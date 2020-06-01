Những dấu hiệu 'tố cáo' người yêu cũ vẫn còn vương vấn, muốn quay lại với bạn

Dưới đây là những dấu hiệu người yêu cũ vẫn còn nặng tình với bạn, chị em chỉ cần chú ý sẽ biết ngay, chính xác đến khó tin.

Thế nhưng, khi say, khi được sống thật với những suy nghĩ chất chứa trong lòng chàng sẽ khó lòng kiểm soát được hành vi của mình. Gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho bạn chính là dấu hiệu anh ấy vẫn còn yêu bạn rất nhiều nhưng không dám nói ra.

Ngày thường vì muốn che giấu cảm xúc của mình, vì muốn chứng minh với thiên hạ rằng mình vẫn ổn sau khi chia tay nên đàn ông chẳng bao giờ muốn bắt chuyện với người yêu cũ. Thậm chí, nhiều đàn ông còn tỏ ra không hề quen biết người xưa.

Chàng không trả đồ cho bạn

Một khi đã cạn tình cạn nghĩa, đã chẳng còn chút lưu luyến phái mạnh sẽ chẳng muốn giữ lại bất cứ vật gì có liên quan đến bạn. Thế nên, nếu đã chia tay nhưng anh ấy vẫn chưa trả lại bạn những món đồ đã mượn, hoặc chưa đến nhà dọn dẹp hết đồ đạc của mình thì chứng tỏ chàng vẫn đang lưu luyến.

Muốn được nối lại tình xưa, muốn có cơ hội được bên nhau thêm một lần nữa chính là những suy nghĩ chất chứa trong tâm trí chàng.

Chàng xin được thứ tha những lỗi lầm trong quá khứ

Nếu không còn yêu, đàn ông sẽ chẳng để tâm đến cuộc sống của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Vì tự ái, vì sĩ diện hão nên dù biết rõ mình sai, dù biết rõ nếu không nhận lỗi sẽ bị rời bỏ nhưng đàn ông vẫn ngoan cố chối tội. Chờ đến khi giọt nước tràn ly, khi bị người phụ nữ mình yêu thương chán ghét mà dứt khoát chấm dứt mối quan hệ hiện tại đàn ông mới thấy hối hận.

Họ quay sang xin lỗi, cầu xin nhận được sự tha thứ vì đã nhận ra rằng sự ngoan cố của mình đã phải gánh chịu hậu quả đáng sợ như thế nào.

Chàng hỏi thăm về bạn qua bạn chung của cả hai

Dẫu chẳng hề hỏi thăm bạn trực tiếp lần nào nhưng khi đàn ông muốn quay lại với người yêu cũ họ sẽ tìm đủ cách để hỏi han về bạn qua những người bạn chung của cả hai. "Cô ấy dạo này thế nào", "công việc của cô ấy dạo này vẫn ổn chứ", "cô ấy vẫn sống tốt chứ" chính là những câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại đầy tò mò.

Chính vì vẫn còn cảm xúc với bạn, chính vì vẫn còn yêu nên chàng khó lòng làm ngơ trước những thông tin liên quan đến bạn.

Chàng tò mò việc bạn đã có người mới hay chưa

Khi vẫn còn yêu, vẫn còn muốn được nối lại tình xưa đàn ông sẽ dò la xem bạn đã bắt đầu mối tình khác hay chưa. Người yêu cũ có người yêu mới là điều chàng lo sợ nhất.

Thế nên, nếu chàng hỏi "em có người mới chưa" thì câu hỏi đó đồng nghĩa với "anh muốn tái hợp với em".

Chàng giả vờ rằng đã có người yêu mới để thử lòng bạn

Chỉ cần phụ nữ mở lời, chàng sẽ ngay lập tức chớp lấy cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Dù đang cô đơn, vẫn chưa hề bắt đầu mối quan hệ mới nhưng chàng vẫn cố tình nói dối rằng mình đã có người yêu mới, rằng người đến sau rất xinh đẹp, tài giỏi. Thì đấy chính là dấu hiệu chàng muốn thử lòng bạn, muốn xem bạn có ghen hay không.

Nếu thấy bạn khó chịu, ghen tuông anh ta sẽ nghĩ rằng mình có cơ hội yêu lại từ đầu.

Chàng thường xuyên xuất hiện trước mặt bạn

Chính vì đã yêu nhau trong một thời gian nên chàng biết khá rõ về thói quen, sở thích hay những nơi bạn thường lui tới. Thế nên, anh ấy sẽ cố tình tạo nên những sự "tình cờ" để gặp bạn.

Xuất hiện liên tục, nhiều lần trước mặt bạn chính là cách để chàng gây ấn tượng, để bạn phải nhớ về chàng, về những kỷ niệm đã qua, những kỷ ức cả hai đã có cùng nhau.