8 điều phụ nữ tuyệt đối không hy sinh vì tình yêu

Nhiều phụ nữ khi yêu thường đánh mất đi sự độc lập và phụ thuộc vào người mình yêu. Nhưng càng đánh mất sự tự lập, phụ nữ càng đánh mất chính mình trong mắt đối phương.

Phụ nữ thường nghĩ yêu là phải cho đi mới được nhận lại. Nhưng cho đi hoàn toàn khác với hy sinh. Hy sinh là sự cho đi vô điều kiện, là tự nguyện không đòi hỏi, là không chắc cho sự đáp lại tương tự. Còn cho đi trong tình yêu thì phải được nhận lại dù ít hay nhiều. Phụ nữ có thể cho đi mọi điều để nhận lại được điều tương tự từ người đàn ông mình yêu. Dù vậy, đừng bao giờ hy sinh những điều này, vì chưa chắc đối phương đã cảm kích, nhưng bản thân phụ nữ trước hết đã thiệt thòi.

Phụ nữ khi yêu ai thường muốn tặng đối phương cả thế giới của mình, bao gồm thời gian, cuộc sống. Nhưng đây không bao giờ là sự hy sinh xứng đáng. Ai cũng cần có một thế giới riêng, phụ nữ lại càng cần phải bảo vệ thế giới này trước người đàn ông mình yêu. Thứ nhất là để phụ nữ không mất sức hút, sự bí ẩn trong mắt đối phương. Thứ hai là để phụ nữ cho mình một đường lùi nếu có đổ vỡ trong tình yêu, hôn nhân. Thế giới riêng nên là thứ tài sản phụ nữ chỉ giữ cho mình.

Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi đều phải xem tự lập là điều quan trọng không thể đánh mất. Sự độc lập không chỉ là lá chắn bảo vệ đàn bà khỏi những tổn thương, còn là thứ trang sức giúp đàn bà trở nên quyến rũ trong tình yêu. Dù là một người phụ nữ yếu đuối cũng hãy mạnh mẽ sẵn sàng trong tư thế bảo vệ mình, một mình bước tiếp dù không còn tình yêu. Có như thế phụ nữ mới không phải khổ tâm vì đàn ông.

Sự chờ đợi

Với phụ nữ, không điều gì đáng sợ hơn việc đợi chờ vì tình yêu. Đợi chờ đồng nghĩa với việc để tuổi xuân trôi qua lãng phí. Đừng phung phí thời gian của mình cho một người không trở về. Và hơn hết, đàn ông tử tế sẽ không để bạn hy sinh thanh xuân vô ích. Phụ nữ có thể đợi chờ để được điều gì đó, nhưng khi ấy bạn không bao giờ có thể mua lại được thời gian đã qua.

Với phụ nữ, không điều gì đáng sợ hơn việc đợi chờ vì tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc

Phụ nữ khi yêu thường thể hiện sự quan tâm, chăm chút cho đối phương. Tiền bạc cũng là một trong những cách thể hiện tình yêu. Dù rằng trong tình yêu thì không nên keo kiệt, tính toán nhưng đừng phung phí tiền vì một người đàn ông. Một người đàn ông yêu bạn chân thành chắc chắn sẽ nghĩ cho túi tiền và đủ tự trọng để không nhận tiền của bạn. Khi yêu, phụ nữ hãy khôn ngoan, tiền là của mình, đừng bị lừa vì yêu!

Giá trị của bản thân

Đây là điều quan trọng nhất của người phụ nữ dù có yêu nhiều thế nào. Giá trị này nằm ở cá tính, quan điểm và cách sống của phụ nữ trong tình yêu. Đừng vì yêu mà đánh mất bản thân để trở thành một con người hoàn toàn khác. Bởi nếu bạn không còn là chính mình thì tình yêu cũng sẽ không ở lại bên bạn. Và hơn hết, một người yêu bạn đúng nghĩa sẽ tôn trọng và phát huy những giá trị tốt đẹp ở bạn.

Đam mê, sự nghiệp

Tình yêu và đam mê tồn tại song song trong cuộc sống của một người phụ nữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu và đam mê tồn tại song song trong cuộc sống của một người phụ nữ hạnh phúc. Phụ nữ càng hạnh phúc sẽ càng xem đây là hai khía cạnh riêng biệt và không thể đánh mất một trong hai. Họ yêu và sẵn sàng theo đuổi đam mê. Họ không đánh đổi tình yêu vì đam mê, hay có được đam mê và bỏ rơi tình yêu. Bởi thế, dẫu có yêu đến mấy, phụ nữ cũng nhất định đừng từ bỏ đam mê. Đam mê là cội nguồn của sự nghiệp và thành công. Bạn cần sự nghiệp để nuôi sống bản thân, và bạn cần cả tình yêu để hạnh phúc.

Gia đình

Gia đình luôn là nơi ấm áp nhất đợi ta về bất cứ lúc nào, dù là đêm khuya hay lúc thất bại kiệt cùng. Phụ nữ đừng bao giờ vì yêu một người mà từ bỏ gia đình. Vì trên đời này, sẽ không một ai yêu bạn vô điều kiện như gia đình. Mọi tình yêu ngoài gia đình đều có điều kiện và chưa chắc dài lâu.

Bạn bè

Bạn bè là một chỗ dựa cả đời với con người. Bạn bè sẽ đứng sau gia đình của bạn sau này. Bởi thế, đừng bao giờ đánh mất bạn bè vì tình yêu. Bạn có thể yêu người này và chia tay người khác, nhưng bạn bè thì vẫn sẽ bên bạn theo tháng năm. Một người yêu bạn đúng nghĩa sẽ không bao giờ bắt bạn phải bỏ rơi bạn bè.