Có rất nhiều đàn ông vẫn yêu vợ nồng nàn, vẫn hết lòng với gia đình nhưng lại không thể chiến thắng cám dỗ trước đàn bà khác xinh đẹp, gợi cảm hơn vợ. Họ nhanh chóng ngã vào vòng tay kẻ thứ ba, cởi đồ ăn nằm với đàn bà lạ để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu, muốn được nếm thử “phở” sau nhiều ngày ăn “cơm”.

Dù có gan mèo mả bên ngoài, dù tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình đáng chê trách nhưng những người chồng lăng nhăng vẫn kiên quyết không chịu chấm dứt với vợ để đến với kẻ thứ ba . Họ cứ tìm đủ cách để duy trì cuộc hôn nhân hiện tại chính là vì 4 lý do này.

Đàn ông càng có nhiều tiền càng dễ cặp kè bên ngoài, càng dễ tìm được những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng sẵn sàng chiều chuộng ngọt ngào với mình. Thế nhưng, những mối tình nhuốm màu vật chất ấy chỉ có thể duy trì khi đàn ông có tiền, có thể chu cấp cho ả đàn bà lăng loàn kia.

Thế nhưng, sau khi rời khỏi chiếc giường, sau khi trở về bên gia đình họ chỉ xem đấy là một cuộc vui, chẳng chút vấn vương. Chính vì chỉ là những giây phút đổi chác tình tiền, vui chơi qua đường và không hề yêu ả đàn bà kia nên đàn ông trăng hoa chẳng dại dột đánh đổi gia đình ấm êm với tình một đêm.

Một khi sa cơ thất thế, một khi chẳng còn đồng nào trong túi thì chỉ có vợ mới nguyện nắm tay chồng cùng nhau vượt qua khốn khó, cũng cố gắng phấn đấu cho tương lai.

Hiểu được điều ấy nên dù có gan ngoại tình, dám phản bội vợ nhưng đàn ông lại rất sợ bị phát hiện bí mật động trời của mình, sợ bị vợ chủ động ly hôn.

Gã chồng ngoại tình nào cũng sợ vợ sẽ tung hê tất cả, sẽ khiến họ xấu hổ, mất mặt trước thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ ảnh hưởng đến danh dự

Khi còn là vợ là chồng, phụ nữ dù biết chồng bội bạc, trăng hoa bên ngoài nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì gia đình, vì giữ thể diện cho chồng. Họ cố gắng bồi đắp tình cảm để chồng có thể trở về bên gia đình, làm người chồng tử tế của ngày trước, người cha mẫu mực của con.

Vậy nhưng, khi đã vượt ngưỡng chịu đựng, khi đã cạn tâm phụ nữ bị chồng phản bội sẽ chẳng ngần ngại buông tay cuộc hôn nhân dối lừa. Lúc này đây, gã chồng ngoại tình nào cũng sợ vợ sẽ tung hê tất cả, sẽ khiến họ xấu hổ, mất mặt trước thiên hạ.

Nếu cuộc hôn nhân đổ vỡ do đàn ông ngoại tình thì đàn ông rất sợ con cái sẽ quay lưng, khinh thường và ghét bỏ họ - Ảnh minh họa: Internet

4. Sợ con cái khinh thường

Chuyện tình cảm rất khó nói, vợ chồng hôm nay yêu nhau đến sống đi chết lại, thề nguyền bên nhau suốt kiếp là thế. Nhưng khi tình yêu dần phai nhạt, không tìm được tiếng nói chung thì ly hôn ắt là quyết định đúng đắn nhất, là cơ hội để cả hai có thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.

Quyết định này cũng sẽ tốt cho con cái nhất, bởi nếu lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ suốt ngày cãi vã, to tiếng với nhau thì trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn.

Nếu cuộc hôn nhân đổ vỡ do đàn ông ngoại tình thì đàn ông rất sợ con cái sẽ quay lưng, khinh thường và ghét bỏ họ.