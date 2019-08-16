Chồng thế này sẽ không bao giờ ‘thèm của lạ’, vợ hãy yên tâm

Phụ nữ yêu 16/08/2019 17:30

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết đàn ông chung thủy, dù có "cho tiền" cũng không bao giờ ngoại tình, một lòng chung thủy với vợ con.

Một người đàn ông chung thủy sẽ có những dấu hiệu nhận biết này, chị em nào may mắn lấy được hãy mừng thầm.

dan ong chung thuy 1
Người đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ 'cắm sừng' vợ, càng không ép vợ chuyện gối chăn - Ảnh minh họa: Internet

1. Không ép vợ chuyện gối chăn

Đàn ông có gia đình rất xem trọng chuyện tình dục, thậm chí, nhiều người chồng còn mặc định rằng vợ đã là của mình, khi nào mình muốn cô ấy có nghĩa vụ phải chiều. Thế nhưng, đàn ông thương vợ thì hoàn toàn trái ngược.

Họ quan tâm đến sức khỏe, cảm xúc của vợ nên nếu đối phương không sẵn sàng chàng sẽ không bắt ép. Chính sự trân trọng, tâm lý và yêu thương ấy là dấu hiệu giúp chị em biết chắc chồng mình là người đàn ông chung thủy, không bao giờ “cắm sừng” vợ.

dan ong chung thuy 2
Đàn ông thương vợ sẵn sàng chia sẻ với vợ việc nhà, quan tâm, chăm sóc đối phương - Ảnh minh họa: Internet

2. Đỡ đần vợ việc nhà

Thời nay, phụ nữ hay đàn ông đều có công việc, sự nghiệp riêng. Ai cũng độc tập tài chính và có khả năng làm ra tiền nên không còn cảnh “chồng chúa vợ tôi” như trước. Vậy nhưng, vẫn còn khá nhiều người chồng lại đòi hỏi vợ phải hầu hạ mình mọi thứ, chẳng bao giờ thèm giúp vợ vì cứ đinh ninh “việc nhà là việc của đàn bà”.

Đàn ông thương vợ lại khác, chàng sẵn sàng chia sẻ với vợ việc nhà, quan tâm, chăm sóc đối phương. Vì sợ bạn đời phải chịu thua thiệt, chẳng còn thời gian cho bản thân, anh ấy còn hối thúc vợ đi cafe với bạn bè, tận hưởng cuộc đời của chính mình.

dan ong chung thuy 3
Nếu chồng bạn nhậu nhẹt có chừng mực, luôn biết điểm dừng trong mọi cuộc vui thì anh ấy chính là người chồng 'vàng mười' - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết “giữ mình” khi nhậu nhẹt

Phụ nữ lấy chồng, để chọn được người chồng không hút thuốc thì dễ, nhưng đàn ông không nhậu nhẹt lại cực khó. Uống rượu bia không hẳn là chuyện xấu, nhưng ham mê rượu bia đến mức quên cả đất trời, mặc vợ lo lắng không yên thì quả đáng trách.

Nếu chồng bạn nhậu nhẹt có chừng mực, luôn biết điểm dừng trong mọi cuộc vui thì anh ấy chính là người chồng “vàng mười”, chị em hãy giữ thật chặt.

dan ong chung thuy 4
Chính vì không có gì khuất tất cần che đậy nên đàn ông chung thủy chẳng hề có bí mật - Ảnh minh họa: Internet

4. Tâm sự với vợ mọi điều

Một khi đã yêu thương, tin tưởng bạn đời đàn ông sẽ không bao giờ giấu giếm vợ bất cứ điều gì. Họ sẵn lòng tâm sự với vợ mọi thứ, xin ý kiến cô ấy để đưa ra hướng đi cho chính mình. Chính vì không có gì khuất tất cần che đậy nên chàng chẳng hề có bí mật.

Ngược lại, đàn ông hai lòng sẽ chẳng bao giờ nói hay bàn bạc với vợ bất cứ điều gì. Họ chẳng xem bạn đời là tri kỷ, cũng không có nhu cầu tâm sự vì trong lòng họ đã có hình bóng đàn bà khác.

4 dấu hiệu tố cáo đàn ông chán vợ, chỉ chờ cơ hội để 'cắm sừng'

4 dấu hiệu tố cáo đàn ông chán vợ, chỉ chờ cơ hội để 'cắm sừng'

Hầu hết đàn ông chán vợ đều để lộ những dấu hiệu này, dù có ra sức che giấu cũng chẳng được.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông thương vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 51 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này