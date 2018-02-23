Cực ít người biết: Đây chính là cách giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc cả đời, chẳng bao giờ to tiếng

Phụ nữ yêu 23/02/2018 10:00

Thay vì ganh tỵ với hạnh phúc của người khác,  bạn hãy học ngay bí quyết ít người biết này để có cuộc sống hôn nhân mặn nồng trọn kiếp.

Vợ chồng là hai mảnh ghép nên khó tránh khỏi sự khác biệt, bất đồng trong suy nghĩ, lối sống. Thế nhưng, chỉ cần học thuộc bí quyết sau dám chắc gia đình bạn sẽ hạnh phúc bền chặt, vợ chồng chẳng bao giờ to tiếng với nhau.

Cực ít người biết: Đây chính là cách giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc cả đời, chẳng bao giờ to tiếng - Ảnh 1
Vợ chồng muốn hạnh phúc đừng bao giờ so đo, tính toán với nhau - Ảnh minh họa: Internet

1. Không so đo, tính toán

Những cặp vợ chồng hạnh phúc chẳng bao giờ tị nạnh, so đo với nhau. Nếu chồng bận việc cơ quan về trễ vợ sẵn sàng về nhà đón con, đi chợ nấu ăn chờ chồng. Nếu vợ mệt mỏi, chồng sẵn lòng làm hết việc nhà và trông con. Chính sự thoải mái, sống hết lòng vì nhau ấy khiến họ thêm yêu nhau hơn mỗi ngày.

2. Không im lặng trước sai lầm của đối phương

Mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn, thay vì nín nhịn cho qua và cố gắng kiềm nén chính mình các cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ không né tránh. Họ thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của bạn đời, chân thành góp ý, đòi hỏi sự cải thiện. Nhờ thế, cả hai sẽ giải quyết triệt để những vướng mắc trong lòng, hoàn thiện bản thân.

Cực ít người biết: Đây chính là cách giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc cả đời, chẳng bao giờ to tiếng - Ảnh 2
Hãy khiến người bạn đời không muốn rời khỏi bạn, thay vì cảm thấy đang bị nhốt cạnh bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Không cố gắng “giam lõng” đối phương

Chỉ những người ích kỷ, không tự tin mới cố gắng dính lấy bạn đời không buông. Một người khôn ngoan sẽ biết cách khiến bạn đời vì yêu mà nhớ, vì nhớ mà muốn bên mình không rời. Họ tôn trọng không gian riêng, thú vui riêng của đối phương và tự cho mình quyền được tôn trọng đời tư. Nhờ thế, họ có thêm những câu chuyện hay ho, hấp dẫn để nói với nhau trước khi đi ngủ và thức dậy trong sự hân hoan, yêu đời.

4. Đặt ra những dự định cho tương lai

Một mối quan hệ lâu dài đòi hỏi ta phải có những kế hoạch cụ thể cho nó, nhất là quan hệ vợ chồng. Bạn có thể đặt ra mục tiêu sau 5 năm kết hôn sẽ mua nhà, 2 năm sau đó sẽ sinh con, 10 năm sau sẽ tích cóp để có tiền đầu tư cho việc học tập của con cái,… cứ thế, những kế hoạch chung sẽ “cuốn” cả hai vào niềm hạnh phúc khi đạt được những dự định, sẽ khiến những nụ cười hạnh phúc thêm ấm áp, rạng ngời.

Cực ít người biết: Đây chính là cách giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc cả đời, chẳng bao giờ to tiếng - Ảnh 3
Đứng trước những rạn nứt, thay vì nghĩ đến việc kết thúc hãy nghĩ đến cách cứu vãn tình thế - Ảnh minh họa: Internet

5. Không buông xuôi

Khủng hoảng hôn nhân chính là cuộc khủng hoảng đáng sợ nhất, bởi lẽ nếu không đủ bao dung, yêu thương và tôn trọng cuộc hôn nhân ấy sẽ đổ vỡ. Để bảo vệ mình trước sóng gió, các cặp đôi nên học cách đối mặt với thực tại, học cách thỏa hiệp và cùng nhau tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Đừng đầu hàng trước những khốn khó, chỉ cần còn yêu, còn cần nhau bạn sẽ dễ dàng nắm tay nhau vượt qua giông bão.

Mọi cuộc hôn nhân tan vỡ đều vì 3 điều này,  vợ chồng cần biết để tránh  

Mọi cuộc hôn nhân tan vỡ đều vì 3 điều này,  vợ chồng cần biết để tránh  

Không phải ngoại tình, đây mới là nguyên nhân khiến hôn nhân rạn nứt, vợ chồng hãy đọc để tránh.

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