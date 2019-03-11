Phụ nữ không có nhan sắc trời ban nhưng vẫn nhận được phúc khí nhờ 7 điều này

Phụ nữ yêu 11/03/2019 05:30

Người phụ nữ dễ hạnh phúc nhất chính là người tích cực, lạc quan trong mọi suy nghĩ. Họ vẫn sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng qua suy nghĩ và cách nhìn nhận của họ thì mọi chuyện đều sẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Cũng vì vậy mà họ nhận được phúc khí từ chính tâm thế tích cực, không bao giờ chùn bước.

Nụ cười tự nhiên, thoải mái

Một nụ cười tự nhiên nhất, đặc biệt là có “mắt cười” là đặc điểm của người có phúc khí. Một nụ cười gượng gạo, hay mỉa mai sẽ khó mang lại vận khí tốt cho phụ nữ. Tâm càng sáng sẽ có một nụ cười càng tươi. Cười đúng lúc đúng nơi, ý nhị và duyên dáng càng khiến phụ nữ đẹp trong mắt đàn ông.

Nói chuyện tự tin

Phụ nữ có phúc khí luôn nói chuyện với người khác với tâm thế tự tin và thẳng thắn nhất. Họ không ngại giao tiếp bằng ánh mắt với người khác. Người đối diện luôn cảm thấy ấm áp, chân thành khi nhìn vào mắt họ. Ngược lại, một người có tướng mạo không có phúc khí thường có cách nói chuyện bừa bãi, kém tự nhiên và tự tin.

Phụ nữ không có nhan sắc trời ban nhưng vẫn nhận được phúc khí nhờ 7 điều này - Ảnh 1
Phụ nữ có phúc khí luôn nói chuyện với người khác với tâm thế tự tin và thẳng thắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống từ tốn

Cách ăn uống chậm rãi, nhai kỹ thể hiện tiêu hóa tốt. Phụ nữ ăn uống từ tốn còn là người có cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Nhìn cách ăn của một phụ nữ có thể thấy cả tính cách của họ vội vàng hay chậm mà chắc. Phụ nữ khi ăn uống nên thể hiện sự quý phái trong việc chọn thức ăn, ăn đều các món trên bàn, đừng liếc nghiêng ngó dọc.

Cá tính

Phụ nữ ngoan hiền là tốt, nhưng đừng quá ngoan quá hiền mà đâm ra nhàm chán, tẻ nhạt. Thay vì phụ nữ chỉ giữ mình trong một vùng an toàn quá mức, hãy thử thoát ly ra khỏi những nhàm chán vốn có, tự do làm những việc mình thích. Và khi phụ nữ có thể sống một cách chân thật nhất, làm những gì mình muốn và nghĩ thì sẽ trở nên thú vị và cá tính hơn. Phụ nữ khi ấy, đàn ông mê đắm là đương nhiên, và hơn hết phúc khí cũng sẽ đến với một người hài lòng với bản thân mình.

Phụ nữ không có nhan sắc trời ban nhưng vẫn nhận được phúc khí nhờ 7 điều này - Ảnh 2
Phụ nữ ngoan hiền là tốt, nhưng đừng quá ngoan quá hiền mà đâm ra nhàm chán, tẻ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Điềm đạm

Những người phụ nữ ăn nói nhanh nhẩu, đon đả dễ thu hút đàn ông. Nhưng sự cuốn hút đó vẫn không khiến đàn ông say mê bằng nét điềm đạm ở phụ nữ.

Một người phụ nữ tự có điểm tựa tinh thần cho chính mình, độc lập trong suy nghĩ, tỉnh táo điềm đạm trong mọi chuyện luôn đầy thu hút. Đàn ông hứng thú với họ vì luôn muốn xen vào những suy nghĩ cứng rắn và kiên định của họ. Kiểu phụ nữ này có phúc khí từ cuộc sống tự lập và không để ai can thiệp vào đời mình.

Bao dung

Một người phụ nữ bao dung là người không chỉ giàu cảm thông cho người khác mà còn biết thứ tha cho chính mình. Giàu cảm thông với người khác giúp họ sống thoải mái với nhiều người, thể hiện khí chất lương thiện. Và biết thứ tha cho bản thân giúp họ buông bỏ những chuyện không cần thiết. Người phụ nữ như thế không chỉ sống nhẹ nhàng trong mắt người khác mà còn có một nội tâm thoải mái, không vướng bận điều gì. Từ đó mà thần thái của họ cũng có dáng vẻ nhẹ nhàng, yên bình.

Phụ nữ không có nhan sắc trời ban nhưng vẫn nhận được phúc khí nhờ 7 điều này - Ảnh 3
Một người phụ nữ bao dung là người không chỉ giàu cảm thông cho người khác mà còn biết thứ tha cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Lạc quan và tích cực

Người phụ nữ dễ hạnh phúc nhất chính là người tích cực, lạc quan trong mọi suy nghĩ. Họ vẫn sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng qua suy nghĩ và cách nhìn nhận của họ thì mọi chuyện đều sẽ  nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Cũng vì vậy mà họ nhận được phúc khí từ chính tâm thế tích cực, không bao giờ chùn bước.

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Yêu hay không, nhiều hay ít cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là ở cạnh nhau có mệt mỏi không. Đó phải là một người bạn chọn ở lại là vì bình yên quá mình không muốn rời đi.

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Từ khóa:   phụ nữ phúc khí phụ nữ lạc quan

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