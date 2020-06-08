Cổ nhân nói cấm sai: 3 kiểu đàn ông và 2 kiểu phụ nữ đừng bao giờ chọn làm bạn đời

Cuộc sống rất ngắn ngủi và tuổi trẻ chỉ đến một lần, vì vậy hãy chọn người bạn đời một cách cẩn thận. Đừng gả cho 3 loại đàn ông này, cũng không rước 2 kiểu phụ nữ này về làm vợ:

Trong hôn nhân, nếu lấy nhầm người bạn sẽ phải trả giá bằng cả một đời thống khổ, mỗi ngày trôi qua đều ngột ngạt, bi thương đến cùng cực. Muốn tránh việc lấy nhầm chồng / vợ bạn chỉ cần tránh xa 3 kiểu đàn ông, 2 kiểu phụ nữ này. Bởi chẳng những khiến bạn đời bất hạnh, những mẫu người này cũng chẳng có khả năng khiến bản thân họ hạnh phúc.

Trong khi đấy, nếu lấy người chồng có trách nhiệm, biết suy nghĩ thì vợ con ắt được nhờ. Anh ấy sẽ chủ động chia sẻ việc nhà với vợ, chơi với con và quan tâm đến gia đình. Lấy được người đàn ông tử tế này làm chồng, phụ nữ cả đời chẳng cần học cách giữ chồng bởi chàng luôn tận tụy với gia đình.

Trong gia đình, đàn ông luôn được xem là trụ cột, là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương. Thế nên, nếu lấy nhầm đàn ông vô tâm, hời hợt và không có trách nhiệm thì phụ nữ sẽ khổ cả đời. Bởi lẽ, người chồng này sẽ đùn đẩy mọi trách nhiệm lên đầu vợ, sẽ mặc sức bóc lột sức lao động của vợ mà chẳng hề cảm thấy có lỗi. Sống với kiểu đàn ông này, phụ nữ sẽ cả đời trầm luân, ngập trong nước mắt.

Vậy nên, ngay từ lúc yêu đương nếu nhận ra đối phương là người không có tinh thần trách nhiệm tốt nhất bạn hãy chấm dứt ngay.

Đàn ông không tập trung cho sự nghiệp sẽ khiến vợ phải đối mặt với rất nhiều lo toan, những áp lực cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Đừng gả cho đàn ông không có chí tiến thủ

Hôn nhân không chỉ có tình yêu, không chỉ có những dịu dàng ngọt ngào, vô lo vô nghĩ như thuở yêu đương. Hôn nhân là trách nhiệm, nghĩa vụ, là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nếu có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ của người chồng, trách nhiệm của người cha và đảm bảo vợ con có đời sống vật chất ổn định thì đấy chính là chân dung người đàn ông yêu vợ chân thành.

Chính vì không muốn làm khổ vợ con, không muốn bạn đời phải chịu cực nên đàn ông có chí tiến thủ sẽ nỗ lực từng ngày để phấn đấu cho sự nghiệp. Khi đã công thành danh toại, họ sẽ càng yêu thương, chiều chuộng vợ hơn.

Trong khi đấy, đàn ông không tập trung cho sự nghiệp sẽ khiến vợ phải đối mặt với rất nhiều lo toan, những áp lực cuộc sống. Từ đấy, hôn nhân khó lòng hạnh phúc, vợ chồng cự cãi, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi.

Nếu trót yêu thì dù đau đớn đến mấy phụ nữ cũng phải mạnh mẽ dứt khoát khỏi mối quan hệ độc hại này - Ảnh minh họa: Internet

Đừng gả cho người đàn ông không đàng hoàng

Một người đàn ông không đàng hoàng là khi họ có những hành vi suy đồi về đạo đức. Họ sẵn sàng vì lợi ích của mình mà chà đạp lên quyền lợi hợp pháp của người khác, sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề và sa đà vào cờ bạc, rượu chè.

Nếu trót yêu thì dù đau đớn đến mấy phụ nữ cũng phải mạnh mẽ dứt khoát khỏi mối quan hệ độc hại này. Nếu không, chẳng những bạn mà gia đình, con cái cũng sẽ bị kiểu đàn ông tồi này vạ lây.

Phụ nữ đanh đá chua ngoa, đối xử tệ bạc với cha mẹ ruột ắt sẽ tự triệt tiêu phúc đức, khiến chồng con bị vạ lây - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lấy phụ nữ bất hiếu với mẹ cha

Phụ nữ chính là phong thủy của gia đình, một người phụ nữ biết cách đối nhân xử thế, hiếu thuận với mẹ cha mới có thể giúp gia đình hưng thịnh, chồng con được nhờ. Bởi lẽ, khi là một người con có hiếu, cô ấy sẽ biết cách cư xử với cha mẹ chồng, giữ hòa khí gia đình. Mọi mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, các mối quan hệ với nhà chồng đều được mẫu phụ nữ khôn ngoan này thu xếp ổn thỏa.

Ngược lại, phụ nữ đanh đá chua ngoa, đối xử tệ bạc với cha mẹ ruột ắt sẽ tự triệt tiêu phúc đức, khiến chồng con bị vạ lây. Gia đình thường xuyên cự cãi, bất hòa chính là điều khó tránh khỏi.

Bạn có thể cẩu thả trong nhiều chuyện, nhưng đừng bao giờ cẩu thả trong việc chọn đối tượng kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lấy kiểu phụ nữ ích kỷ

Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi cả đàn ông lẫn phụ nữ phải học cách cảm thông, hy sinh và cả bao dung. Thay vì hằn học, chửi bới và chì chiết mãi về một lỗi lầm của chồng phụ nữ cần học cách cho qua, quên đi quá khứ để hướng đến tương lai.

Nếu cứ lặn ngụp trong thù hằn, nếu cứ soi mói, đòi hỏi đối phương phải cưng chiều, thương yêu mình nhưng bản thân lại ích kỷ, nhỏ nhen thì hôn nhân khó lòng hạnh phúc.

Bạn có thể cẩu thả trong nhiều chuyện, nhưng đừng bao giờ cẩu thả trong việc chọn đối tượng kết hôn. Bởi đấy không chỉ là chồng, là vợ mà còn là người bạn đời cùng bạn trải qua mọi khốn khó vui buồn trong nửa đời còn lại.