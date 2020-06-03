3 bí mật đàn ông nào cũng giấu kín, dù yêu đến mấy cũng không hé lộ

Phụ nữ yêu 03/06/2020 17:16

Dưới đây là những bí mật của đàn ông, là những “vùng cấm” chàng ra sức che đậy, phụ nữ hãy tự kiểm tra xem một nửa của bạn có đang giấu giếm mình hay không.

Đây là những điều sống để dạ chết mang theo, đàn ông nào cũng ra sức giấu kín, dù yêu đến mấy, thân thiết đến đâu chàng cũng không tiết lộ nửa lời.

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Là phụ nữ khôn ngoan, bạn đừng bao giờ bỏ bê vẻ ngoài của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nắm thóp được 3 bí mật của đàn ông này, bạn sẽ hiểu chàng như trong lòng bàn tay.

1. Đàn ông luôn ngầm so sánh bạn với phụ nữ khác

Dù miệng nói “anh yêu em nhất trên đời”, “em xinh đẹp nhất” nhưng thực chất đàn ông nào cũng ngầm so sánh bạn với những phụ nữ khác. Không chỉ ngoại hình, đến cả tính cách, phong cách ăn mặc hay cách hành xử cũng được chàng ngầm mang ra so sánh.

Thế nhưng, chính vì biết phụ nữ nào cũng khó chịu vì bị đặt lên bàn cân, bị đánh giá thấp hơn đàn bà khác nên đàn ông sẽ chẳng bao giờ dám nói ra.

phụ nữ khôn ngoan, bạn đừng bao giờ bỏ bê vẻ ngoài của mình. Không ngừng làm đẹp, giữ gìn nhan sắc mới là cách để bạn được trân trọng, nuông chiều cả đời.

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Sở hữu vóc dáng thanh mảnh chẳng những giúp bạn khỏe mạnh, mà còn là cách khiến chàng chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông nào cũng thích phụ nữ có vóc dáng thanh mảnh

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”. Trước khi biết bạn “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” thì đàn ông nào cũng bị vẻ ngoài của người phụ nữ thu hút. Nam giới cực dễ bị hớp hồn trước những cô nàng có thân hình nóng bỏng, vóc dáng hình chữ S quyến rũ.

Vậy nên, nếu bạn đang tăng cân hơn so với trước đây thì tốt nhất hãy nghĩ đến việc kiểm soát chế độ ăn uống, tập luyện khoa học. Sở hữu vóc dáng thanh mảnh chẳng những giúp bạn khỏe mạnh, mà còn là cách khiến chàng chết mê chết mệt, nửa bước không rời.

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Chàng lười nhác đến mức chẳng hề phụ giúp bạn bất cứ việc gì, luôn kiếm đủ mọi lý do để trốn tránh trách nhiệm đáng ra mình phải san sẻ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông nào cũng ỷ lại vào vợ, người yêu

Khi yêu, phụ nữ thường dốc cạn lòng với người đàn ông của mình. Họ tình nguyện chăm sóc, quan tâm và ở bên mỗi khi đối phương cần đến mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Tất nhiên, đàn ông yêu thật lòng sẽ cảm động vô cùng trước sự tử tế bạn dành cho anh ấy.

Tuy nhiên, theo thời gian, vì đã quen dựa dẫm, đã quen được nhận mọi thứ vô điều kiện nên đàn ông vô tâm, hời hợt và rất ỷ lại vào bạn. Chàng lười nhác đến mức chẳng hề phụ giúp bạn bất cứ việc gì, luôn kiếm đủ mọi lý do để trốn tránh trách nhiệm đáng ra mình phải san sẻ.

Nếu là phụ nữ thông minh, bạn hãy bóc trần 3 sự thật của đàn ông này. Đừng để anh ấy qua mặt mình, cũng đừng để bản thân bị lợi dụng kẻo lao tâm khổ tứ, khốn khổ đủ đường.

6 dấu hiệu chàng đang có điều giấu giếm bạn

6 dấu hiệu chàng đang có điều giấu giếm bạn

Nhiều người đàn ông thường có thói quen giấu giếm sự thật với nửa kia của mình vì cho rằng phụ nữ quá dễ xúc động và không muốn khiến cô ấy tổn thương mà quên rằng, không gì khiến phụ nữ tổn thương hơn là sự che giấu của người đàn ông.

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