnh: Internet

 6. Nhạy cảm

Một vài người hơi e ngại trước những cô gái nhạy cảm, vì sợ họ sẽ quá dễ xúc động và khó kiềm chế cảm xúc. Nhưng thực ra những cô gái này có những sự đáng yêu rất riêng. Họ khiến cho cánh đàn ông cảm giác mình là chỗ dựa vững chãi, và muốn che chở, bảo vệ cho người con gái này.

7. Biết lắng nghe

Đàn ông thường không hay chia sẻ suy nghĩ của mình như phụ nữ. Nhưng mỗi khi họ cần ai đó bên cạnh chắc hẳn đó phải là một người phụ nữ biết lắng nghe. Có thể cô ấy không thể giải quyết vấn đề đó ngay tức khắc, nhưng đem lại cảm giác yên bình, an toàn để đàn ông có thể thoải mái kể câu chuyện của mình.

8. Độc lập

Mọi người đàn ông đều muốn bảo vệ, che chở cho người họ yêu. Nhưng các chàng cũng không thích những cô gái quá dựa dẫm, phụ thuộc vào đàn ông và không thể tự quyết định những chuyện đơn giản. Nên nhớ đàn ông cần một người vợ chứ không cần một đứa trẻ để chăm sóc.

9. Không giả tạo

Những cô nàng thích tạo vỏ bọc sẽ chỉ lừa được những anh chàng "gà mờ", còn phần lớn những anh chàng chín chắn, trưởng thành họ sẽ nhìn ra được ngay sự không chân thành. Vì vậy, chân thật và sống thoải mái với bản thân mình thì sẽ tốt hơn.

10. Không che giấu cảm xúc

Con gái nói có là không. Nhưng đừng che giấu quá nhiều kẻo không ai nhìn được tâm tư của bạn thế nào để đáp ứng. Miệng nói 1 kiểu nhưng lòng lại giận hờn vô cớ. Nam giới thích những người phụ nữ thành thật với cảm xúc của mình.

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