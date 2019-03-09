Phụ nữ thông minh là người hiểu rõ nhất 5 điều này

Phụ nữ không ai thắng nổi thời gian, nhan sắc sẽ có lúc mất đi chỉ có nét đẹp trong tâm hồn và thái độ sống sẽ còn mãi. Bởi thế, đừng lấy tuổi tác ra để hạ thấp mong muốn và hạnh phúc của bản thân. Quan trọng không phải là bạn bao nhiêu tuổi, mà là bạn sống với một trái tim bao nhiêu tuổi. Khi bạn còn thời gian, chính là còn có thể giúp mình xinh đẹp và sống ý nghĩa hơn. Không bao giờ là quá già cho một tâm hồn đẹp.

Giữa con người với nhau, khác nhau không phải là ai sống lâu hơn ai, mà là ai đã thật sự sống hạnh phúc hơn ai. Chúng ta sống bao nhiêu ngày không quan trọng bằng chúng ta đã thật sự sống ý nghĩa trong bao lâu. Năm tháng suy cho cùng cũng chỉ là một con số, điều còn đọng lại là đã tích lũy cho bản thân được những gì.

Nhiều phụ nữ đang cùng làm một việc cực kì tai hại, chính là lúc còn trẻ bán nhan sắc sức khỏe để kiếm tiền, đến khi về già lại lấy tiền mua sức khỏe nhan sắc. Nhưng sẽ có lúc tiền bao nhiêu cũng không mua lại tuổi trẻ. Sức khỏe và nhan sắc với phụ nữ vừa là nền tảng, vừa là món quà để tận hưởng. Một người phụ nữ hạnh phúc chính là phải biết quý trọng bản thân, những vốn liếng sức khỏe và sắc đẹp không thể mai một.

Phụ nữ đừng nghĩ càng lớn tuổi thì hình tướng không quan trọng. Với phụ nữ, hình tướng tốt thì phúc khí mới tốt. Bởi thế, đừng xuề xòa trong ăn mặc hình thể. Khi bạn có ngoại hình tươm tất, biết chăm chút, đoan trang trong ăn mặc không chỉ thể hiện sự tôn trọng người khác, còn để lại ấn tượng ưu ú, thu hút vận khí cho bản thân.

Với thế giới của người trưởng thành không hề có hai chữ “dễ dàng”

Hãy nhớ, không điều gì là dễ dàng, cuộc sống cũng chưa từng vì bạn là phụ nữ mà nhân nhượng. Điều duy nhất có thể làm là đừng bỏ cuộc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này, đâu đâu cũng có vất vả khổ tâm, đâu đâu cũng lắm phức tạp. Đời người mười phần thì đến bảy tám phần không thể như ý, hơn nhau chính là tâm thái đối đầu.

Thế giới của người trưởng thành không bao giờ có hai từ “dễ dàng”. Phụ nữ càng lớn tuổi sẽ càng thấy cuộc sống có nhiều lo toan và khó khăn hơn, cũng thật khó để đòi hỏi công bằng. Nhưng quan trọng vẫn là ai cố gắng nhiều hơn ai, ai vững vàng nỗ lực nhiều hơn ai. Phụ nữ khi đã thích điều gì, hãy cố gắng có được nó, đến cùng cũng đừng từ bỏ. Đó không chỉ là cách giúp bạn hạnh phúc hơn, mà còn là để rèn luyện kiên nhẫn và khả năng của bản thân. Hãy nhớ, không điều gì là dễ dàng, cuộc sống cũng chưa từng vì bạn là phụ nữ mà nhân nhượng. Điều duy nhất có thể làm là đừng bỏ cuộc.

Trăm người rời đi không bằng một người ở lại

Người đến rồi đi trong đời ta thật sự rất nhiều, có thể là bạn bè, cũng có khi là bạn tình. Nhưng trăm người rời đi không bằng một người ở lại. Trăm kẻ hời hợt không bằng một tri kỷ. Đối với phụ nữ, không gì vẹn toàn hơn tìm được một người bạn đời trọn lòng sắt son, cùng mình đi qua hết tháng năm thăng trầm. Nếu họ chưa đến, đừng từ bỏ chờ đợi. Nếu họ đã đến rồi, hãy thấy thật may mắn vì cuối cùng đã tìm được.

Đối với phụ nữ, không gì vẹn toàn hơn tìm được một người bạn đời trọn lòng sắt son, cùng mình đi qua hết tháng năm thăng trầm - Ảnh minh họa: Internet

Yêu hay không chỉ là thứ yếu, bên nhau không mỏi mệt mới là quan trọng

Trong tình yêu hay cả hôn nhân, nhiều người cứ phải sai mới có thể đúng. Yêu hay không yêu, hợp nhau hay không, bên nhau trọn đời được không lại hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ khi yêu thường chịu nhiều thiệt thòi và họ mỏng manh dễ sầu dễ bi. Bởi thế, phụ nữ cần một người bạn đồng hành có thể cùng họ đi, cho họ một điểm tựa.

Dẫu có thế nào cũng đừng từ bỏ tìm một người cho bạn cảm giác thoải mái khi ở bên. Không cần phải cố gắng thay đổi, không cần quá áp lực căng thẳng, bạn chỉ cần là chính mình đúng nghĩa nhất khi cạnh họ. Bạn cũng không cần phải giống ai, đeo bao nhiêu vỏ bọc để được yêu hay trân trọng. Yêu hay không, nhiều hay ít cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là ở cạnh nhau có mệt mỏi không. Phải là một người bạn chọn ở lại là vì bình yên quá mình không muốn rời đi.