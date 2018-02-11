Có 7 bí mật phụ nữ nhất định phải biết về tâm lý đàn ông

Phụ nữ yêu 11/02/2018 12:09

Phụ nữ nói rằng họ hiểu đàn ông. Nhưng không, đàn ông có rất nhiều điều chỉ giữ lại cho riêng mình. Cái giỏi của phụ nữ chính là có thể nhìn được người đàn ông của mình đang muốn những gì.

Phụ nữ, có người chẳng xinh đẹp mỹ miều gì, tại sao vẫn có quá nhiều người đàn ông "nguyện chết" ở bên. Lý giải điều đó vô cùng đơn giản, chỉ cần hiểu được tâm lý đàn ông là đủ.

1. Chàng nhận ra bạn tăng cân

Đừng ngốc nghếch cố tình giấu đi cân nặng của mình. Khi một chàng trai thật lòng yêu bạn chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi cũng đủ khiến chàng nhận ra huống hồ điều đó là bạn béo lên. Chỉ là chàng sẽ không bao giờ nói vì biết rằng kiểu gì bạn cũng hờn dỗi.

2. Chàng thích được vuốt ve

Bất cứ một người đàn ông nào cũng vậy, họ đều thích được gần gũi, bên cạnh người bạn gái của mình. Tất nhiên kèm theo đó cũng chính là sự vuốt ve, sự gần gũi từ chính bạn dành cho chàng. Chàng sẽ không nói ra điều đó vì sợ bạn suy nghĩ nhiều. Nhưng đó là điều chàng thật sự hi vọng bạn hiểu.

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Tất nhiên kèm theo đó cũng chính là sự vuốt ve, sự gần gũi từ chính bạn dành cho chàng - Ảnh: Internet

3. Chàng liệu có thật sự thích bạn trang điểm?

Phụ nữ khi nào cũng muốn mình thật xinh đẹp trong mắt người đàn ông của mình. Tuy nhiên không phải cứ trang điểm là trong mắt chàng bạn sẽ đẹp. Đối với người phụ nữ chàng đã yêu thì không nhất định phải trang điểm mới đủ lộng lẫy.

Chàng thật sự muốn được nhìn ngắm gương mặt bạn những lúc bạn không trang điểm, gương mặt mộc khi mới ngủ dậy và đang vùi mình vào trong chăn ấm ở bên cạnh chàng chẳng hạn. Điều đó sẽ khiến chàng thực sự cảm thấy ấm áp, thích thú.

4. Chàng diện kiến gia đình bạn

Chàng trai của bạn sẽ diện kiến gia đình bạn khi chàng sẵn sàng. Anh ấy đủ trưởng thành để nhận ra khi nào là lúc cần thiết để diễn ra mọi việc. Phụ nữ đừng ép buộc đàn ông trong chuyện gặp gia đình bởi chàng sẽ cảm thấy áp lực vô cùng. Điều đó khiến chàng không thoải mái và càng khiến cho mối quan hệ của cả hai căng thẳng mệt mỏi hơn.

5. Chàng muốn bạn dành cho chàng khoảng thời gian riêng

Đàn ông luôn  muốn có cho mình những khoảng thời gian riêng. Ngoài bạn thì đàn ông còn có nhiều những mối quan hệ khác như đồng nghiệp, bạn bè và các sở thích chơi thể thao riêng của anh ấy. Anh ấy cũng muốn mình có khoảng thời gian riêng để làm những việc mình muốn chứ không phải suốt ngày ở bên cạnh bạn.

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Anh ấy cũng muốn mình có khoảng thời gian riêng để làm những việc mình muốn chứ không phải suốt ngày ở bên cạnh bạn - Ảnh: Internet

6. Chàng thích sự tươi mới, vui vẻ

Dù trong hoàn cảnh nào, đàn ông cũng thích một người phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái. Sự mới mẻ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng khiến cho đàn ông hấp dẫn.

7. Chàng thích bạn kín đáo không đồng nghĩa với việc "kín cổng cao tường"

Nếu được hỏi thì bất cứ chàng trai nào cũng hi vọng bạn gái mình ăn mặc kín đáo. Chẳng ai muốn cô gái của mình ăn mặc hở hang để người đàn ông khác nhìn vào. Nhưng phụ nữ cũng phải hiểu thời trang kín đáo chứ không phải quá "kín cổng cao tường" sẽ dễ dàng khiến chàng cảm thấy chán ngắt.

Hãy luôn lựa chọn cho mình trang phục phù hợp. Việc lựa chọn trang phục cũng chính là một điểm cộng lớn để mối quan hệ của cả hai tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn.

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