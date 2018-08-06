5 tín hiệu chứng tỏ đàn ông đã muốn yên định với người phụ nữ của mình

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là người đàn ông của bạn thật tệ, nếu chàng không có ưu điểm nào thì chắc cũng không lọt vào mắt xanh của bạn. Kỳ thực, đàn ông quả là hay ngó nghiêng người phụ nữ xung quanh cho dù chàng không hề có “tà tâm”, chỉ đơn thuần là bản năng ưa ngắm cái đẹp mà thôi. Nhưng nếu một khi chàng đã cảm thấy bạn luôn là tuyệt vời nhất trong mắt, trong lòng mình mà không có bất cứ ai thay thế được thì bạn thật sự chính là “một nửa đích thực của chàng”.

Khi nào đàn ông muốn lấy vợ? Đây chắc hẳn là câu hỏi thầm kín của đa số phái đẹp trước khi yêu và thậm chí ngay cả khi đã ở bên người đàn ông suốt một thời gian dài. Người ta thường nói đàn ông có thói đa tình, có khi còn trở thành tính trăng hoa, không dễ để chàng “một lòng một dạ” với người phụ nữ nhất định.

Đàn ông thường có nhiều đam mê, hoài bão. Chàng muốn dành nhiều thời gian, tâm trí lẫn sức lực để thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy vô hình chung, chàng cũng dễ khiến tình yêu của mình trở nên “dai dẳng” từ ngày này sang ngày khác mà chưa chịu yên định.

Một khi chàng hiểu rằng người phụ nữ của mình là đặc biệt nhất, là quan trọng nhất (mà đôi khi chính chàng còn không hiểu lý do tại sao!) thì sẽ nhanh chóng thôi, chàng sẽ có một lời cầu hôn đầy chân thành dành cho bạn.

Song, một khi bạn nhận ra rằng, từng kế hoạch tương lai, từng lời nói lẫn hành động của chàng đều có bạn trong đó, thậm chí chuyện chàng làm chính là vì muốn đem lại mọi thứ tốt đẹp cho bạn thì hãy tin rằng, đó là tín hiệu mà chàng đã thật sự “thừa nhận” bạn là người trăm năm của mình.

Chàng thường xuyên mơ mộng một cái kết đẹp với bạn

Đàn ông thường là người thực tế nhưng nếu bạn thấy chàng hay có những suy nghĩ và lời nói về một tổ ấm chung đôi với bạn, thậm chí còn vẽ ra một tương lai với bao trải nghiệm tuyệt vời khi ở bên bạn, chắc chắn chàng đang rất khao khát một đám cưới trong tương lai gần.

Chàng thường mơ mộng chung tổ ấm với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào đàn ông muốn lấy vợ? Đó là khi chàng mong mỏi được chung nhà với bạn, để có thể yêu thương, chăm sóc người phụ nữ của mình mỗi ngày.

Chàng bắt đầu biết tiết kiệm chi tiêu

Đàn ông có vẻ phóng khoáng trong xã giao và không giỏi trong việc quản lý túi tiền của mình. Nhưng một khi chàng đã muốn yên định cuộc sống với người phụ nữ bên cạnh, trong vô thức tự nhiên chàng sẽ có hành động chi tiêu “khắt khe” hơn trước đó.

Khi chàng có biểu hiện này, lý do chính là một mặt chàng muốn dành những thứ tốt đẹp nhiều hơn cho bạn, một mặt chính là để xây dựng một nền tảng kinh tế vững chắc cho tương lai chung của hai người.

Chàng tạo thiện cảm với “gia đình vợ tương lai” - Ảnh minh họa: Internet

Chàng xem người thân của bạn như người thân của mình

Khi đàn ông muốn yên định cuộc sống, chàng sẽ thường xuyên gặp gỡ người thân của bạn và xem họ như chính người thân của mình. Thậm chí, khi ai đó có vấn đề khó khăn, chàng còn sẵn lòng đứng ra thay bạn gánh vác trách nhiệm và tận tình giúp đỡ.

Chỉ khi đàn ông đã có dự tính chuyện trăm năm với người phụ nữ của mình, chàng mới có hành động gần gũi, ân cần với những người quan trọng của người yêu. Đây cũng là một trong những cách để chàng tạo thiện cảm với gia đình vợ tương lai.