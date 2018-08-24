Cô gái 'tránh như tránh tà' người bạn trai ham muốn quá cao và cái kết

Đối với Lan Vy, trinh tiết là một thứ rất thiêng liêng. Cô biết rằng nhiều cô gái có bạn trai ham muốn quá cao đã chiều theo và họ vẫn có được hạnh phúc. Nhưng qua những lời răn dạy cứng rắn của cha mẹ ngay từ khi cô vừa mới lớn, Lan Vy tin rằng hạnh phúc sẽ bền vững và chắc chắn hơn nếu người phụ nữ tỏ ra mình là cô gái ngoan lành trước khi kết hôn. Cho dù xã hội có phát triển như thế nào, thì chẳng có người đàn ông nào cảm thấy dễ chịu khi nghĩ đến vợ đã từng ăn nằm trong vòng tay kẻ khác.

Lan Vy quen Anh Tuấn - bạn trai hiện tại đến nay đã gần 2 năm. Đều là những người trẻ còn đang chật vật trên con đường sự nghiệp nên Lan Vy chưa muốn kết hôn dù rất yêu anh. Và còn một nguyên nhân khiến cô không muốn tính chuyện lâu dài là người bạn trai ham muốn quá cao . Chính vì vậy, trong suốt 6 tháng đầu yêu nhau, hai người đã không ít lần chiến tranh dữ dội chỉ vì Lan Vy muốn giữ mình trong trắng cho đến khi kết hôn.

Chính vì vậy, Lan Vy lao tâm khổ tứ để giữ Anh Tuấn và mình trong giới hạn an toàn. Suốt 6 tháng đầu, Lan Vy luôn là người lựa chọn địa điểm hẹn hò. Lúc thì quán cà phê, lúc là rạp chiếu phim, lúc lại đi ăn uống, vui chơi... Có khi họ đi với bạn bè, khi lại đi hai người. Nhưng chẳng bao giờ vào những nơi tối tăm, vắng vẻ để anh chàng có dịp "manh động". Lan Vy làm vậy là không thừa, vì có những lần Lan Vy sang phòng Anh Tuấn chơi đúng dịp các bạn cùng phòng của anh đã đi vắng hết. Khi đó Tuấn có những hành động "đụng tay đụng chân" khiến Lan Vy hoảng sợ, vội vã thoái lui ngay.

Hơn nữa, mọi chuyện giữa cô và Anh Tuấn đều chưa chắc chắn. Hai người đều quá trẻ, nhiều lúc vẫn còn bồng bột. Nếu cô trót "cho" để rồi sau đó Anh Tuấn "no xôi chán chè" không còn xem trọng cô nữa, thì biết làm thế nào?

Nhưng dĩ nhiên, ham muốn của con trai khi ở bên người yêu là thứ khó lòng kiềm giữ nhất trên đời. Nếu bạn trai không kềm chế được, không có nghĩa là họ không yêu cô gái đó thật lòng. Điều đó chỉ biểu hiện rằng họ có cái tôi yếu đuối, không thể thắng nổi dục vọng của bản thân mà thôi.

Bạn trai không muốn quan hệ, đó mới là điều đáng nghi ngại. Còn chuyện dục khí ào ào khi con trai nằm cạnh con gái là thứ thuộc về bản ngã tự nhiên. Nhưng làm sao có thể tránh mãi những tình huống gần gũi giữa 2 người?

Làm sao có thể tránh mãi những tình huống gần gũi giữa 2 người - Ảnh minh họa: Internet

Lan Vy vẫn còn nhớ lần kỷ niệm 1 năm quen nhau, hai người lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Đi chung tour nhiều người, nhưng dĩ nhiên khi về phòng khách sạn thì chỉ có "hai ta với nồng nàn".

Anh Tuấn vừa vào phòng đã ôm chầm lấy cô như một con thú đói vồ mồi. Môi anh tìm môi cô trong điên dại. Giữa không khí lâng lâng của cuộc đi chơi vui vẻ, Lan Vy cũng đáp lại bạn trai hết sức nhiệt tình. Rồi tay anh cứ thế lần lần, vuốt ve trên mặt, rồi xuống cổ, rồi như một chú bướm đậu trên đôi tuyết lê của cô. Hoảng hồn, Lan Vy ngồi phắt dậy. Và cho Tuấn Anh một cú tát nảy lửa...

Chỉ một cái ôm cũng có thể làm bạn trai không kềm chế được - Ảnh minh họa: Internet

Sau lần suýt chia tay đó, Lan Vy và Anh Tuấn đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thú nhận rằng mình không phải là kiểu bạn trai biết kiềm chế, nhưng Anh Tuấn cũng cho rằng cách Lan Vy kiềm chế ham muốn của bạn trai sẽ giết chết mối quan hệ của họ, biến chuyện gần gũi nhau trở thành ghê tởm, trái tự nhiên. Và Anh Tuấn đã đề nghị một chuyện vừa giúp cô giữ gìn tiết trinh, vừa có thể thỏa mãn ham muốn của anh. Lan Vy ban đầu rất ngại ngùng, nhưng sau này vẫn phải thừa nhận rằng anh đúng...

Nếu bạn vẫn chưa đoán ra được đó là cách gì, xin bật mí: Những hành vi tình dục không chỉ bao gồm hành động xâm nhập vào vùng kín. Những động tác mơn trớn, vuốt ve bằng các bộ phận cơ thể khác như tay, miệng... cũng có thể làm người nam giải tỏa sinh khí trong người.

Có người sẽ đồng tình với cách thức này để vẹn cả đôi đường cho bạn gái và bạn trai. Và chắc chắn cũng sẽ có người phản đối, vì sự gần gũi "lửa gần rơm" mà những hành động này mang lại. Nhưng xét cho cùng, cách thức này đã vạch ra một giới hạn rộng hơn cho mối quan hệ giữa hai người. Còn việc có thể giữ được giới hạn này không, phải chờ vào sự tỉnh táo và tuân thủ cam kết giữa những người trong cuộc.