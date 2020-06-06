Hữu xạ tự nhiên hương: 4 kiểu phụ nữ rất đỗi bình thường nhưng cực ‘gây nghiện’ đàn ông

Nếu nghĩ muốn trở thành người phụ nữ hấp dẫn trong mắt đàn ông phải thật nổi bật về ngoại hình thì bạn đã nhầm. Thực chất, đàn ông có thể dễ dàng bị thu hút bởi những cô nàng xinh đẹp nhưng chỉ phụ nữ thông minh, từng trải mới có thể khiến họ ấn tượng cả đời.

Chẳng khoe da thịt, càng không đẹp như hoa hậu nhưng những mẫu phụ nữ quyến rũ này lại khiến đàn ông mê mệt chỉ sau một lần gặp gỡ, muốn quên cũng không được.

Bạn mặc một chiếc đầm đẹp, trang điểm rạng rỡ đến mấy nhưng lại nói những lời vô duyên, hành xử thô lỗ thì đàn ông cũng chẳng có ấn tượng tốt. Thậm chí, phái mạnh cực ghét những cô nàng chỉ chăm chăm trau chuốt ngoại hình mà bỏ quên việc tu dưỡng tâm hồn, cách đối nhân xử thế.

Sự cá tính, bản lĩnh và vốn hiểu biết phong phú của mẫu phụ nữ từng trải khiến cuộc trò chuyện thú vị, cuốn hút vô cùng. Đây là điều mà những cô nàng “não ngắn” chẳng thể có được, cũng là nguyên cớ khiến đàn ông quyết tâm chinh phục phụ nữ có vốn sống phong phú cho bằng được.

Sự lịch thiệp, duyên dáng trong lời ăn tiếng nói, cách ăn uống, đi lại sẽ khiến đàn ông vừa thích thú vừa kiêng dè. Một khi đã yêu mẫu phụ nữ cuốn hút này, đàn ông sẽ quyết tâm cưới cho bằng được vì đã trót si mê nàng.

Có sự nghiệp riêng, có những niềm vui bé mọn và chẳng dại dột xem đàn ông là tất cả những gì mình có chính là quan điểm sống của phụ nữ tự lập - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ độc lập

Độc lập không phải là sự rạch ròi tiền bạc, cũng không phải là việc bạn cứ cố gồng lên để tỏ ra mình là người phụ nữ mạnh mẽ, không cần đàn ông vẫn sống tốt. Sự độc lập của một người phụ nữ có khí chất được thể hiện qua việc cô ấy tôn trọng cuộc sống riêng và không cho phép mình lệ thuộc vào đối phương.

Có sự nghiệp riêng, có những niềm vui bé mọn và chẳng dại dột xem đàn ông là tất cả những gì mình có chính là quan điểm sống của phụ nữ tự lập. Nhờ thế, họ luôn thú vị, cuốn hút đến mức đàn ông dù khó tính, bản lĩnh đến mấy cũng nguyện ngã gục chỉ sau vài phút chuyện trò.

Chàng sẽ chẳng thể phớt lờ sự dịu dàng, ân cần và tâm lý của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách quan tâm người khác

Chính sự ấm áp, tinh tế và biết cách quan tâm đến người khác khiến phụ nữ dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện. Dẫu bạn làm điều đó một cách vô thức, không hề cố ý gây sự chú ý từ đối phương nhưng đấy lại là điều đàn ông nào cũng khát khao có được.

Chàng sẽ chẳng thể phớt lờ sự dịu dàng, ân cần và tâm lý của bạn khi lắng nghe câu chuyện của anh ấy, khi cho anh ấy những lời khuyên chân thành hay chỉ ngồi bên nghe chàng tâm sự.