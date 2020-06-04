Người thông minh không bao giờ nói ra 3 lời này, kẻ khờ dại vẫn ra rả cả ngày

Nếu kẻ khờ dại cứ hồn nhiên nói ra những điều này thì phụ nữ thông minh sẽ chẳng bao giờ hé môi, muốn biết ai có khí chất chỉ cần dựa vào lời ăn tiếng nói sẽ rõ.

Cổ nhân có câu “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, muốn biết phụ nữ thông minh hay nông cạn, sâu sắc tinh tế hay nông nổi hời hợt chỉ cần để ý những điều này là đủ, không hơn không kém. Phụ nữ khôn ngoan biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết điều gì nên nói, điều gì nên chôn chặt trong lòng - Ảnh minh họa: Internet 1. Tin đồn thất thiệt Ăn không nói có, thêu hệt hay bịa chuyện không chỉ khiến phụ nữ phạm phải tội khẩu nghiệp mà còn là liều thuốc độc tự chuốc bản thân. Khi bạn không kiểm soát cái miệng của mình, vì lòng đố kỵ mà hãm hại, ganh ghét người khác thì bạn mãi mãi chỉ là cái bóng của người khác, luôn chạy sau lưng họ.

Phụ nữ khôn ngoan không như thế, cô ấy biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết điều gì nên nói, điều gì nên chôn chặt trong lòng. Bịa chuyện để hãm hại người khác chẳng thể khiến mình trở nên tốt đẹp, thanh cao hơn. Ngược lại, những lời đơm đặt chỉ khiến đời đàn bà nông cạn chịu nhiều dè bỉu, xem thường từ thiên hạ. Nếu cứ tự nhốt mình trong những điều tiêu cực, nếu cứ than thân trách phận thì bạn sẽ chẳng thể làm chủ đời mình - Ảnh minh họa: Internet 2. Càm ràm Là phụ nữ, bạn đừng dại chấp niệm, hãy biết buông bỏ bớt những ưu phiền, sân si để tâm hồn luôn an yên, tâm trí nhẹ nhõm. Càng cố soi mói, càng thích làm quá cảm xúc hay chì chiết người khác thì bạn chỉ càng mệt mỏi, áp lực và dần trở nên xấu tính.

Chuyện gì có thể thứ tha, hãy nhẹ nhàng cho qua. Nếu đã là lỗi lầm trong quá khứ, đừng bao giờ nhắc lại hay cằn nhằn, phàn nàn mãi. Bởi lẽ, nếu cứ tự nhốt mình trong những điều tiêu cực, nếu cứ than thân trách phận thì bạn sẽ chẳng thể chiến thắng nghịch cảnh, làm chủ đời mình. Bạn đừng bao giờ vội vàng ngủ quên trên vinh quang, ngừng cố gắng và nảy sinh tâm lý tự phụ, nói những lời xem thường người khác - Ảnh minh họa: Internet 3. Kiêu căng, tự phụ Bạn hoàn toàn có quyền tự hào khi mình là người phụ nữ bản lĩnh, một tay gầy dựng nên sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có mức lương cao hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ vội vàng ngủ quên trên vinh quang, ngừng cố gắng và nảy sinh tâm lý tự phụ, nói những lời xem thường người khác. Hãy nhớ câu “thùng rỗng kêu to”, càng oang oang khoác lác về bản thân bạn càng trở nên kệch cỡm, đáng ghét trong mắt người đối diện. Nếu chẳng thể giúp được gì cho bạn bè khi họ gặp khó khăn thì hãy im lặng, đừng chê trách hay khinh miệt đối phương kẻo chẳng ai muốn kết giao với người ích kỷ, nhỏ mọn như bạn nữa. Là phụ nữ, chỉ cần khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu trên, dám chắc bạn đi đâu cũng được quý mến thương yêu, càng về hậu vận càng an yên viên mãn.

Đàn bà khôn hãy nhớ: Sự nghiệp và nhan sắc không bao giờ phản bội bạn, đàn ông thì rất có thể Chiến tích đáng tự hào nhất của đàn bà khôn không phải là lấy được tấm chồng giàu có mà là có thể sở hữu những thứ này, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ.

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