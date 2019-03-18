Cuộc đời sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc, vì vậy phải nhớ điều này…

Phụ nữ yêu 18/03/2019 05:30

Phụ nữ có thể khóc lóc nhưng phải có dũng khí đạp lên hết khó khăn mà bước tiếp. Bởi rõ ràng, dù là trong cuộc sống, công việc, tình yêu hay cả hôn nhân, không bao giờ có một quy định nào là “ưu tiên phụ nữ”.

1. Cuộc sống không khi nào là dễ dàng. Và dù bạn có là một người phụ nữ thì quy luật cuộc sống cũng sẽ không thay đổi. Bạn có thể cảm thấy bản thân là phụ nữ, nên không cần vì cuộc sống này mà vất vả. Nhưng cuộc sống sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc.

Cuộc sống sẽ không vì bạn mà tươi cười. Dù bạn là phụ nữ thì cũng phải cố gắng thật nhiều, phấn đấu mỗi ngày. Bạn cố gắng không chỉ vì tiền, hay vì có được tình yêu, đàn ông. Bạn cố gắng để trở nên ưu tú và rạng ngời hơn. Khi bạn có thể tự hào về chính mình, tự nuôi được bản thân thì tình yêu hay cuộc sống cũng sẽ dễ chịu với bạn hơn.

Cuộc đời sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc, vì vậy phải nhớ điều này… - Ảnh 1
Cuộc sống sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ nỗ lực còn là để bản thân có quyền lựa chọn, có điều kiện và năng lực sở hữu thứ mình muốn, có tư cách biết qua một cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn. Sự cố gắng không chỉ giúp phụ nữ có thể đi xa hơn, biết nhiều hơn, mà còn mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Bởi phụ nữ đều như nước. Nước đọng nước đứng im rồi nước sẽ vẩn đục. Chỉ khi không dừng lại theo dòng tiến về trước, nước mới càng trong trẻo, dẻo dai và lớn mạnh.

3. Phụ nữ muốn có sự bình đẳng, nhất định phải nỗ lực không ngừng. Khi phụ nữ luôn đòi sự ưu tiên thì bình đẳng là điều không thể có. Như việc nếu bạn muốn người khác ưu tiên vì bạn là phụ nữ, thì bạn không thể đòi hỏi những ưu tiên dành cho đàn ông. Trong công việc, cuộc sống hay tình yêu hôn nhân cũng vậy. Khi phụ nữ muốn có tiếng nói ngang bằng với chồng, hãy làm được những việc anh ấy có thể làm. Sự bình đẳng luôn phải trả giá bằng tranh đấu và cố gắng.

Cuộc đời sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc, vì vậy phải nhớ điều này… - Ảnh 2
Phụ nữ muốn có sự bình đẳng, nhất định phải nỗ lực không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

4. Những người phụ nữ cam chịu trong hôn nhân không thể tránh khỏi tuyệt vọng, thậm chí là bất hạnh. Còn những phụ nữ luôn duy trì được sự độc lập và nỗ lực lại luôn có được ánh hào quang của riêng mình.

Hôn nhân không phải là một tờ giấy đăng ký kết hôn có thể đảm bảo cả đời cho chuyện ăn mặc của bạn. Ngoài cha mẹ thì không một ai có nghĩa vụ nuôi sống bạn, dù là người bạn đời. Bạn là phụ nữ thì càng phải biết cách nuôi sống bản thân, và phải hiểu bạn đời chỉ là người đồng hành.

Phụ nữ ơi, dù bạn có một gương mặt nhỏ nhắn, thân mình mỏng manh, hay một tâm hồn có lúc thật yếu đuối nhưng nhất định phải có một khí chất đàn ông khi cần. Bạn có thể dễ âu lo, nhưng phải tự giải quyết vấn đề của mình. Bạn có thể khóc lóc nhưng phải có dũng khí đạp lên hết khó khăn mà bước tiếp. Bởi rõ ràng, dù là trong cuộc sống, công việc, tình yêu hay cả hôn nhân, không bao giờ có một quy định nào là “ưu tiên phụ nữ”.

Cuộc đời sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc, vì vậy phải nhớ điều này… - Ảnh 3
Dù là trong cuộc sống, công việc, tình yêu hay cả hôn nhân, không bao giờ có một quy định nào là “ưu tiên phụ nữ” - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống sẽ không vì bạn là phụ nữ mà dễ dàng, vui cười niềm nở với bạn. Nếu bạn muốn được công nhận, có cơ hội và thành công, hãy cố gắng hết mình. Nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất, hãy chứng minh rằng bạn đã không ngừng nỗ lực để vươn lên. Nếu bạn muốn được yêu thương chân thành, hãy để mọi người thấy rằng bạn đủ giá trị, đủ trân trọng mình để được một người khác quý trọng. Những tháng năm bình yên của một người phụ nữ đều là tự bản thân cố gắng mà có, nhớ nhé!

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