Là đàn ông, dù thế nào cũng đừng để vợ phải thiếu thốn 3 thứ này

Nếu nghĩ phụ nữ ngoại tình vì chồng không chu cấp đầy đủ, không cho mình cuộc sống sung túc thì bạn đã nhầm. Thực tế, chỉ khi thiếu thốn những thứ này người vợ mới dễ ngã vào vòng tay của đàn ông khác.

Hóa ra đây chính là 3 nguyên nhân khiến phụ nữ ngoại tình, dù chồng kiếm được nhiều tiền đến mấy cũng chẳng thể khiến vợ tình nguyện ở bên cả đời.

Chỉ cần biết cách khen ngợi, động viên vợ thì chị em sẽ càng có thêm động lực để hoàn thiện bản thân. Nhờ thế, không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Người ta vẫn nói “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, phụ nữ mạnh mẽ, độc lập đến mấy cũng thích được người đàn ông của mình dỗ dành bằng những lời ngon ngọt. Những câu nói “hôm nay em đẹp lắm”, “em mặc chiếc váy này nhìn rất quyến rũ”, “anh thích mùi nước hoa này quá” hay đơn giản chỉ là “bữa cơm hôm nay rất ngon” đã khiến chị em thích thú, vui vẻ.

Hãy nhớ, đàn ông dại dột nhất chính là mang vợ đi so sánh với đàn bà khác. Càng dại dột hơn nên cứ đánh giá thấp, chê bai và phủ nhận những cố gắng của vợ. Đây chính là sai lầm lớn nhất của chồng vô tâm, đẩy vợ vào mối quan hệ sai trái bên đàn ông khác.

Sự lạnh nhạt, dửng dưng này vô tình khiến phụ nữ cô đơn, chán chường đến mức cảm thấy chồng không còn yêu thương mình nữa - Ảnh minh họa: Internet

2. Thiếu thốn sự quan tâm

Phụ nữ sau khi lấy chồng thường sẽ càng yêu thương bạn đời nhiều hơn cả khi yêu. Bởi lẽ lúc này, chồng đã là người bạn đồng hành cùng mình trong nửa đời còn lại, là cha của con, là tất cả cuộc sống của họ. Thế nhưng, đàn ông sau khi lấy vợ lại không như thế.

Chính vì đã chiếm hữu được người phụ nữ mình yêu sau quãng thời gian chinh phục, đã yên tâm rằng vợ đã là của mình, thuộc về mình nên đàn ông vô tâm, hời hợt hơn thuở đang yêu rất nhiều. Họ chăm chơi game, café tán chuyện với bạn bè hơn cả việc hỏi han, quan tâm đến bạn đời.

Sự lạnh nhạt, dửng dưng này vô tình khiến phụ nữ cô đơn, chán chường đến mức cảm thấy chồng không còn yêu thương mình nữa. Thời điểm này là lúc chị em yếu lòng nhất, dễ ngã vào lòng đàn ông khác nhất nhưng chồng lại chẳng hề hay biết.

Nếu chồng cứ dửng dưng hờ hững, nếu cứ để vợ phải lặn ngụp trong cô đơn thì hôn nhân tan vỡ, có kẽ hở cho kẻ thứ ba chen chân là điều khó tránh - Ảnh minh họa: Internet

3. Thiếu sự nuông chiều

Đây chính là điều quan trọng nhất, nếu đàn ông để vợ thiếu thốn sự nuông chiều trong cuộc sống hôn nhân thì quả nguy hiểm. Bởi lẽ, nếu yêu nhưng không nói ra, không thể hiện bằng hành động, bằng sự nuông chiều thì phụ nữ chán chồng là điều dễ hiểu.

Sự nuông chiều có thể được thể hiện qua việc ôm hôn cô ấy trước khi đi làm, massage cho vợ trước khi đi ngủ hay bóp chân cho cô ấy sau một ngày dài. Nếu chồng cứ dửng dưng hờ hững, nếu cứ để vợ phải lặn ngụp trong cô đơn thì hôn nhân tan vỡ, có kẽ hở cho kẻ thứ ba chen chân là điều khó tránh.

Chỉ cần để vợ không bị thiếu thốn 3 thứ trên, dám chắc cô ấy sẽ hạnh phúc cả đời, yêu thương chồng suốt kiếp.