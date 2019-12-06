Cuộc sống vốn không công bằng, phụ nữ biết những điều này sẽ sống dễ dàng hơn

Trường đời cũng có sẵn một đáp án như trường học. Chỉ khác là trường học bạn trả chi phí bằng tiền, còn trường đời bạn phải trả giá bằng nhiều thứ khác. Có thể tiền bạc, thời gian, hay nước mắt, tổn thương. Sẽ không có bài học nào là miễn phí trong đời.

Càng trưởng thành, bạn sẽ càng có nhiều mối quan hệ hơn, nhưng theo đó là số bạn bè thật sự thân thiết cũng giảm đi. Những người bạn cũ có thể sẽ không chung đường. Những người bạn mới có khi chẳng ở lại lâu. Người bạn thân thiết có thể vì không nói chuyện trong một thời gian dài mà xa cách. Người bạn mới quen có thể vì những lời chưa thấu hiểu hết mà cũng biến mất.

Nếu bạn thất tình, bạn sẽ phải giá bằng trái tim tan nát trong một thời gian để học cách yêu thương đúng nghĩa. Nếu bạn thất bại trong công việc, bạn phải trả giá bằng cảm giác ở tận cùng của tuyệt vọng và bất lực. Không có cái giá nào là rẻ, nhưng bạn có tìm được cho mình bài học hay không lại quan trọng hơn hết. Vì vậy, hãy tìm cho ra bài học để những cái giá mình phải trả không trở thành vô ích.

Nhưng trưởng thành chính là chấp nhận bạn bè đến rồi đi như thế. Người còn ở lại được đến bao giờ thì chính là đáng trân trọng. Người đã đi ngang cuộc đời nhau cũng nên dành một hồi ức đẹp. Điều bạn có thể làm là chấp nhận và đón chào những mối quan hệ mới.

Sẽ có người tốt với bạn chỉ để vụ lợi

Dù có chút phũ phàng, nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra một số người tốt với bạn chỉ để tìm lợi ích cho bản thân họ - Ảnh minh họa: Internet

Dù có chút phũ phàng, nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra một số người tốt với bạn chỉ để tìm lợi ích cho bản thân họ. Đây chính là điều thực tế nhất của cuộc sống này, khi con người tìm đến nhau bằng lợi ích, hơn là tình cảm. Vì thế, bạn chỉ cần biết lúc khó khăn nhất ai là người bên cạnh bạn, đó mới là người bạn phải thật lòng quý trọng. Còn những người chỉ muốn xã giao để tìm lợi ích từ bạn, cũng hãy làm điều tương tự với họ. Bạn không thực dụng hại người vì lợi ích của bản thân, chỉ là đang thuận theo sự vận hành của cuộc sống thực tế này.

Mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi có sự vun đắp

Dù là mối quan hệ yêu đương, bè bạn hay gia đình thì đều cần thời gian, tâm sức để vun đắp mới có thể bền vững. Đừng bao giờ có suy nghĩ ai cũng chờ đợi bạn khi bạn lại đang bỏ mặc họ. Ai rồi cũng có lúc rời bỏ bạn, dù là người từng thân thiết bên bạn thế nào. Vì thế, nếu thật sự trân trọng một mối quan hệ, hãy đầu tư thời gian và công sức vào nó.

Ai cũng có những vấn đề riêng

Ai cũng có lúc nhìn vào người khác rồi lại so sánh với bản thân. Nhưng bạn liệu có đặt câu hỏi, vì sao họ lại có những thành tựu hơn bạn, vì sao họ đạt được cuộc sống mà bạn mong muốn? Kỳ thực, ai cũng có những vấn đề riêng, ai cũng đang nỗ lực để sống tốt hơn. Nếu bạn không là họ, bạn sẽ không biết những khó khăn họ phải đối mặt. Bạn chỉ thấy họ thành công, sẽ không hiểu mùi vị của thành công nào cũng đều phải nếm trải qua gian khổ. Bởi thế, đừng nhìn người khác mà đố kỵ, vì cuộc đời của bạn vẫn còn dang dở, vẫn cần bạn phải tập trung cố gắng.

Làm vừa lòng người khác là việc vừa khó lại vừa ngốc nghếch

Người phụ nữ thông minh sẽ hiểu rằng dù bản thân có ưu tú thế nào cũng không thể làm vừa lòng được tất cả mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu rằng dù bản thân có ưu tú thế nào cũng không thể làm vừa lòng được tất cả mọi người. Vì thế, chỉ cần làm việc mình thích và muốn. Nếu ai đó không thích những gì bạn làm, cứ để họ vô tư không thích. Nếu ai đó muốn thay đổi bạn, cũng đừng dại đáp ứng họ. Hãy chấp nhận rằng, sẽ có người ghét bạn, sẽ có người không hài lòng với bạn. Và bạn chỉ có một cuộc sống duy nhất chỉ đủ sức sống cho chính mình.

Ngoại hình quan trọng nhưng không phải là tất cả

Với phụ nữ, ngoại hình quan trọng thật nhưng không phải là tất cả. Ngoại hình chỉ giúp bạn chiếm cảm tình của người khác chốc lát, không thể cho bạn sự nể trọng lâu dài. Dù là trong cuộc sống, công việc hay tình yêu, ngoại hình chỉ chiếm 30%, còn lại đều phải nhờ vào nội tâm, bản lĩnh và năng lực của bạn. Vì thế, hãy cố gắng hoàn thiện chính mình, từ ngoại hình đến nội hàm.

Một người phụ nữ thông minh luôn chấp nhận sự không công bằng của cuộc sống. Không phải vì họ cam chịu, mà là vì họ hiểu cuộc đời này dễ dàng hay khó khăn cốt chính là ở bản thân mình có đủ bản lĩnh và vững vàng hay không.