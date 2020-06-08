Cổ nhân nói cấm sai: 3 kiểu đàn ông và 2 kiểu phụ nữ đừng bao giờ chọn làm bạn đời

Phụ nữ yêu 08/06/2020 15:09

Người thông minh hãy nhớ: Đừng gả cho 3 loại đàn ông này, cũng không rước 2 kiểu phụ nữ này về làm vợ nếu không muốn lấy nhầm người.

Trong hôn nhân, nếu lấy nhầm người bạn sẽ phải trả giá bằng cả một đời thống khổ, mỗi ngày trôi qua đều ngột ngạt, bi thương đến cùng cực. Muốn tránh việc lấy nhầm chồng/ vợ bạn chỉ cần tránh xa 3 kiểu đàn ông, 2 kiểu phụ nữ này. Bởi chẳng những khiến bạn đời bất hạnh, những mẫu người này cũng chẳng có khả năng khiến bản thân họ hạnh phúc. 

lay nham nguoi 1
Người chồng này sẽ đùn đẩy mọi trách nhiệm lên đầu vợ, sẽ mặc sức bóc lột sức lao động của vợ mà chẳng hề cảm thấy có lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống rất ngắn ngủi và tuổi trẻ chỉ đến một lần, vì vậy hãy chọn người bạn đời một cách cẩn thận. Đừng gả cho 3 loại đàn ông này, cũng không rước 2 kiểu phụ nữ này về làm vợ:

Đừng lấy đàn ông vô trách nhiệm làm chồng

Trong gia đình, đàn ông luôn được xem là trụ cột, là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương. Thế nên, nếu lấy nhầm đàn ông vô tâm, hời hợt và không có trách nhiệm thì phụ nữ sẽ khổ cả đời. Bởi lẽ, người chồng này sẽ đùn đẩy mọi trách nhiệm lên đầu vợ, sẽ mặc sức bóc lột sức lao động của vợ mà chẳng hề cảm thấy có lỗi. Sống với kiểu đàn ông này, phụ nữ sẽ cả đời trầm luân, ngập trong nước mắt.

Trong khi đấy, nếu lấy người chồng có trách nhiệm, biết suy nghĩ thì vợ con ắt được nhờ. Anh ấy sẽ chủ động chia sẻ việc nhà với vợ, chơi với con và quan tâm đến gia đình. Lấy được người đàn ông tử tế này làm chồng, phụ nữ cả đời chẳng cần học cách giữ chồng bởi chàng luôn tận tụy với gia đình.

Vậy nên, ngay từ lúc yêu đương nếu nhận ra đối phương là người không có tinh thần trách nhiệm tốt nhất bạn hãy chấm dứt ngay. 

lay nham nguoi 2
Đàn ông không tập trung cho sự nghiệp sẽ khiến vợ phải đối mặt với rất nhiều lo toan, những áp lực cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Đừng gả cho đàn ông không có chí tiến thủ

Hôn nhân không chỉ có tình yêu, không chỉ có những dịu dàng ngọt ngào, vô lo vô nghĩ như thuở yêu đương. Hôn nhân là trách nhiệm, nghĩa vụ, là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nếu có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ của người chồng, trách nhiệm của người cha và đảm bảo vợ con có đời sống vật chất ổn định thì đấy chính là chân dung người đàn ông yêu vợ chân thành.

Chính vì không muốn làm khổ vợ con, không muốn bạn đời phải chịu cực nên đàn ông có chí tiến thủ sẽ nỗ lực từng ngày để phấn đấu cho sự nghiệp. Khi đã công thành danh toại, họ sẽ càng yêu thương, chiều chuộng vợ hơn.

Trong khi đấy, đàn ông không tập trung cho sự nghiệp sẽ khiến vợ phải đối mặt với rất nhiều lo toan, những áp lực cuộc sống. Từ đấy, hôn nhân khó lòng hạnh phúc, vợ chồng cự cãi, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi.

lay nham nguoi 3
Nếu trót yêu thì dù đau đớn đến mấy phụ nữ cũng phải mạnh mẽ dứt khoát khỏi mối quan hệ độc hại này - Ảnh minh họa: Internet

Đừng gả cho người đàn ông không đàng hoàng

Một người đàn ông không đàng hoàng là khi họ có những hành vi suy đồi về đạo đức. Họ sẵn sàng vì lợi ích của mình mà chà đạp lên quyền lợi hợp pháp của người khác, sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề và sa đà vào cờ bạc, rượu chè.

Nếu trót yêu thì dù đau đớn đến mấy phụ nữ cũng phải mạnh mẽ dứt khoát khỏi mối quan hệ độc hại này. Nếu không, chẳng những bạn mà gia đình, con cái cũng sẽ bị kiểu đàn ông tồi này vạ lây.

lay nham nguoi 4
 Phụ nữ đanh đá chua ngoa, đối xử tệ bạc với cha mẹ ruột ắt sẽ tự triệt tiêu phúc đức, khiến chồng con bị vạ lây - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lấy phụ nữ bất hiếu với mẹ cha

Phụ nữ chính là phong thủy của gia đình, một người phụ nữ biết cách đối nhân xử thế, hiếu thuận với mẹ cha mới có thể giúp gia đình hưng thịnh, chồng con được nhờ. Bởi lẽ, khi là một người con có hiếu, cô ấy sẽ biết cách cư xử với cha mẹ chồng, giữ hòa khí gia đình. Mọi mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, các mối quan hệ với nhà chồng đều được mẫu phụ nữ khôn ngoan này thu xếp ổn thỏa.

Ngược lại, phụ nữ đanh đá chua ngoa, đối xử tệ bạc với cha mẹ ruột ắt sẽ tự triệt tiêu phúc đức, khiến chồng con bị vạ lây. Gia đình thường xuyên cự cãi, bất hòa chính là điều khó tránh khỏi.

lay nham nguoi 5
Bạn có thể cẩu thả trong nhiều chuyện, nhưng đừng bao giờ cẩu thả trong việc chọn đối tượng kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lấy kiểu phụ nữ ích kỷ

Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi cả đàn ông lẫn phụ nữ phải học cách cảm thông, hy sinh và cả bao dung. Thay vì hằn học, chửi bới và chì chiết mãi về một lỗi lầm của chồng phụ nữ cần học cách cho qua, quên đi quá khứ để hướng đến tương lai.

Nếu cứ lặn ngụp trong thù hằn, nếu cứ soi mói, đòi hỏi đối phương phải cưng chiều, thương yêu mình nhưng bản thân lại ích kỷ, nhỏ nhen thì hôn nhân khó lòng hạnh phúc.

Bạn có thể cẩu thả trong nhiều chuyện, nhưng đừng bao giờ cẩu thả trong việc chọn đối tượng kết hôn. Bởi đấy không chỉ là chồng, là vợ mà còn là người bạn đời cùng bạn trải qua mọi khốn khó vui buồn trong nửa đời còn lại.

Hữu xạ tự nhiên hương: 4 kiểu phụ nữ rất đỗi bình thường nhưng cực ‘gây nghiện’ đàn ông

Hữu xạ tự nhiên hương: 4 kiểu phụ nữ rất đỗi bình thường nhưng cực ‘gây nghiện’ đàn ông

Đúng như câu “uống lầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời”, chỉ cần gặp gỡ kiểu phụ nữ quyến rũ này một lần đàn ông nào cũng chết mê chết mệt, thương nhớ không quên.

Xem thêm
Từ khóa:   lấy nhầm chồng chồng vô tâm hôn nhân bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 8 giờ 56 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 58 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 15 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này