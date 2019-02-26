Đã là vợ thì không cần phải tranh giành chồng với ai hết, quan trọng chính là biết điều này…

Bạn vẫn là vợ, cơn ngoại tình của chồng không đẩy bạn ra khỏi ngôi nhà của mình nếu bạn vẫn chưa ký đơn ly hôn. Vậy thì so với những kẻ chỉ đứng bên ngoài ngôi nhà bạn, không có đạo đức và lương tri khi phá hoại gia đình người khác, bạn đã ở một vị trí cao và xa hơn họ.

Bạn có thể là một cô gái yêu bằng hết chân tình trong tim hay một người vợ yêu chồng bằng hết những năm thanh xuân son trẻ. Bạn quá bất ngờ và quằn quại trong nỗi đau bị phản bội. Bạn không hiểu mình đã làm gì sai, bạn đã có gì không tốt, bạn so sánh mình với kẻ thứ ba. Rồi bạn phẫn nộ, bạn câm hận, bạn muốn giành cho được trái tim của người đàn ông từng là của riêng bạn. Bạn muốn chồng của mình, bạn muốn cha của con mình… Bạn muốn chồng của mình, bạn muốn cha của con mình… - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bạn ơi, chiếc lá úa tàn đâu phải trong một ngày, lòng người cũng đâu thay đổi chỉ trong một ngày. Sự phản bội không chỉ là một tai nạn trong phút chốc, đó là cả một quá trình, là ngày này nối tiếp tháng kia. Sự phản bội là vết rạn lâu ngày trong một gia đình. Một cuộc ngoại tình là sự lựa chọn của đàn ông. Và bạn hãy hiểu, khi bạn đã phát hiện chồng ngoại tình thì vết rạn kia không hề nhỏ sau bao tháng này, và sự lựa chọn kia đã không còn mông lung với đàn ông. Ngoại tình là nguồn cơn một sự đổ vỡ gia đình, là chứng minh sự thay lòng của một người chồng. Thế thì, có đơn giản như việc bạn nghĩ sẽ giành lại trái tim của đàn ông như giành một món đồ từng là của bạn, cố lấy sức, dùng hết hận thù mà giật lấy? Không, không thể đâu… Ngoại tình là nguồn cơn một sự đổ vỡ gia đình, là chứng minh sự thay lòng của một người chồng - Ảnh minh họa: Internet Và hơn hết, bạn chẳng cần phải tranh giành gì với ai hết. Bạn vẫn là vợ, cơn ngoại tình của chồng không đẩy bạn ra khỏi ngôi nhà của mình nếu bạn vẫn chưa ký đơn ly hôn. Vậy thì so với những kẻ chỉ đứng bên ngoài ngôi nhà bạn, không có đạo đức và lương tri khi phá hoại gia đình người khác, bạn đã ở một vị trí cao và xa hơn họ. Nếu bạn so sánh bản thân với họ, cố tranh chấp với họ, thì chẳng khác nào bạn đứng ngang hàng với họ sao? Có cần không? Không, tuyệt đối không.

Bởi thế, đừng đánh ghen, đừng tìm đến người thứ ba, và cũng đừng để người thứ ba xuất hiện trong bất kì cuộc nói chuyện nào của vợ chồng bạn. Nguồn cơn của một mối quan hệ ngoài luồng chính là vì hôn nhân có vấn đề, có khoảng trống. Nhà không vững thì cơn gió nào cũng là bão giông. Nhà đã vững rồi thì bão nào cũng chỉ là gió thoảng nhẹ. Bạn hãy tìm vấn đề từ chính cuộc hôn nhân của mình. Bạn đã không cho chồng những gì anh ấy mong muốn? Hay cách cả hai thể hiện, trao đổi đã không đúng ý nhau? Hay căn bản chồng đã thay đổi? Hãy tìm lý do cho cuộc ngoại tình của chồng. Và nhất định bạn phải ngồi xuống nói chuyện với chồng, rõ ràng, bình tĩnh và chỉ về cả hai. Bạn chẳng cần phải tranh giành gì với ai hết - Ảnh minh họa: Internet Sau đó, hãy nghĩ về những gì thiếu sót của cả hai, hãy nghĩ xem bạn có thể lấp đầy chúng không? Hay là, liệu bạn có còn muốn sống với người đàn ông này 20 hay 30 năm nữa không? Bạn có quyền lựa chọn, bạn cũng vẫn có thể hàn gắn nếu chồng bạn nhận ra lỗi lầm. Vấn đề bạn cần giải quyết chỉ là những tồn đọng khó hàn gắn giữa vợ chồng. Còn về người thứ ba, hãy để chồng bạn giải quyết. Bạn chẳng cần phải nhọc công xen vào. Và quan trọng nhất là hãy dứt khoát, dù là tha thứ hay buông bỏ. Một người vợ dù là bình thường nhất, thua kém nhân tình cỡ nào thì vẫn hơn nhân tình vị thế và phong thái của một người vợ. Đã là vợ thì không cần phải tranh giành chồng với ai. Đã là vợ thì chỉ biết đến gia đình, chồng và con. Và đã là vợ thì nhất định phải có kiêu hãnh của một người vợ. Chính sự tôn trọng bản thân của mình như thế thì bạn mới khiến chồng nể và người thứ ba sợ được!

'Trị' chồng ngoại tình, cách tốt nhất là hãy để họ đến với nhau? Bị chồng công khai ngoại tình, chị chỉ biết khóc và hỏi tôi phải làm sao. Tôi bảo, hãy cứ để họ đến ở với nhau. Bởi vì miếng thịt mỡ ăn vụng thì ngon chứ ăn nhiều thì lại ngán. Vả lại, nếu giành giật một người đàn ông để được làm hoàng hậu hay quý phi trong hoàng cung thì đáng, chứ ngược lại giành giật một người đàn ông để sống như một nữ nô tì, vẫn phải nai lưng làm việc, muốn mua một thỏi son cũng phải đắn đo thì hỏi rằng có đáng không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-la-vo-thi-khong-can-phai-tranh-gianh-chong-voi-ai-het-quan-trong-chinh-la-biet-dieu-nay-316393.html