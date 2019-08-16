Chồng thế này sẽ không bao giờ ‘thèm của lạ’, vợ hãy yên tâm

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết đàn ông chung thủy, dù có "cho tiền" cũng không bao giờ ngoại tình, một lòng chung thủy với vợ con.

Một người đàn ông chung thủy sẽ có những dấu hiệu nhận biết này, chị em nào may mắn lấy được hãy mừng thầm. Người đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ 'cắm sừng' vợ, càng không ép vợ chuyện gối chăn - Ảnh minh họa: Internet 1. Không ép vợ chuyện gối chăn Đàn ông có gia đình rất xem trọng chuyện tình dục, thậm chí, nhiều người chồng còn mặc định rằng vợ đã là của mình, khi nào mình muốn cô ấy có nghĩa vụ phải chiều. Thế nhưng, đàn ông thương vợ thì hoàn toàn trái ngược.

Họ quan tâm đến sức khỏe, cảm xúc của vợ nên nếu đối phương không sẵn sàng chàng sẽ không bắt ép. Chính sự trân trọng, tâm lý và yêu thương ấy là dấu hiệu giúp chị em biết chắc chồng mình là người đàn ông chung thủy, không bao giờ “cắm sừng” vợ. Đàn ông thương vợ sẵn sàng chia sẻ với vợ việc nhà, quan tâm, chăm sóc đối phương - Ảnh minh họa: Internet 2. Đỡ đần vợ việc nhà Thời nay, phụ nữ hay đàn ông đều có công việc, sự nghiệp riêng. Ai cũng độc tập tài chính và có khả năng làm ra tiền nên không còn cảnh “chồng chúa vợ tôi” như trước. Vậy nhưng, vẫn còn khá nhiều người chồng lại đòi hỏi vợ phải hầu hạ mình mọi thứ, chẳng bao giờ thèm giúp vợ vì cứ đinh ninh “việc nhà là việc của đàn bà”.

Đàn ông thương vợ lại khác, chàng sẵn sàng chia sẻ với vợ việc nhà, quan tâm, chăm sóc đối phương. Vì sợ bạn đời phải chịu thua thiệt, chẳng còn thời gian cho bản thân, anh ấy còn hối thúc vợ đi cafe với bạn bè, tận hưởng cuộc đời của chính mình. Nếu chồng bạn nhậu nhẹt có chừng mực, luôn biết điểm dừng trong mọi cuộc vui thì anh ấy chính là người chồng 'vàng mười' - Ảnh minh họa: Internet 3. Biết “giữ mình” khi nhậu nhẹt Phụ nữ lấy chồng, để chọn được người chồng không hút thuốc thì dễ, nhưng đàn ông không nhậu nhẹt lại cực khó. Uống rượu bia không hẳn là chuyện xấu, nhưng ham mê rượu bia đến mức quên cả đất trời, mặc vợ lo lắng không yên thì quả đáng trách. Nếu chồng bạn nhậu nhẹt có chừng mực, luôn biết điểm dừng trong mọi cuộc vui thì anh ấy chính là người chồng “vàng mười”, chị em hãy giữ thật chặt. Chính vì không có gì khuất tất cần che đậy nên đàn ông chung thủy chẳng hề có bí mật - Ảnh minh họa: Internet 4. Tâm sự với vợ mọi điều Một khi đã yêu thương, tin tưởng bạn đời đàn ông sẽ không bao giờ giấu giếm vợ bất cứ điều gì. Họ sẵn lòng tâm sự với vợ mọi thứ, xin ý kiến cô ấy để đưa ra hướng đi cho chính mình. Chính vì không có gì khuất tất cần che đậy nên chàng chẳng hề có bí mật. Ngược lại, đàn ông hai lòng sẽ chẳng bao giờ nói hay bàn bạc với vợ bất cứ điều gì. Họ chẳng xem bạn đời là tri kỷ, cũng không có nhu cầu tâm sự vì trong lòng họ đã có hình bóng đàn bà khác.

4 dấu hiệu tố cáo đàn ông chán vợ, chỉ chờ cơ hội để 'cắm sừng' Hầu hết đàn ông chán vợ đều để lộ những dấu hiệu này, dù có ra sức che giấu cũng chẳng được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-the-nay-se-khong-bao-gio-them-cua-la-vo-hay-yen-tam-334706.html