Có 2 kiểu chồng khi vợ sinh con: Phụ nữ người cười kẻ khóc vào nhận chồng

Phụ nữ yêu 25/01/2019 05:30

Vốn chỉ có hai kiểu chồng khi chờ vợ sinh con, điển hình cho hai kiểu chồng trên đời này. Đàn bà lấy chồng, sinh con rồi, người khóc kẻ cười cũng là vì khác nhau người chồng cạnh bên như thế.

Người ta hay nói không phải hôn nhân là mồ chôn ái tình, mà là phòng sinh. Muốn biết lòng dạ đàn ông tới đâu, cứ vào phòng sinh sẽ rõ. Vốn chỉ có 2 kiểu chồng khi chờ vợ sinh con, điển hình cho hai kiểu chồng trên đời này. Đàn bà lấy chồng, sinh con rồi, người khóc kẻ cười cũng là vì khác nhau người chồng cạnh bên như thế.

Có 2 kiểu chồng khi vợ sinh con: Phụ nữ người cười kẻ khóc vào nhận chồng - Ảnh 1
Đàn bà lấy chồng, sinh con rồi người khóc kẻ cười cũng là vì khác nhau người chồng cạnh bên như thế - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu chồng thứ nhất: Chiếc điện thoại quan trọng hơn vợ đau đẻ

Nếu có thể thử vào khoa phụ sản, phụ nữ rất dễ nhận dạng kiểu chồng này. Vì trên tay anh ta hầu như đều là chiếc điện thoại.

Phụ nữ khi chờ sinh thì đau suốt mấy tiếng, thậm chí là mấy ngày. Người sinh rồi thì có khi mệt khi sinh thường, đau đớn dai dẳng khi sinh mổ. Còn người chồng này cạnh bên vợ thì hầu như 99% thời gian là dành cho chiếc điện thoại trên tay. Họ chẳng cần biết vợ thấy thế nào, mệt hay đau ra sao, lúc nộp tiền sẽ đi nộp, lúc xếp hàng đợi cũng chỉ đứng nhìn vào điện thoại. Nói là đi chăm vợ đẻ nhưng họ chỉ hay nằm dài, nếu không cầm điện thoại cũng sẽ ngủ chẳng biết trời đất.

Có 2 kiểu chồng khi vợ sinh con: Phụ nữ người cười kẻ khóc vào nhận chồng - Ảnh 2
Nỗi đau của vợ không thấy, hy sinh của vợ không biết, hóa ra họ chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại và bản thân mình? - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng kiểu này dành đúng 1% thời gian bên vợ để hỏi han. Nhưng thay vì hỏi vợ thế nào, có mệt không có đau không, họ chỉ hỏi về con. Họ hoàn toàn không để ý đến cảm xúc và đau đớn của vợ.

Kiểu đàn ông này thật sự rất ích kỷ và vô tâm với vợ. Nỗi đau của vợ không thấy, hy sinh của vợ không biết, hóa ra họ chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại và bản thân mình. 

Kiểu chồng thứ 2: Vợ quan trọng hơn mọi thứ

Người chồng này từ khi đưa vợ vào viện sẽ không bao giờ để vợ cô độc với những cơn đau sinh con. Nếu anh ấy không nắm tay vợ thì cũng sẽ ôm vợ. Nếu anh ấy không thể làm vợ bớt đau hơn, thì sẽ làm vợ dễ chịu đôi chút bằng những lời hỏi han. “Đau không em?”, “Em ráng lên, có anh ở  bên”, hay là “Em thương em”. Anh ấy luôn muốn vợ biết đừng sợ, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn.

Người đàn ông này còn dành cả những cử chỉ yêu thương cho vợ. Anh ấy vuốt tóc vợ, nói chuyện với vợ, bóp chân tay để vợ đỡ mỏi. Vì anh ấy biết lúc sinh con là khi vợ yếu đuối và dễ tủi thân nhất. Không thể đau cùng vợ thì phải yêu thương và động viên vợ hơn.

Có 2 kiểu chồng khi vợ sinh con: Phụ nữ người cười kẻ khóc vào nhận chồng - Ảnh 3
Người chồng này từ khi đưa vợ vào viện sẽ không bao giờ để vợ cô độc với những cơn đau sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng rồi sinh con, kẻ khóc người cười chắc cũng là vì có chọn cho mình được người chồng kiểu thứ 2 hay không. Chọn đúng thì dù sinh mấy lần cũng thấy thật đáng, thật hạnh phúc. Mà đã chọn sai rồi thì không chỉ khi sinh con mà là lúc về nhà, sống cạnh nhau cũng thấy tủi thân khổ sở.

Thật mong đàn ông ở đời nên hiểu, vợ sinh con như bước chân qua cửa tử để đem một phần hạnh phúc gia đình về cho các anh. Đó không chỉ là nỗi đau của riêng vợ, hay chỉ là nhiệm vụ của riêng đàn bà phụ nữ. Đó còn là sự hy sinh, là cố gắng nỗ lực để giúp gia đình thêm đủ đầy trọn vẹn. Các anh làm chồng, nếu không thể chia sẻ nỗi đau cùng vợ, thì ít nhất đừng để vợ cô đơn tủi hổ vượt cạn một mình. Bởi, chẳng nỗi đau nào của các anh sánh bằng nỗi đau sinh con của vợ. Và đã là là chồng thì đừng là kẻ vô tâm trong phòng sinh, chẳng đáng mặt đàn ông đâu!

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