Đàn bà khôn hãy nhớ: Sự nghiệp và nhan sắc không bao giờ phản bội bạn, đàn ông thì rất có thể

Phụ nữ yêu 03/06/2020 07:26

Chiến tích đáng tự hào nhất của đàn bà khôn không phải là lấy được tấm chồng giàu có mà là có thể sở hữu những thứ này, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ.

đàn bà khôn ngoan, bạn có thể thiếu nhiều thứ nhưng nhất định phải nắm chắc 3 thứ này trong tay. Bởi lẽ, chỉ cần có đủ bạn ắt có cuộc đời hạnh phúc an yên. 

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Không phải tấm chồng, sự nghiệp thành công mới là thứ khiến đàn bà khôn hãnh diện, tự hào nhất khi nhắc đến - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp vững vàng

Đời đàn bà, đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả những gì mình có, cũng đừng dại dột đánh mất bản thân chỉ để làm hài lòng đàn ông. Dù độc thân hay đã kết hôn, chị em cũng phải không ngừng nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp của mình, phải kiếm thật nhiều tiền.

Bởi khi thành công, khi có tiền bạn chắc chắn sẽ có tiếng nói trong gia đình, có “trọng lượng” trong mắt đối phương. Lúc ấy, chàng sẽ xem bạn là người đồng hành chứ không chỉ là hậu phương vững chắc.

Hơn cả, tự chủ tài chính còn khiến đàn bà khôn ngoan làm chủ đời mình. Muốn mua gì, làm gì đều có thể tự quyết định mà chẳng cần phải ngửa tay xin tiền chồng. Một khi chồng ngoại tình, mèo mả gà đồng bên ngoài bạn chẳng cần phải quá lo lắng vì bản thân hoàn toàn có thể sống tốt sau khi đá phăng gã đàn ông bội bạc ra khỏi đời mình.

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Dù chẳng sở hữu nhan sắc sắc nước hương trời nhưng bạn hoàn toàn có thể khiến bản thân xinh đẹp hơn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ ngoài xinh đẹp

Là đàn bà, đừng chỉ làm đẹp để quyến rũ đàn ông, cũng đừng chăm chăm ăn diện để hơn thua với đàn bà khác. Bản chất của việc làm đẹp chính là việc bạn biết cách chăm sóc bản thân, biết yêu thương và dành những gì tốt đẹp nhất cho chính mình.

Dù chẳng sở hữu nhan sắc sắc nước hương trời nhưng bạn hoàn toàn có thể khiến bản thân xinh đẹp hơn mỗi ngày bằng việc chăm chỉ dưỡng da, ăn uống khoa học, tập luyện đúng cách. Theo thời gian, bạn không chỉ trở thành người đàn bà cuốn hút khó cưỡng mà sẽ tự tin hơn rất nhiều.

Vậy nên, nếu vẫn đang hy sinh tất cả cho gia đình, không dám ăn diện vì sợ tốn tiền thì đàn bà hãy thay đổi ngay hôm nay kẻo phí hoài thanh xuân.

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Nếu là đàn bà thông minh, bạn đừng bao giờ cho phép chồng, gia đình chồng hay bất cứ ai xía vào việc bạn quan tâm đến gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Báo hiếu mẹ cha

Chỉ đàn bà nông cạn mới để cho những câu nói “đàn bà lấy chồng theo chồng”, “xuất giá tòng phu” cấm đoán mình không được báo hiếu mẹ cha sau khi kết hôn.

Hãy nhớ, cha mẹ đã dốc lòng yêu thương, nuôi dạy và chăm sóc bạn bao lâu nay mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền, đã yêu thương bạn vô điều kiện. Vậy thì, tạo sao nhà chồng lại có quyền cấm cản bản phụng dưỡng, hiếu thuận với đấng sinh thành?

Nếu là đàn bà thông minh, bạn đừng bao giờ cho phép chồng, gia đình chồng hay bất cứ ai xía vào việc bạn quan tâm đến gia đình mình. Bởi nếu không báo hiếu cha mẹ ngay hôm nay thì liệu cha mẹ có thể chờ được đến bao lâu?

Chỉ khi dám làm 3 điều này, có được 3 điều này trong tay thì đàn bà ắt nhận được sự nể trọng, đặc biệt là từ người đàn ông của đời mình.

Muốn tỏa ra khí chất vạn người mê, phụ nữ chớ dại làm 3 điều này

Muốn tỏa ra khí chất vạn người mê, phụ nữ chớ dại làm 3 điều này

3 điều phụ nữ có khí chất không bao giờ làm, nhờ thế họ luôn đáng yêu, quyến rũ trong mắt người đối diện mà chẳng cần dùng bất cứ chiêu trò nào.

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