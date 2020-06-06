Muốn biết đàn ông chung thủy hay trăng hoa, đàn bà khôn chỉ cần nhìn vào 4 điểm này trên cơ thể là đủ!

Nếu đàn bà dại cứ đoán già đoán non thì đàn bà khôn chỉ nhìn 3 giây đã biết ngay đàn ông chung thủy hay lăng nhăng, chính xác hơn cả đi xem bói.

Ngược lại, đàn ông trăng hoa thường có ánh mắt láo liên, chẳng bao giờ dám đối diện với bạn qua ánh mắt. Anh ấy sợ bị bạn đọc được suy nghĩ, sợ bị bóc tách từng lớp cảm xúc đang cố kiềm giữ trong lòng.

Người xưa vẫn nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, muốn biết một người tâm tính như thế nào chỉ cần nhìn vào ánh mặt sẽ lột trần được bản chất ngay. Nếu là một người đàn ông tử tế, đàng hoàng chàng sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt bạn khi nói chuyện. Đấy là cách để chàng chứng minh rằng anh ấy chẳng có gì giấu giếm bạn, chẳng làm gì có lỗi để phải sợ sệt.

Thay vì dùng miệng như đàn ông Sở Khanh chàng sẽ dùng hành động, những ân cần hỏi han, quan tâm trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Miệng

Vì biết rõ “đàn bà yêu bằng tai” nên những gã đàn ông trăng hoa chẳng ngần ngại “rót mật vào tai”, tranh thủ mọi cơ hội để nói ra những lời âu yếm, ngọt ngào hòng lấy được lòng tin của đối phương. Khi thấy người phụ nữ đã toàn tâm toàn ý trao gửi tin yêu cho mình, khi thấy bạn không còn đề phòng nữa anh ta sẽ tận dụng cơ hội để có thể “qua mặt” bạn mà bắt cá hai tay, lang chạ với đàn bà khác.

Trong khi đấy, những người đàn ông chung thủy thường chẳng thể hiện tình yêu bằng lời nói. Thay vì dùng miệng như đàn ông Sở Khanh chàng sẽ dùng hành động, những ân cần hỏi han, quan tâm trân trọng để đối phương biết mình yêu chân thành như thế nào.

Nắm lấy tay bạn khi cả hai ngồi cạnh, khi sang đường, vòng tay ôm lấy bạn là cách để chàng công khai tình yêu và thể hiện chủ quyền - Ảnh minh họa: Internet

Đôi tay

Nếu đang yêu người đàn ông chẳng bao giờ công khai bạn với bạn bè, gia đình, luôn giấu nhẹm tình yêu của cả hai thì chắc chắn anh ta đang lừa dối bạn điều gì đấy. Bởi lẽ, một khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ chẳng ngần ngại giới thiệu bạn với các mối quan hệ chân tình của mình.

Cũng thế, chính vì yêu, vì sợ mất người phụ nữ mình thương nên đàn ông sẽ thoải mái thể hiện bằng những cử chỉ thân mật. Nắm lấy tay bạn khi cả hai ngồi cạnh, khi sang đường, vòng tay ôm lấy bạn là cách để chàng công khai tình yêu và thể hiện chủ quyền.

Chạy đến bên bạn mỗi khi bạn cần có anh ấy thì đấy chính là mẫu đàn ông chung tình mà bạn nên nắm giữ thật chặt - Ảnh minh họa: Internet

Đôi chân

Những người đàn ông vô tâm, đứng núi này trông núi nọ một khi đã chinh phục được bạn họ sẽ thờ ơ, lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Chàng thích được café với bạn bè, nhậu với đồng nghiệp hơn là được ở bên người đàn bà mình yêu. Thế nên, nếu là đàn bà thông minh bạn hãy nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ với kiểu đàn ông này.

Ngược lại, nếu chàng luôn muốn được bên nhau, luôn xem bạn là ưu tiên hàng đầu và chạy đến bên bạn mỗi khi bạn cần có anh ấy thì đấy chính là mẫu đàn ông chung tình mà bạn nên nắm giữ thật chặt.