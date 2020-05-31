Trong hôn nhân, vợ chồng muốn hạnh phúc phải khắc cốt ghi tâm 3 điều này

Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cả đời an yên vợ chồng hãy học cách nghĩ cho đối phương, chỉ cần biết nhẫn nhịn, cơm sôi bớt lửa ắt ấm êm.

Hôn nhân hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, cũng chẳng phải tiền tỷ trong tay. Vợ chồng hạnh phúc nhất là khi luôn bình yên khi ở bên người bạn đời của mình, luôn chờ đến giờ được trở về với mái ấm sau một ngày dài. Chỉ khi cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng nhau dốc lòng chăm sóc gia đình thì hai bạn mới có được cuộc sống hôn nhân viên mãn - Ảnh minh họa: Internet Cùng nhau vượt qua khó khăn Khi đã là vợ chồng, cả đàn ông và phụ nữ đừng quá tính toán với nhau, hãy học cách nghĩ cho đối phương. Khi bạn đời gặp khó khăn tài chính, bất ổn trong công việc thì đấy là lúc họ cần bạn nhất.

Chẳng cần gì nhiều nhặn, chỉ cần những lời hỏi han, quan tâm ân cần hay đơn giản chỉ là lắng nghe những gì đối phương đang trải qua đã đủ khiến họ ấm lòng. Chỉ khi cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng nhau dốc lòng chăm sóc gia đình thì hai bạn mới có được cuộc sống hôn nhân viên mãn. Bởi ngay cả những khốn cùng cũng chẳng thể chia cắt tình yêu của cả hai thì chẳng ai có thể khiến vợ chồng bạn xa cách.

Càng khéo léo sẻ chia, càng phân chia nhiệm vụ rõ ràng thì ắt trong ấm ngoài êm, vợ chồng chung sống cả đời cũng chẳng to tiếng nửa lời - Ảnh minh họa: Internet Không tị nạnh nhau Một khi đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, đã hứa sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc thì đừng tính toán với nhau. Nếu vợ đang nấu cơm thì chồng hãy lau nhà, nếu vợ đang tắm cho con chồng hãy rửa bát. Hãy có trách nhiệm với gia đình, đừng tị nạnh nhau từng chút một như những đứa trẻ to xác. Chỉ khi bạn tự ý thức được trách nhiệm, bổn phận của mình thì cả hai mới có thể cùng nhau vun đắp cho mái ấm. Càng khéo léo sẻ chia, càng phân chia nhiệm vụ rõ ràng thì ắt trong ấm ngoài êm, vợ chồng chung sống cả đời cũng chẳng to tiếng nửa lời. Nếu cứ thủ thân như thế thì cả hai khó có thể hết lòng hết dạ với nhau - Ảnh minh họa: Internet Đừng quá toan tính Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm. Kể cả khi đã kết hôn, đã nên duyên chồng vợ nhưng cả đàn ông lẫn phụ nữ vẫn âm thầm “chừa đường lui” cho mình bằng việc lập “quỹ đen”. Đàn ông không đưa hết tiền lương cho vợ, không trung thực trong những khoản chi tiêu để có tiền phòng thân. Phụ nữ lén lút bớt xén quỹ tài chính của gia đình để có “của riêng” cho mình. Nếu cứ thủ thân như thế thì cả hai khó có thể hết lòng hết dạ với nhau. Cũng vậy, phụ nữ đừng tiết kiệm quá mức, đừng khiến chồng phải mất mặt với bạn bè, người ngoài. Bạn cứ ngỡ mình nghĩ cho gia đình nhưng nếu quá keo kiệt sẽ khiến chồng bực bội, khó chịu và nảy sinh tiêu cực. Chỉ cần thuộc lòng 3 quy tắc vàng trên bạn ắt sẽ có cuộc sốn hôn nhân ấm êm viên mãn, càng chung sống vợ chồng càng thương yêu nhau nhiều hơn.

10 đặc điểm chỉ có ở người phụ nữ thông minh, bạn có được bao nhiêu? Dù vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng nếu hội tụ đủ những đặc điểm này bạn chắc chắn là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp nhất trong mắt phái mạnh.

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