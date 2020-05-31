Trong hôn nhân, vợ chồng muốn hạnh phúc phải khắc cốt ghi tâm 3 điều này

Phụ nữ yêu 31/05/2020 10:26

Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cả đời an yên vợ chồng hãy học cách nghĩ cho đối phương, chỉ cần biết nhẫn nhịn, cơm sôi bớt lửa ắt ấm êm.

Hôn nhân hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, cũng chẳng phải tiền tỷ trong tay. Vợ chồng hạnh phúc nhất là khi luôn bình yên khi ở bên người bạn đời của mình, luôn chờ đến giờ được trở về với mái ấm sau một ngày dài.

hon nhan hanh phuc 1
Chỉ khi cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng nhau dốc lòng chăm sóc gia đình thì hai bạn mới có được cuộc sống hôn nhân viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Cùng nhau vượt qua khó khăn

Khi đã là vợ chồng, cả đàn ông và phụ nữ đừng quá tính toán với nhau, hãy học cách nghĩ cho đối phương. Khi bạn đời gặp khó khăn tài chính, bất ổn trong công việc thì đấy là lúc họ cần bạn nhất.

Chẳng cần gì nhiều nhặn, chỉ cần những lời hỏi han, quan tâm ân cần hay đơn giản chỉ là lắng nghe những gì đối phương đang trải qua đã đủ khiến họ ấm lòng.

Chỉ khi cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng nhau dốc lòng chăm sóc gia đình thì hai bạn mới có được cuộc sống hôn nhân viên mãn. Bởi ngay cả những khốn cùng cũng chẳng thể chia cắt tình yêu của cả hai thì chẳng ai có thể khiến vợ chồng bạn xa cách.

hon nhan hanh phuc 2
Càng khéo léo sẻ chia, càng phân chia nhiệm vụ rõ ràng thì ắt trong ấm ngoài êm, vợ chồng chung sống cả đời cũng chẳng to tiếng nửa lời - Ảnh minh họa: Internet

Không tị nạnh nhau

Một khi đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, đã hứa sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc thì đừng tính toán với nhau. Nếu vợ đang nấu cơm thì chồng hãy lau nhà, nếu vợ đang tắm cho con chồng hãy rửa bát. Hãy có trách nhiệm với gia đình, đừng tị nạnh nhau từng chút một như những đứa trẻ to xác.

Chỉ khi bạn tự ý thức được trách nhiệm, bổn phận của mình thì cả hai mới có thể cùng nhau vun đắp cho mái ấm. Càng khéo léo sẻ chia, càng phân chia nhiệm vụ rõ ràng thì ắt trong ấm ngoài êm, vợ chồng chung sống cả đời cũng chẳng to tiếng nửa lời.

hon nhan hanh phuc 3
Nếu cứ thủ thân như thế thì cả hai khó có thể hết lòng hết dạ với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá toan tính

Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm. Kể cả khi đã kết hôn, đã nên duyên chồng vợ nhưng cả đàn ông lẫn phụ nữ vẫn âm thầm “chừa đường lui” cho mình bằng việc lập “quỹ đen”.

Đàn ông không đưa hết tiền lương cho vợ, không trung thực trong những khoản chi tiêu để có tiền phòng thân. Phụ nữ lén lút bớt xén quỹ tài chính của gia đình để có “của riêng” cho mình. Nếu cứ thủ thân như thế thì cả hai khó có thể hết lòng hết dạ với nhau.

Cũng vậy, phụ nữ đừng tiết kiệm quá mức, đừng khiến chồng phải mất mặt với bạn bè, người ngoài. Bạn cứ ngỡ mình nghĩ cho gia đình nhưng nếu quá keo kiệt sẽ khiến chồng bực bội, khó chịu và nảy sinh tiêu cực.

Chỉ cần thuộc lòng 3 quy tắc vàng trên bạn ắt sẽ có cuộc sốn hôn nhân ấm êm viên mãn, càng chung sống vợ chồng càng thương yêu nhau nhiều hơn.

10 đặc điểm chỉ có ở người phụ nữ thông minh, bạn có được bao nhiêu?

10 đặc điểm chỉ có ở người phụ nữ thông minh, bạn có được bao nhiêu?

Dù vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng nếu hội tụ đủ những đặc điểm này bạn chắc chắn là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp nhất trong mắt phái mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   cuộc sống hôn nhân bí quyết hạnh phúc cách giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 55 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 57 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 14 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này