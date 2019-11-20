Cứ chất chứa những điều này trong lòng, phụ nữ không bao giờ hạnh phúc

Vậy nên, phụ nữ chừng nào còn chất chứa những điều này trong lòng thì chừng đó còn không có được hạnh phúc thực sự.

Phụ nữ bất hạnh nhất chính là lấy chồng rồi nghĩ rằng quãng đời còn lại mình chỉ cần sống vì chồng, tôn thờ chồng. Nhưng họ lại không hề biết cuộc sống vỗn dĩ là của mình, xuất giá tòng phu nhưng nhất định phải yêu bản thân mình trước.

Đàn bà càng cố chấp ở bên cạnh người không còn yêu mình thì càng chất chứa sự cô đơn, tủi nhục nhiều hơn. Là đàn bà nên biết nặng nhẹ vừa phải, nên đủ khôn ngoan biết đâu là điều dành cho mình, đâu là tình yêu đích thực dành cho mình.

Đàn bà cô đơn nhất chính là biết rõ người đàn ông đã hết yêu mình, tâm không hướng về mình nữa nhưng họ chấp nhận ở bên cạnh. Trăm ngàn lần nhắc nhở đàn bà khi yêu không muốn khổ thì phải lý trí lên, đàn bà càng lụy là càng thua. Nhưng rồi đàn bà vẫn coi tình cảm là trên hết, vì thương mà chịu khổ cũng không dứt ra được.

Không phải cứ lúc nào cũng chỉ biết mù quáng níu kéo, đôi khi đàn bà cần phải biết buông tay. Như vậy tự khắc trái tim sẽ không còn đau, hạnh phúc cũng từ đó mà tìm đến.

Vô vọng nhất trong cuộc đời này đó chính là giữ chân một người đã cạn tình, bởi đàn ông hết yêu thì dù cho hy sinh bao nhiêu đàn bà cũng không níu giữ được. Phụ nữ bất hạnh hay may mắn trong tình yêu, phụ thuộc vào cái việc bạn biết vị trí của mình ở đâu trong lòng dạ người đàn ông để hi sinh cho đúng người, đúng thời điểm. Đàn ông không tốt thì đừng nên tiếc...

2. Gom hết sự cam chịu, hi sinh giấu trong lòng rồi bằng lòng với bất hạnh

Hy sinh chính là bản năng của người phụ nữ, thế nhưng phụ nữ bất hạnh là bởi vì họ hy sinh quá nhiều cho một người không đáng.

Thứ giết chết trái tim phụ nữ nhanh nhất đó chính là việc tự bản thân bằng lòng với bất hạnh, cho rằng đó là số mệnh của mình, không phản kháng chỉ biết chấp nhận.

Thứ giết chết trái tim phụ nữ nhanh nhất đó chính là việc tự bản thân bằng lòng với bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có số mệnh sung sướng khác với đàn bà bất hạnh ở chỗ đó chính là họ hiểu không có cuộc đời nào sinh ra đã định sẵn khổ đau mãi không chấm dứt. Bởi thế nên, họ không đặt đời mình vào tay kẻ khác để họ quyết định thay mình. Vận mệnh là của chính mình, sướng hay khổ do bản thân quyết định chứ đừng cam chịu rồi đổ lỗi cho số phận.

Phụ nữ càng bằng lòng với bất hạnh hiện tại thì càng khó có được hạnh phúc. Đừng mải sợ người ta đau lòng, đến khi nhìn lại mình mới chính là kẻ tổn thương phụ nữ ạ.

3. Chịu đựng sống cuộc đời mình không hạnh phúc

Cuộc đời này là của bạn, chỉ bạn mới có quyền định giá nó phụ nữ ạ - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù ngày mai có hạnh phúc hay là không, phụ nữ cũng phải nhớ đừng quỵ lụy, đừng sống phụ thuộc. Bạn có học vấn, có trình độ lại có đủ tay chân thì hà cớ gì phó mặc đời mình cho người đàn ông tồi tệ.

Cuộc đời này chẳng ai là không đổ mồ hôi sôi nước mặt, gặp nhiều hoạn nạn, tai kiếp cả. Nhưng không muốn biến mình thành người phụ nữ bất hạnh thì hãy tự vẽ lên cuộc đời mình.

Phụ nữ bất hạnh khi sống cuộc đời không dành cho mình, ở bên cạnh người mình không yêu và họ không yêu mình. Cuộc đời này là của bạn, chỉ bạn mới có quyền định giá nó. Hãy vứt bỏ những chất chứa tự làm khổ mình đi, đã lên lúc phụ nữ sống vì mình, yêu thương chính mình.