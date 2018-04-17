Ngoài gương mặt ưa nhìn, đàn ông còn mê như điếu đổ những biểu cảm này của phụ nữ

Đàn bà cứng rắn, mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông nể phục, sợ nhiều hơn là yêu. Phái mạnh thường thích những người phụ nữ dịu dàng. Đặc biệt nếu có những biểu cảm này, anh ấy rất dễ mềm lòng, bạn muốn gì cũng chiều tới bến. Phụ nữ nên bỏ túi những tuyệt chiêu này để đàn ông ngây ngất một đời ở bên.

Đây là hành động hơi trẻ con nhưng mang lại hiệu quả lớn, đảm bảo anh ấy sẽ say đắm, không bao giờ muốn rời xa bạn. Khi bạn lỡ gây ra lỗi lầm gì đó, chỉ cần làm hành động này, anh ấy sẽ mềm lòng, tha thứ ngay. Phụ nữ có thể cứng rắn và mềm yếu vào những thời điểm khác nhau. Đây là những lợi thế chỉ có phụ nữ mới làm được, bởi vậy hãy phát huy điều này để giữ đàn ông ở bên cạnh.

Không chàng trai nào có thể cưỡng lại được nụ cười của phụ nữ. Anh ấy cảm thấy vô cùng thích thú khi bạn cười tít mắt rạng rỡ. Nụ cười tít mắt còn thể hiện sự chân thành. Phụ nữ nên nhớ, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cười nhiều một chút cho cuộc sống bớt nhàm chán và vất vả.

Nháy mắt khiêu khích sự tò mò của anh ấy

Nháy mắt là hành động dễ khiến đàn ông đổ gục - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt chiêu này đảm bảo sẽ khiến chàng đổ rạp xuống đất, tâm trí lúc nào cũng hướng về bạn. Một cái nháy mắt sẽ khiến anh ấy tò mò, cảm thấy thích thú. Nhược điểm của đàn ông là luôn bị những hành động ngọt ngào dẫn dắt cảm xúc và lý trí. Khi bạn làm hành động tinh nghịch này đảm bảo các chàng trai sẽ vô cùng thích thú. Anh ấy không cưỡng lại được sự đáng yêu, dễ thương của bạn. Hành động này còn thể hiện cá tính, sự tinh nghịch của bạn, mà đàn ông vốn rất thích những cô nàng có cá tính riêng.

Chu môi, phồng má

Hành động chu môi, phồng má sẽ khích thích sự tò mò của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động có hơi “bánh bèo” nhưng sẽ khiến đàn ông say đắm. Khi giận dỗi hay muốn trêu chọc đàn ông, bạn nên làm hành động này để anh ấy cảm thấy bạn đáng yêu. Tuy nhiên đừng làm quá kẻo trở nên lố lăng. Việc gì cũng nên có giới hạn sẽ tốt hơn, lâu lâu “giở chiêu trò” này một lần, đảm bảo không cưa chàng cũng tự đổ. Đây là tuyệt chiêu chị em phụ nữ nên bỏ túi để khiến đàn ông mê mệt.

Nhăn mũi thể hiện sự tinh nghịch

Phụ nữ nên học bí kíp này để khiến đàn ông yêu thương, say đắm một đời. Hành động nhăn mũi sẽ khiến bạn trở nên dễ thương và xinh xắn hơn trong mắt anh ấy. Đàn ông rất thích những cô gái nghịch ngợm, sẵn sàng trêu chọc để anh ấy giảm bớt áp lực từ công việc và cuộc sống nhàm chán.