Nếu may mắn lấy được chồng giàu, phụ nữ đừng tin câu ‘ở nhà anh nuôi’ mà hãy nhớ những điều này

Phụ nữ yêu 16/04/2018 10:51

Phụ nữ lấy được người chồng giàu có, nửa đời còn lại sẽ chẳng cần lo cơm áo gạo tiền nhưng cũng phải biết những điều này để không thiệt thân.

Có thương và đủ tin tưởng đến mấy, phụ nữ cũng đừng trông chờ vào câu nói “ở nhà anh nuôi” của cánh mày râu. Bạn đừng nghĩ anh ấy giàu, có thể chu toàn hết tất cả cho bạn, sẽ cho bạn cuộc sống hạnh phúc. Điều đó có thể đúng, nhưng đừng hi vọng quá nhiều, làm gì cũng chừa cho mình con đường lui và nên nhớ những điều này.

Giai đoạn tốt nhất để bắt đầu một cuộc hôn nhân là khi bạn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và đủ khả năng tự chủ tài chính. Để sau này, có lấy phải chồng nghèo khó hay giàu sang cũng có tiếng nói và bản lĩnh khiến chồng nể phục. Phụ nữ nên nhớ, cuộc đời này đừng bao giờ mang danh là “kẻ ăn bám chồng”, để rồi tủi nhục, thiệt thân. Đừng trông chờ bất cứ thứ gì khi lấy chồng. Dù gì đi nữa, hãy làm chủ cuộc sống của mình kể cả khi lấy chồng, có con, làm vợ và làm mẹ.

Dù có chuyện gì xảy ra, tiền bạc là thứ phải rạch ròi và phân minh

Nếu may mắn lấy được chồng giàu, phụ nữ đừng tin câu ‘ở nhà anh nuôi’ mà hãy nhớ những điều này - Ảnh 1
Tiền bạc là thứ phải phân minh, rạch ròi trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ kết hôn rồi, tiền anh là của em, tiền em là của anh. Tiền bạc là thứ dễ khiến người ta xa nhau nhất, đừng vì vật chất mà để người khác coi thường. Phụ nữ tự chủ tài chính sẽ có tiếng nói trong gia đình. Đàn ông kiếm được tiền, mang vai trò là trụ cột gia đình nên có quyền ra lệnh và phán xét người khác. Đàn ông có tiền và quyền hành, họ chỉ xem phụ nữ là công cụ, là vật sở hữu của bản thân. Liệu bạn có thể tin vào câu nói thề non hẹn biển, tiền anh cũng là của em không?

Trong hôn nhân sẽ có giai đoạn vợ chồng cảm thấy chán nhau, không vì lòng dạ đổi thay mà là vì chuyện tiền bạc. Nếu phụ nữ xài tiền của đàn ông, chắc chắn họ sẽ bị lệ thuộc, kể cả thân xác và tinh thần. Bạn sẽ không thể thoải mái làm những điều mình thích hay có được cuộc sống tự do. Vì vậy, trong hôn nhân thứ phải phân minh và rạch ròi nhất là tiền bạc.

Tuyệt đối không xin xỏ tiền chồng

Nếu may mắn lấy được chồng giàu, phụ nữ đừng tin câu ‘ở nhà anh nuôi’ mà hãy nhớ những điều này - Ảnh 2
Phụ nữ đừng bao giờ xin tiền chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhất định phải có lòng tự trọng của mình, đừng vì muốn có đồ đẹp, phấn son sang trọng mà hạ mình, xin xỏ bất cứ ai. Nếu thật sự là người biết quan tâm và suy nghĩ, anh ấy sẽ tình nguyện cho tiền bạn mua đồ biếu ba mẹ, hỗ trợ anh chị em. Còn không thì tuyệt đối đừng mở miệng van xin, nài nỉ những đồng tiền từ chồng. Làm vậy, bạn không khác gì những cô nhân tình ngoài kia, tình nguyện “làm trò” để xin xỏ tiền từ đàn ông. Trong cuộc đời, phụ nữ nhất định phải có cốt cách trong sạch, tự mình kiếm tiền, tự mình mua những thứ mình thích. Thời buổi hiện nay, phụ nữ và đàn ông vốn rất bình đẳng. Phụ nữ hiện đại kiếm tiền còn giỏi hơn đàn ông và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Tự quản lý tiền mình làm ra

Nếu may mắn lấy được chồng giàu, phụ nữ đừng tin câu ‘ở nhà anh nuôi’ mà hãy nhớ những điều này - Ảnh 3
Tiền của mình đừng để chồng quản lý - Ảnh minh họa: Internet

Tiền của mình, do bản thân tự quản lý sẽ tốt hơn, đừng đưa hết cho chồng. Bởi khi gặp khó khăn, bạn sẽ tự chủ được, không phải xin phép bất cứ ai. Đôi khi lập quỹ đen cho riêng mình cũng tốt, đàn bà chỉ hạnh phúc khi có tiền bạc và con cái trong tay. Nếu lấy chồng khi còn tay trắng để rồi ăn bám chồng thì đừng hòng mà làm chủ cuộc sống của mình. Đàn bà đừng tin vào những câu như “ở nhà anh nuôi” để rồi mụ mị đầu óc, sống mãi trong những lời mật ngọt chết ruồi của đàn ông.

Không cần giữ, đàn ông tự khắc ngoan ngoãn, nghe lời khi phụ nữ làm điều này

Không cần giữ, đàn ông tự khắc ngoan ngoãn, nghe lời khi phụ nữ làm điều này

Đàn ông có ngoan ngoãn hay không đều phụ thuộc vào cách cư xử của người đàn bà ở bên cạnh. Bởi vậy, bạn nên nắm chắc những tuyệt chiêu này để chàng liêu xiêu một đời, chẳng thể rời xa.

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