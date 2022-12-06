Cuộc sống là vô thường, đàn bà 40 chẳng cần nhà rộng, chẳng cần chồng giàu, chỉ cần lòng bình yên là đủ

Phụ nữ yêu 06/12/2022 07:39

Đàn bà 40, đi qua bao sóng gió mới nhận ra: thực ra bình yên là điều quan trọng nhất.

Phụ nữ khi còn trẻ, thường sợ mình chưa đủ tốt trong mắt người khác. Nên cứ ra sức hoàn thiện hình ảnh của mình. Lỡ gặp chuyện gì, dù đó không phải là lỗi của mình cũng ra sức giải thích. Phụ nữ càng trẻ lại càng sợ nhiều thứ. Phụ nữ chưa từng trải lại càng muốn có nhiều mối quan hệ bên ngoài.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng phải vẹn tròn. Trong mắt người khác, nếu mình đủ tốt thì không cần giải thích. Nếu mình chưa đủ tốt thì giải thích cũng bằng thừa. Phụ nữ còn trẻ, họ không hiểu được điều đó. Cứ muốn làm hài lòng tất cả thiên hạ. Nhưng thiên hạ thì rộng lớn, lòng người thì nông sâu khó đoán. Cứ cầu toàn thì ắt chỉ nhận về sự mệt mỏi.

Cuộc sống là vô thường, đàn bà 40 chẳng cần nhà rộng, chẳng cần chồng giàu, chỉ cần lòng bình yên là đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 sẽ nhận ra rằng, mặc kệ thiên hạ, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ. Đàn bà 40 nhìn đời bằng con mắt của sự từng trải và chiêm nghiệm. Họ biết rằng, một người đàn bà giàu sang, son phấn chưa chắc đã hạnh phúc. Một người đàn bà mạnh mẽ chưa chắc đã có một cuộc sống dễ dàng.

Họ sẽ hiểu rằng, đằng sau mọi hào nhoáng phù phiếm ắt hẳn phải có đánh đổi. Một cô gái 20 hay 30 tuổi sẽ thầm ghen tị với bạn bè khoe chồng giàu, xe sang, nhà đẹp. Nhưng đàn bà 40 biết rằng với phụ nữ, tài sản quý giá nhất chính là cái Tâm của chồng và một cuộc sống hạnh phúc cho con.

Đời phụ nữ có 3 cột mốc quan trọng nhất. Đầu tiên là ở độ tuổi 20, trẻ trung, xem việc trang điểm, ăn diện và hẹn hò là điều tiên quyết trong cuộc sống. Những cô nàng đôi mươi mới chập chững bước vào đời, mang theo biết bao niềm kiêu hãnh, tự tin có phần ngây ngô. Đây có thể nói là giai đoạn dễ tổn thương nhất của phụ nữ.

Cuộc sống là vô thường, đàn bà 40 chẳng cần nhà rộng, chẳng cần chồng giàu, chỉ cần lòng bình yên là đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cột mốc thứ hai là độ tuổi 30, trầm ngâm và có phần dày dặn sương gió, lối sống và tính cách có phần chững chạc và lặng lẽ hơn một chút. Bên cạnh đó, bạn sẽ không còn được gọi là cô gái mà thay vào đó là danh xưng “đàn bà” hay “phụ nữ”. Danh xưng này minh chứng cho sự trưởng thành, đánh dấu những tổn thương và kinh nghiệm mà bạn đã trải qua. Ở độ tuổi này, đa phần những người phụ nữ sẽ chọn cho mình một mái ấm đủ đầy, cùng chồng con trải qua tháng ngày hạnh phúc nhất. Bạn tạm gác những thị phi để làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ.

Cột mốc cuối cùng là tuổi 40. Có lẽ đây là giai đoạn bình yên nhất của đời người. Bình yên ngắm nhìn những đứa con lớn khôn, ngắm những thị phi rối ren rồi nở nụ cười nhẹ nhàng đón nhận. Ở độ tuổi này, bạn có thể sở hữu khối tài sản riêng, nắm trong tay nhiều thành tựu đáng nể. Và đặc biệt là biết cách chăm sóc bản thân mình hơn xưa, không sống vì ai, chỉ sống vì mình. Đàn bà 40 dám mua cho mình những thứ đắt đỏ mà thời trẻ chỉ dám ao ước.

Cuộc sống là vô thường, đàn bà 40 chẳng cần nhà rộng, chẳng cần chồng giàu, chỉ cần lòng bình yên là đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 ít ồn ào, ít khoe khoang. Những được mất ở đời lẽ thường tình. Đắng cay thì tự mình vượt qua, hạnh phúc thì bản thân mình tự thưởng. Họ sẽ không than vãn, khóc than khi gặp những chuyện đau lòng. Họ biết rằng, mọi vấn đề phải tự mình vượt qua. Hạnh phúc của bản thân tự mình nắm giữ, chẳng mong ai đó sẽ mang lại cho mình.

Đàn bà 40, biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Dẫu chồng còn nhiều điểm chưa tốt, dẫu cuộc sống mình còn nhiều điều chưa vừa ý thì phụ nữ cũng hài lòng với những gì mình đang có. Công việc dù vất vả, lòng người dù bạc bẽo nhưng chỉ cần bước về nhà mọi thứ ấm áp và bình yên thì đàn bà đã thấy mình hạnh phúc.

Đàn bà 40 hiểu rằng bình yên nằm trong chính nội tâm của mình. Đàn bà 40 ít quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, bàng quan trước mọi khen chê tị hiềm của người đời. Ai tốt xấu, ai khen chê thì mặc kệ. Chỉ cần mình hiểu cuộc sống của mình và lòng mình thật sự bình yên là đủ.

Cuộc sống là vô thường, đàn bà 40 chẳng cần nhà rộng, chẳng cần chồng giàu, chỉ cần lòng bình yên là đủ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Đàn ông có xu hướng ngoại tình thường sở hữu 5 đặc điểm sau, chị em nên biết để tránh

Đàn ông có xu hướng ngoại tình thường sở hữu 5 đặc điểm sau, chị em nên biết để tránh

Nếu phụ nữ được mệnh danh là "sinh vật khó hiểu nhất" thì ngược lại, đàn ông chính là "sinh vật dễ thay đổi nhất". Có thể bản chất họ không phải người lăng nhăng, nhưng họ lại chẳng thể vượt qua cám dỗ từ những người phụ nữ khác.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện đàn bà Cách phụ nữ có được hạnh phúc phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 19 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”