Đàn ông dù có gan ngoại tình nhưng lại không dám bỏ vợ là vì 4 điều này

Phụ nữ yêu 31/05/2020 11:06

Dưới đây là 4 điều khiến đàn ông ngoại tình nhưng lại không dám bỏ vợ, khi bị phát hiện sẽ tìm đủ cách để cầu xin được thứ tha, đọc xong ai cũng ngạc nhiên.

Dù có gan mèo mả bên ngoài, dù tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình đáng chê trách nhưng những người chồng lăng nhăng vẫn kiên quyết không chịu chấm dứt với vợ để đến với kẻ thứ ba. Họ cứ tìm đủ cách để duy trì cuộc hôn nhân hiện tại chính là vì 4 lý do này.

dan ong ngoai tinh 1
Chính vì chỉ là những giây phút đổi chác tình tiền, vui chơi qua đường nên đàn ông trăng hoa chẳng dại dột đánh đổi gia đình ấm êm với tình một đêm - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông ngoại tình vì ham “của lạ”, không yêu nhân tình

Có rất nhiều đàn ông vẫn yêu vợ nồng nàn, vẫn hết lòng với gia đình nhưng lại không thể chiến thắng cám dỗ trước đàn bà khác xinh đẹp, gợi cảm hơn vợ. Họ nhanh chóng ngã vào vòng tay kẻ thứ ba, cởi đồ ăn nằm với đàn bà lạ để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu, muốn được nếm thử “phở” sau nhiều ngày ăn  “cơm”.

Thế nhưng, sau khi rời khỏi chiếc giường, sau khi trở về bên gia đình họ chỉ xem đấy là một cuộc vui, chẳng chút vấn vương. Chính vì chỉ là những giây phút đổi chác tình tiền, vui chơi qua đường và không hề yêu ả đàn bà kia nên đàn ông trăng hoa chẳng dại dột đánh đổi gia đình ấm êm với tình một đêm.

dan ong ngoai tinh 2
Một khi sa cơ thất thế, một khi chẳng còn đồng nào trong túi thì chỉ có vợ mới nguyện nắm tay chồng cùng nhau vượt qua khốn khó - Ảnh minh họa: Internet

2. Chỉ vợ mới đồng cam cộng khổ với chồng

Đàn ông càng có nhiều tiền càng dễ cặp kè bên ngoài, càng dễ tìm được những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng sẵn sàng chiều chuộng ngọt ngào với mình. Thế nhưng, những mối tình nhuốm màu vật chất ấy chỉ có thể duy trì khi đàn ông có tiền, có thể chu cấp cho ả đàn bà lăng loàn kia.

Một khi sa cơ thất thế, một khi chẳng còn đồng nào trong túi thì chỉ có vợ mới nguyện nắm tay chồng cùng nhau vượt qua khốn khó, cũng cố gắng phấn đấu cho tương lai.

Hiểu được điều ấy nên dù có gan ngoại tình, dám phản bội vợ nhưng đàn ông lại rất sợ bị phát hiện bí mật động trời của mình, sợ bị vợ chủ động ly hôn.

dan ong ngoai tinh 3
Gã chồng ngoại tình nào cũng sợ vợ sẽ tung hê tất cả, sẽ khiến họ xấu hổ, mất mặt trước thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ ảnh hưởng đến danh dự

Khi còn là vợ là chồng, phụ nữ dù biết chồng bội bạc, trăng hoa bên ngoài nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì gia đình, vì giữ thể diện cho chồng. Họ cố gắng bồi đắp tình cảm để chồng có thể trở về bên gia đình, làm người chồng tử tế của ngày trước, người cha mẫu mực của con.

Vậy nhưng, khi đã vượt ngưỡng chịu đựng, khi đã cạn tâm phụ nữ bị chồng phản bội sẽ chẳng ngần ngại buông tay cuộc hôn nhân dối lừa. Lúc này đây, gã chồng ngoại tình nào cũng sợ vợ sẽ tung hê tất cả, sẽ khiến họ xấu hổ, mất mặt trước thiên hạ.

dan ong ngoai tinh 4
Nếu cuộc hôn nhân đổ vỡ do đàn ông ngoại tình thì đàn ông rất sợ con cái sẽ quay lưng, khinh thường và ghét bỏ họ - Ảnh minh họa: Internet

4. Sợ con cái khinh thường

Chuyện tình cảm rất khó nói, vợ chồng hôm nay yêu nhau đến sống đi chết lại, thề nguyền bên nhau suốt kiếp là thế. Nhưng khi tình yêu dần phai nhạt, không tìm được tiếng nói chung thì ly hôn ắt là quyết định đúng đắn nhất, là cơ hội để cả hai có thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.

Quyết định này cũng sẽ tốt cho con cái nhất, bởi nếu lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ suốt ngày cãi vã, to tiếng với nhau thì trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn.

Nếu cuộc hôn nhân đổ vỡ do đàn ông ngoại tình thì đàn ông rất sợ con cái sẽ quay lưng, khinh thường và ghét bỏ họ.

10 đặc điểm chỉ có ở người phụ nữ thông minh, bạn có được bao nhiêu?

10 đặc điểm chỉ có ở người phụ nữ thông minh, bạn có được bao nhiêu?

Dù vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng nếu hội tụ đủ những đặc điểm này bạn chắc chắn là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp nhất trong mắt phái mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình kẻ thứ ba đàn ông bội bạc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 54 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 56 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 13 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 48 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này