Phụ nữ có những nét tính cách dưới đây không chỉ khiến đàn ông chạy dài, mà suốt đời bạn sẽ phải sống trong cô đơn, không ai dám bén mảng đến gần. Vì vậy dù nghèo khổ hay giàu có, chị em đừng đánh mất những phẩm chất vốn có của bản thân, đừng để đàn ông xem thường.

Đây là kiểu phụ nữ đàn ông ghét nhất, không bao giờ có ý định yêu đương hay tính chuyện lâu dài. Không có người đàn ông nào chịu nổi người phụ nữ là kẻ bám đuôi, luôn kè kè bên cạnh 24/24. Anh ấy cũng có những chuyện riêng, không thể cho người khác biết. Phụ nữ không nên tò tò đi theo chàng, hãy cho anh ấy không gian riêng, tự do làm những điều mình thích. Phụ nữ khôn ngoan không làm kỳ đà cản mũi khiến đàn ông khó xử.

Kiểu phụ nữ chuyên đi moi tiền, sống nhờ vào tài chính của đàn ông luôn là nỗi ám ảnh của đấng mày râu. Cô ấy lúc nào cũng quần là áo lượt, dùng chiêu mỹ nhân kế để khiến đàn ông chìa tiền, cung phụng mình. Kiểu phụ nữ này sớm muộn gì cũng khiến đàn ông mệt mỏi, không muốn đến gần. Phụ nữ đào mỏ luôn muốn đàn ông chăm bẵm từng chút một, tiền ăn diện, tiền nhà, tiền nước, thậm chí còn cả tiền ăn chơi của bản thân. Phụ nữ nên nhớ làm gì cũng phải giữ cốt cách cho mình, đừng khiến bản thân trở nên thấp hèn trong mắt người khác. Tự chủ tài chính cho bản thân vừa khiến đàn ông nể, vừa yêu thương, cả đời không cần lo lắng người ta bỏ mình.

Tham gia tiệc tùng liên miên

Kiểu nữ hoàng tiệc tùng sẽ bị đàn ông cho vào danh sách đen - Ảnh minh họa: Internet

Nữ hoàng tiệc tùng sẽ khiến đàn ông ngán ngẩm. Anh ấy cảm thấy không đủ khả năng để theo đuổi người có lối sống phóng khoáng như vậy. Nếu quen một người thích đến tiệc tùng, ăn diện trước mặt người khác, đàn ông sẽ phải nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn để cung phụng cho cô ấy. Bởi những cô nàng kiểu này luôn biết cách chăm sóc bản thân, trên người lúc nào cũng diện hàng hiệu. Bên cạnh đó, anh ấy còn chán nản khi phải nhìn cảnh cô ấy say mèm, bị người khác chê cười hoặc tán tỉnh. Phụ nữ thông minh nên biết tiết chế, đừng sa ngã vào những trò vô bổ, ăn chơi đàn đúm.

Phụ nữ càm ràm những chuyện trên trời dưới đất

Đồng ý phụ nữ nói nhiều chỉ vì quan tâm đến người đàn ông bên cạnh. Tuy nhiên việc càm ràm suốt ngày sẽ khiến đàn ông ngán ngẩm, không muốn tiếp xúc với bạn. Bởi anh ấy đã quá mệt mỏi với công việc bên ngoài, khi ở bên bạn, anh ấy chỉ muốn có cảm giác bình yên thật sự. Vì vậy, bạn đừng để thói quen càm ràm của mình làm không khí trở nên căng thẳng. Muốn anh ấy thay đổi những tật xấu, hãy nhẹ nhàng chỉ ra khuyết điểm, đừng cứ nhắc đi nhắc lại hoài một chuyện.

Phụ nữ buôn chuyện, ngồi lê đôi mách

Phụ nữ bà tám khiến đàn ông chạy dài, không muốn yêu đương gì nữa - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ “bà tám”, ngồi buôn chuyện thiên hạ trong khi chuyện của mình còn chưa tinh tường khiến đàn ông muốn tránh xa. Đây là tật xấu mà nhiều người phụ nữ thường hay mắc phải. Khi người khác nhìn vào, họ sẽ nghĩ bạn vô cùng kém duyên. Người phụ nữ cứ nhanh mồm nhanh miệng, xen vào chuyện người khác, sớm muộn gì cũng khiến nhà tan cửa nát, chồng con chán nản. Vì vậy, phụ nữ đừng dại trở thành người kiểu này, đừng để đàn ông liệt vào danh sách đen “những người không nên đến gần”.

Phụ nữ quá lụy tình

Lụy tình không chỉ ảnh hưởng đến người ấy mà còn gây không ít tổn thương cho bản thân bạn. Đàn bà càng bi lụy, càng níu kéo chỉ khiến đàn ông càng muốn bỏ cuộc. Khi hết yêu rồi, bạn cứ để anh ấy đi, đừng dùng dằng níu kéo, đừng trở thành con người yếu đuối trong mắt người khác. Có những người bi lụy đến nổi hóa điên, hành động thiếu suy nghĩ làm tổn thương đối phương cũng như bản thân. Họ không biết những điều đó chỉ khiến người khác phát ngán, không bao giờ muốn quay lại.

Phụ nữ quá mạnh mẽ, xem mình là trung tâm vũ trụ

Phụ nữ mạnh mẽ thường thiệt thân nhiều hơn là được yêu thương. Bởi khi bạn quá cứng cỏi, đàn ông sẽ không thể hiện rõ vai trò bảo vệ của mình. Mỗi khi đi bên bạn, anh ấy cảm thấy lép vế. Nữ cường quá cũng khiến cánh mày râu sợ hãi, không muốn đụng vào. Bởi vậy, phụ nữ à, mạnh mẽ ít thôi, có những lúc nên yếu mềm sẽ tốt hơn.