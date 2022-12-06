Cuộc sống là vô thường, đàn bà 40 chẳng cần nhà rộng, chẳng cần chồng giàu, chỉ cần lòng bình yên là đủ

Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng phải vẹn tròn. Trong mắt người khác, nếu mình đủ tốt thì không cần giải thích. Nếu mình chưa đủ tốt thì giải thích cũng bằng thừa. Phụ nữ còn trẻ, họ không hiểu được điều đó. Cứ muốn làm hài lòng tất cả thiên hạ. Nhưng thiên hạ thì rộng lớn, lòng người thì nông sâu khó đoán. Cứ cầu toàn thì ắt chỉ nhận về sự mệt mỏi.

Phụ nữ khi còn trẻ, thường sợ mình chưa đủ tốt trong mắt người khác. Nên cứ ra sức hoàn thiện hình ảnh của mình. Lỡ gặp chuyện gì, dù đó không phải là lỗi của mình cũng ra sức giải thích. Phụ nữ càng trẻ lại càng sợ nhiều thứ. Phụ nữ chưa từng trải lại càng muốn có nhiều mối quan hệ bên ngoài.

Họ sẽ hiểu rằng, đằng sau mọi hào nhoáng phù phiếm ắt hẳn phải có đánh đổi. Một cô gái 20 hay 30 tuổi sẽ thầm ghen tị với bạn bè khoe chồng giàu, xe sang, nhà đẹp . Nhưng đàn bà 40 biết rằng với phụ nữ, tài sản quý giá nhất chính là cái Tâm của chồng và một cuộc sống hạnh phúc cho con.

Đàn bà 40 sẽ nhận ra rằng, mặc kệ thiên hạ, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ. Đàn bà 40 nhìn đời bằng con mắt của sự từng trải và chiêm nghiệm. Họ biết rằng, một người đàn bà giàu sang, son phấn chưa chắc đã hạnh phúc. Một người đàn bà mạnh mẽ chưa chắc đã có một cuộc sống dễ dàng.

Đời phụ nữ có 3 cột mốc quan trọng nhất. Đầu tiên là ở độ tuổi 20, trẻ trung, xem việc trang điểm, ăn diện và hẹn hò là điều tiên quyết trong cuộc sống. Những cô nàng đôi mươi mới chập chững bước vào đời, mang theo biết bao niềm kiêu hãnh, tự tin có phần ngây ngô. Đây có thể nói là giai đoạn dễ tổn thương nhất của phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Cột mốc thứ hai là độ tuổi 30, trầm ngâm và có phần dày dặn sương gió, lối sống và tính cách có phần chững chạc và lặng lẽ hơn một chút. Bên cạnh đó, bạn sẽ không còn được gọi là cô gái mà thay vào đó là danh xưng “đàn bà” hay “phụ nữ”. Danh xưng này minh chứng cho sự trưởng thành, đánh dấu những tổn thương và kinh nghiệm mà bạn đã trải qua. Ở độ tuổi này, đa phần những người phụ nữ sẽ chọn cho mình một mái ấm đủ đầy, cùng chồng con trải qua tháng ngày hạnh phúc nhất. Bạn tạm gác những thị phi để làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ.

Cột mốc cuối cùng là tuổi 40. Có lẽ đây là giai đoạn bình yên nhất của đời người. Bình yên ngắm nhìn những đứa con lớn khôn, ngắm những thị phi rối ren rồi nở nụ cười nhẹ nhàng đón nhận. Ở độ tuổi này, bạn có thể sở hữu khối tài sản riêng, nắm trong tay nhiều thành tựu đáng nể. Và đặc biệt là biết cách chăm sóc bản thân mình hơn xưa, không sống vì ai, chỉ sống vì mình. Đàn bà 40 dám mua cho mình những thứ đắt đỏ mà thời trẻ chỉ dám ao ước.

Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 ít ồn ào, ít khoe khoang. Những được mất ở đời lẽ thường tình. Đắng cay thì tự mình vượt qua, hạnh phúc thì bản thân mình tự thưởng. Họ sẽ không than vãn, khóc than khi gặp những chuyện đau lòng. Họ biết rằng, mọi vấn đề phải tự mình vượt qua. Hạnh phúc của bản thân tự mình nắm giữ, chẳng mong ai đó sẽ mang lại cho mình.

Đàn bà 40, biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Dẫu chồng còn nhiều điểm chưa tốt, dẫu cuộc sống mình còn nhiều điều chưa vừa ý thì phụ nữ cũng hài lòng với những gì mình đang có. Công việc dù vất vả, lòng người dù bạc bẽo nhưng chỉ cần bước về nhà mọi thứ ấm áp và bình yên thì đàn bà đã thấy mình hạnh phúc.

Đàn bà 40 hiểu rằng bình yên nằm trong chính nội tâm của mình. Đàn bà 40 ít quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, bàng quan trước mọi khen chê tị hiềm của người đời. Ai tốt xấu, ai khen chê thì mặc kệ. Chỉ cần mình hiểu cuộc sống của mình và lòng mình thật sự bình yên là đủ.