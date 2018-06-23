6 điểm yếu tâm lý đàn ông mong phụ nữ hãy thấu hiểu

Đàn ông được coi là phái mạnh nhưng suy cho cùng họ cũng là con người. Vì thế họ có những điểm yếu tâm lý và luôn mong phụ nữ hãy thấu hiểu.

1. Đàn ông cần có không gian riêng tư Dù khi đã kết hôn hay chưa kết hôn đàn ông cũng cần có không gian riêng tư thì mới cảm thấy thoải mái, được sống với chính mình. Thế nên bạn đừng bó buộc, bắt anh ấy phải ở cùng bạn 24/24. Hãy cho anh ấy những khoảng thời gian nhất định để anh ấy được giao lưu bạn bè, được suy ngẫm một mình và tận hưởng những điều thú vị khi chỉ có riêng anh ấy. Dù khi đã kết hôn hay chưa kết hôn đàn ông cũng cần có không gian riêng tư thì mới cảm thấy thoải mái, được sống với chính mình - Ảnh minh họa: Internet 2. Đàn ông coi trọng sĩ diện và lòng tự tôn Sĩ diện và tự tôn nơi đàn ông là hai thứ vô cùng quan trọng. Họ không muốn bị làm mất mặt trước mọi người bởi người phụ nữ mình yêu dù bất cứ lý do nào. Vì thế hãy luôn giữ thể diện cũng như sự tự tôn cho họ. Nếu có vấn đề gì hãy giải quyết khi chỉ có hai người bằng sự chia sẻ, phân tích chứ không phải là những cuộc cãi vã. Bởi cãi vã, tức giận sẽ khiến chúng ta không làm chủ được bản thân nên thường nói ra những lời không hay, những lời không đáng nói.

3. Đàn ông ai cũng thích phụ nữ đẹp nhưng không hở hang Bất cứ đàn ông nào cũng thích người phụ nữ của mình thật xinh đẹp, rạng ngời và tự tin. Thế nhưng đẹp phải đúng chuẩn mực và đúng hoàn cảnh chứ không phải là hở hang, là mặc những bộ cánh “thừa thịt thiếu vải”. Vì vậy bạn hãy biết cách chăm chút, làm đẹp cho bản thân để mình luôn rạng rỡ nhất. Đồng thời biết lựa chọn những trang phục phù hợp, tô thêm chút son phấn là đủ để anh ấy hãnh diện rồi. Bất cứ đàn ông nào cũng thích người phụ nữ của mình thật xinh đẹp, rạng ngời và tự tin - Ảnh minh họa: Internet 4. Phụ nữ yếu đuối thì cũng phải tùy lúc Khi đang yêu bạn có thể làm nũng anh ấy, yếu đuối mỗi khi bên anh ấy. Bởi khi đó đàn ông sẽ thể hiện được khí chất của người đàn ông. Nhưng khi đã kết hôn thì nên hạn chế sự yếu đuối vì lúc này cả hai còn nhiều việc phải bận tâm hơn thay vì lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, tỏ ra cần người đàn ông bảo vệ. Khi đã kết hôn đàn ông muốn người phụ nữ phải mạnh mẽ và tự tin để có thể làm tốt nhiều việc vì không phải lúc nào người chồng cũng ở bên cạnh bạn. Nói như vậy không phải phụ nữ sau kết hôn không được yếu đuối nhưng yếu đuối phải đúng lúc và phù hợp.

5. Đàn ông không thể đoán hết được ý nghĩ của bạn Đàn ông cũng là con người nên họ chẳng phải là siêu nhân, thần thánh gì cả. Vì thế đừng bắt họ phải đoán được ý nghĩ, mong muốn của bạn. Thay vào đó đôi khi bạn hãy gợi ý để anh ấy đoán ra hoặc có những chuyện hãy cởi mở, chia sẻ với anh ấy để cả hai hiểu nhau hơn. Hãy cởi mở, chia sẻ với anh ấy để cả hai hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet 6. Đàn ông muốn phụ nữ hãy tôn trọng một vài sở thích của họ Chắc chắn ai cũng có những sở thích riêng của mình. Thay vì cằn nhằn hay bắt đàn ông phải thay đổi thì phụ nữ nên tôn trọng sở thích của anh ấy. Nếu cần thiết hãy yêu cầu anh ấy điều chỉnh cho phù hợp chứ đừng bắt anh ấy phải từ bỏ. Hãy tôn trọng sở thích, cái tôi của nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Bạn sẽ không là người phụ nữ bản lĩnh nếu chưa làm được 5 điều này Một người phụ nữ muốn đàn ông nể phục và tôn trọng thì đòi hỏi bản lĩnh phải vững vàng. Vậy thế nào mới là người phụ nữ bản lĩnh?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-diem-yeu-tam-ly-dan-ong-mong-phu-nu-hay-thau-hieu-287628.html