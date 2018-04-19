Phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh buông bỏ, yêu được dứt được. Bởi thanh xuân ngắn ngủi, loay hoay mãi bên một người không yêu mình để làm gì? Vì vậy cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống, làm những điều mình thích. Rồi hạnh phúc sẽ đến ngay thôi. Có người chị đã từng nói với tôi rằng, hạnh phúc của chúng ta vốn đã được tạo hóa an bài. Con người có bị vùi dập hay khó khăn cùng cực đến đâu cũng sẽ có được hạnh phúc ở một thời điểm nào đó. Bởi vậy yên tâm mà sống, an yên mà tận hưởng những điều tạo hóa ban tặng và đừng quên nhắc nhở bản thân những điều này.

Chồng ngoại tình thì đã sao, cuộc sống nghèo khó thì như thế nào, chỉ cần giữ vững những tâm thế này, ắt hẳn bạn sẽ hạnh phúc. Hãy tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết, không việc gì phải lo lắng, bất an.

Khi sống cuộc đời chẳng lo nghĩ, bạn sẽ được thoải mái, không vướng bận điều gì. Mỗi thời điểm trong đời, bạn sẽ có những mối bận tâm khác nhau, thay vì sợ hãi, lo âu, hãy chấp nhận. Khi đón nhận những điều đó một cách nhẹ nhàng, bạn sẽ sống thật sự thoải mái. Người nào đáng trân quý nên giữ lại, còn không thì tiễn đi đừng tiếc thương.

Lúc nào cũng phải trẻ trung, xinh đẹp

Phụ nữ phải thật xinh đẹp, từ vẻ ngoài đến tâm hồn. Có thể chấp nhận vẻ ngoài của bạn sẽ bị thời gian làm phai mờ, nhưng trái tim không thể cằn cỗi được. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải giữ cho mình tâm thế nhẹ nhàng để mãi trẻ trung và yêu đời.

Phong thái tao nhã

Phụ nữ lúc nào cũng phải có cốt cách cao quý - Ảnh minh họa: Internet

Dù có giận dữ đến mấy, bạn cũng phải cư xử nhã nhặn với mọi người, đừng để bản thân kém duyên trong mắt người khác. Việc ăn to nói lớn chỉ khiến người khác thiếu tôn trọng và sẵn sàng phản bác những ý kiến của bạn. Là phụ nữ phải ăn nói duyên dáng, giữ kẽ, biết tiết chế cảm xúc của bản thân. Vui vẻ hay buồn phiền cũng nên tiết chế, vui đừng cười quá lớn, buồn cũng đừng khóc quá nhiều.

Mơ mộng và lãng mạn

Đôi khi sống lãng mạn và ngọt ngào một chút, bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều niềm vui. Bởi cuộc đời vốn dĩ đã buồn bã, đã khổ đau, hãy tự mình tìm kiếm niềm vui từ những điều lãng mạn nhất. Khi đó bạn sẽ thấy yêu đời và nhẹ nhàng đón nhận mọi khổ đau hơn.

Lang thang đây đó một mình

Nếu quá áp lực, hãy dành thời gian lang thang đây đó một mình. Xem phim, ăn uống và đi dạo một mình sẽ khiến tâm trạng bạn khá hơn. Nhìn ngắm người qua lại, có khi bạn lại tìm thấy niềm vui và động lực trong công việc.

Trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó

Phụ nữ đừng cứ cà rỡn, luôn mồm luôn miệng, nhí nhảnh suốt. Có những thời điểm, bạn nên tập cách sống lặng lẽ, trầm tư suy nghĩ vì những chuyện đã qua. Những khoảnh khắc đó sẽ giúp bạn có suy nghĩ thấu đáo hơn, không hành động bồng bột.

Dũng cảm đối mặt với mọi thứ

Phụ nữ phải có bản lĩnh giải quyết công việc - Ảnh minh họa: Internet

Dũng cảm là yếu tố quan trọng để giúp bạn tồn tại giữa cuộc đời khắc nghiệt này. Nếu không thể mạnh mẽ, bạn sẽ bị ức hiếp, không có tiếng nói trong xã hội. Nếu không đủ dũng cảm nói lên ý kiến của mình, bạn sẽ mãi là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn bị người khác lãng quên.

Tâm hồn thuần khiết

Khi sinh ra, bạn là người đơn thuần, nhưng khi bước chân vào đời, cuộc sống sẽ xô đẩy khiến bạn trở thành một người khác. Có nhiều người bị “biến chất” trở nên tham lam và ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đá đổ công lao của người khác. Bởi vậy, phụ nữ dù thế nào cũng phải giữ cho tâm hồn thuần khiết nhất có thể.

Luôn cư xử dễ thương trong mắt người khác

Dễ thương là điều kiện tiên quyết giúp phụ nữ lấy lòng người khác. Tuy nhiên đừng tỏ ra quá dễ thương giữa cuộc đời khắc nghiệt này, người ta sẽ nói bạn giả tạo. Vì vậy dễ thương, đáng yêu đúng mức, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.