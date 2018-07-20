Chồng nào cũng ước ao được vợ tặng 4 món quà này

Phụ nữ yêu 20/07/2018 16:36

Dưới đây là những ước ao thầm kín nhất của đàn ông, chị em làm được sẽ khiến chồng nguyện chung thủy cả đời, gái lạ có dùng mọi cách mồi chài cũng không được.

Nếu phụ nữ có thể dễ dàng nói ra những mong muốn, ước ao của mình thì đàn ông không như thế. Họ ý tứ và kiệm lời đến mức rất muốn được nhận những điều này từ vợ nhưng luôn giữ kín trong lòng.

Chồng nào cũng ước ao được vợ tặng 4 món quà này - Ảnh 1
Mọi ông chồng đều muốn nhận được cái nắm tay khi đi dạo trên phố, nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng hay vòng tay ôm khi về đến nhà sau một ngày vất vả làm việc từ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không ngần ngại thể hiện tình yêu

Nếu nghĩ đàn ông chỉ luôn nghĩ đến tình dục thì bạn đã nhầm. Họ có thể khô khan, ít nói và cộc cằn nhưng lại rất trân trọng tình cảm, trân trọng tình yêu của vợ chồng dành cho nhau. Mọi ông chồng đều muốn nhận được cái nắm tay khi đi dạo trên phố, nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng hay vòng tay ôm của vợ khi về đến nhà sau một ngày vất vả làm việc.

Một người vợ thể hiện sự quan tâm, yêu thương bằng hành động, lời nói sẽ khiến đàn ông dẫu mệt mỏi đến mấy khi về bên bạn cũng thấy an yên, nhẹ nhõm. Khi ấy, trong tâm trí chàng chỉ có mỗi hình bóng của vợ, đàn bà khác nằm mơ cũng không thể chen chân.

Chồng nào cũng ước ao được vợ tặng 4 món quà này - Ảnh 2
Khi nhận được sự tin tưởng, cổ vũ từ vợ anh ấy sẽ như được tiếp thêm sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ, bản lĩnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Luôn đặt niềm tin nơi chồng

Đàn ông là trụ cột gia đình, là người đưa ra quyết định sau cùng trước những việc quan trọng và có trách nhiệm chăm sóc vợ con, chăm lo cho kinh tế. Vậy nên, trước khi làm gì họ cũng cân nhắc cẩn trọng và suy tính thiệt hơn, nâng lên đặt xuống để đảm bảo rằng mình không sai lầm, không làm ảnh hưởng đến vợ con.

Thế nên, khi nhận được sự tin tưởng, cổ vũ từ vợ anh ấy sẽ như được tiếp thêm sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Nếu có góp ý, khuyên can chồng bạn hãy thật khéo léo, đừng để anh ấy phải khó chịu vì vợ cứ mãi xem mình là trẻ con để càu nhàu cả ngày.

Chồng nào cũng ước ao được vợ tặng 4 món quà này - Ảnh 3
Những lời khen ấy không chỉ khiến người chồng chăm làm việc nhà hơn mà còn giúp họ biết cách sẻ chia, quan tâm đến vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Không tiếc lời khen dành cho chồng

Dù là đàn ông hay phụ nữ ai cũng thích được nghe lời ngọt ngào, thích được ngợi khen và công nhận. Chỉ cần một câu nói “em cảm ơn, nhờ anh mà việc nhà không thể làm khó em” khi chàng xắn tay áo giúp bạn giặt đồ, hay “sao anh giỏi vậy, em loay hoay nãy giờ mà vẫn không biết vì sao quạt không quay” khi anh ấy sửa giúp bạn chiếc quạt máy. Những lời khen ấy không chỉ khiến người chồng chăm làm việc nhà hơn mà còn giúp họ biết cách sẻ chia, quan tâm đến vợ mình.

Bạn đừng tiết kiệm những lời khen dành cho chồng nhé, bởi “mật ngọt chết ruồi”, chỉ cần có được trái tim của người đàn ông bạn sẽ có tất cả.

Không cố gắng thay đổi con người chồng

Chấp nhận về chung một nhà, nên duyên chồng vợ nghĩa là vợ chồng  bạn đã đủ yêu để chấp nhận cả những thói hư tật xấu của nhau. Đừng bắt chồng phải thay đổi con người anh ấy vì bạn muốn thế, cũng đừng vì tự tin rằng “cưới vợ anh ấy sẽ khác” mà chấp nhận bước chân vào hôn nhân.

Tình yêu chỉ hạnh phúc khi người trong cuộc tin tưởng, yêu thương nhau. Hôn nhân chỉ ấm êm khi vợ chồng đủ bao dung với bạn đời, chấp nhận bỏ qua những lỗi lầm và chung sống hòa bình với những điều chưa hoàn hảo nơi chồng.

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Bắt cá hai tay có thể khiến bạn hả hê vì có thể cắm sừng người kia, chung chạ với hai ba người cùng lúc có thể khiến bạn phấn khích nhưng sự an yên với cái nắm tay khi về già chỉ dành cho người chung tình sắt son.

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