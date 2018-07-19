Chồng đi nhậu về khuya, vợ hãy đóng cửa đi ngủ, chờ làm gì cho mệt!

Thấy chồng đi nhậu đến nửa đêm vẫn chưa về vợ nào chả lo, miệng thì nói mặc kệ nhưng lòng cứ bồn chồn không yên, cứ chong đèn chờ đợi. Không lo sao được bởi nhỡ đâu anh ấy uống quá chén mà đi lung tung, mà gặp phải bất trắc hay vì một phút mất kiểm soát mà lên giường với gái lạ thì gia đình tan nát.

Đàn ông có rất nhiều mối quan hệ, có nhiều thú vui mà dẫu có lấy vợ sinh con họ cũng không từ bỏ được. Rượu bia, thuốc lá và ham chơi đến vô tâm chính là một trong những thói xấu ấy. Thế nhưng, thay vì chấp nhận rằng đấy là thói xấu đàn ông lại đổ lỗi rằng họ như thế chỉ để xã giao, để mở rộng mối quan hệ, để gầy dựng các mối làm ăn mà quên mất rằng những khi họ say xỉn vợ phải lo lắng, bất an như thế nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đàn ông thể nào cũng thề thốt hứa hẹn lần sau đi nhậu anh sẽ về sớm, sẽ biết giữ mình, sẽ không làm em bận lòng thêm nữa. Thế nhưng, chồng chỉ nhớ lời hứa ấy được vài hôm, rồi đâu lại vào đấy, một khi đã nâng ly lên họ sẽ quên mất vợ con đang chờ, quên luôn cả trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình.

Chồng trở về nhà sau cuộc vui, vừa mới an tâm phần nào vợ đã phải nai lưng chăm sóc, dọn dẹp khi anh ấy nôn ọe. Cả đêm ấy, chồng có thể ngủ ngon giấc nhưng vợ không tài nào chợp mắt, phần vì lo cho chồng, phần vì tủi hờn mà nước mắt cứ chực trào.

Nếu cứ mãi chờ chồng đổi thay, chờ chồng về nhà sớm thì không chỉ sức khỏe sa sút, tinh thần tuột dốc không phanh mà nhan sắc của chị em cũng tàn phai nhanh chóng. Chưa kể, nếu cứ cãi nhau mãi vì một vấn đề thì gia đình chắc chắn sẽ lục đục, chồng sẽ khó chịu và cho rằng vợ gò ép, không tâm lý... lúc ấy cả hai đều mệt mỏi, chán chường.

Vậy nên, phụ nữ ơi, nếu chồng đi nhậu được thì sẽ tự về được, thay vì chong đèn chờ chồng bạn hãy tắt đèn lên giường đi ngủ. Đừng gọi điện thoại réo gọi, cũng đừng mang con cái hay hôn nhân ra để uy hiếp. Anh ấy là người trưởng thành, sẽ tự ý thức được mình nên làm gì, cần làm gì. Chàng không còn nhỏ dại, cũng không phải là con của bạn để phải lắng lo từng chút một.

Đừng vò võ chờ chồng làm gì, bởi nếu họ muốn đi thì dù bạn dùng trăm phương nghìn kế cũng không giữ được - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng đi nhậu, chị em chỉ cần hỏi khi nào anh ấy về. Nếu sau giờ ấy chồng chưa về bạn đừng nôn nóng mà la ó, gào thét. Hãy cứ mặc anh ấy uống thoải mái, nhưng hãy giao kèo rằng bạn sẽ không dọn dẹp hay hầu hạ nếu chàng ói mửa.

Chắc chắn, sau khi nghe vợ nói những lời này chồng bạn sẽ như chim sổ lồng. Sẽ thỏa chí vui chơi, sẽ để ngoài ta những lời than phiền trách móc. Thế nhưng sức người có hạn, uống rượu nhiều rồi cũng mệt, thức khuya nhiều cũng đuối, rồi đàn ông cũng sẽ biết tự lượng sức mình mà tự biết tìm đường về nhà mà thôi.

Vậy nên, sau 10 giờ nếu chồng vẫn chưa bước chân vào cửa chị em cứ leo lên giường đi ngủ để bảo vệ sức khỏe, sức trẻ của mình. Đừng vò võ chờ chồng làm gì, bởi nếu họ muốn đi thì dù bạn dùng trăm phương nghìn kế cũng không giữ được. Hãy để chồng bạn hiểu rằng, cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu làm điều gì vượt quá sức chịu đựng của vợ thì người chịu thua thiệt chính là họ.