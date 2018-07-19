Chồng đi nhậu về khuya, vợ hãy đóng cửa đi ngủ, chờ làm gì cho mệt!

Phụ nữ yêu 19/07/2018 15:59

Nếu biết nghĩ đàn ông sẽ tự tìm đường về nhà, đàn bà đừng chong đèn chờ chồng làm gì cho mệt bởi một khi họ đã muốn đi bạn có dùng trăm phương nghìn kế cũng không giữ được.

Đàn ông có rất nhiều mối quan hệ, có nhiều thú vui mà dẫu có lấy vợ sinh con họ cũng không từ bỏ được. Rượu bia, thuốc lá và ham chơi đến vô tâm chính là một trong những thói xấu ấy. Thế nhưng, thay vì chấp nhận rằng đấy là thói xấu đàn ông lại đổ lỗi rằng họ như thế chỉ để xã giao, để mở rộng mối quan hệ, để gầy dựng các mối làm ăn mà quên mất rằng những khi họ say xỉn vợ phải lo lắng, bất an như thế nào.

Chồng đi nhậu về khuya, vợ hãy đóng cửa đi ngủ, chờ làm gì cho mệt! - Ảnh 1
Đàn ông cho rằng rằng họ đi nhậu chỉ để xã giao, để mở rộng mối quan hệ, để gầy dựng các mối làm ăn mà quên mất rằng những khi họ say xỉn vợ phải lo lắng, bất an như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng đi nhậu đến nửa đêm vẫn chưa về vợ nào chả lo, miệng thì nói mặc kệ nhưng lòng cứ bồn chồn không yên, cứ chong đèn chờ đợi. Không lo sao được bởi nhỡ đâu anh ấy uống quá chén mà đi lung tung, mà gặp phải bất trắc hay vì một phút mất kiểm soát mà lên giường với gái lạ thì gia đình tan nát.

Chồng trở về nhà sau cuộc vui, vừa mới an tâm phần nào vợ đã phải nai lưng chăm sóc, dọn dẹp khi anh ấy  nôn ọe. Cả đêm ấy, chồng có thể ngủ ngon giấc nhưng vợ không tài nào chợp mắt, phần vì lo cho chồng, phần vì tủi hờn mà nước mắt cứ chực trào.

Chồng đi nhậu về khuya, vợ hãy đóng cửa đi ngủ, chờ làm gì cho mệt! - Ảnh 2
Một khi đã nâng ly lên họ sẽ quên mất vợ con đang chờ, quên luôn cả trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đàn ông thể nào cũng thề thốt hứa hẹn lần sau đi nhậu anh sẽ về sớm, sẽ biết giữ mình, sẽ không làm em bận lòng thêm nữa. Thế nhưng, chồng chỉ nhớ lời hứa ấy được vài hôm, rồi đâu lại vào đấy, một khi đã nâng ly lên họ sẽ quên mất vợ con đang chờ, quên luôn cả trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình.

Nếu cứ mãi chờ chồng đổi thay, chờ chồng về nhà sớm thì không chỉ sức khỏe sa sút, tinh thần tuột dốc không phanh mà nhan sắc của chị em cũng tàn phai nhanh chóng. Chưa kể, nếu cứ cãi nhau mãi vì một vấn đề thì gia đình chắc chắn sẽ lục đục, chồng sẽ khó chịu và cho rằng vợ gò ép, không tâm lý... lúc ấy cả hai đều mệt mỏi, chán chường.

Vậy nên, phụ nữ ơi, nếu chồng đi nhậu được thì sẽ tự về được, thay vì chong đèn chờ chồng bạn hãy tắt đèn lên giường đi ngủ. Đừng gọi điện thoại réo gọi, cũng đừng mang con cái hay hôn nhân ra để uy hiếp. Anh ấy là người trưởng thành, sẽ tự ý thức được mình nên làm gì, cần làm gì. Chàng không còn nhỏ dại, cũng không phải là con của bạn để phải lắng lo từng chút một.

Chồng đi nhậu về khuya, vợ hãy đóng cửa đi ngủ, chờ làm gì cho mệt! - Ảnh 3
Đừng vò võ chờ chồng làm gì, bởi nếu họ muốn đi thì dù bạn dùng trăm phương nghìn kế cũng không giữ được - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng đi nhậu, chị em chỉ cần hỏi khi nào anh ấy về. Nếu sau giờ ấy chồng chưa về bạn đừng nôn nóng mà la ó, gào thét. Hãy cứ mặc anh ấy uống thoải mái, nhưng hãy giao kèo rằng bạn sẽ không dọn dẹp hay hầu hạ nếu chàng ói mửa.

Chắc chắn, sau khi nghe vợ nói những lời này chồng bạn sẽ như chim sổ lồng. Sẽ thỏa chí vui chơi, sẽ để ngoài ta những lời than phiền trách móc. Thế nhưng sức người có hạn, uống rượu nhiều rồi cũng mệt, thức khuya nhiều cũng đuối, rồi đàn ông cũng sẽ biết tự lượng sức mình mà tự biết tìm đường về nhà mà thôi.

Vậy nên, sau 10 giờ nếu chồng vẫn chưa bước chân vào cửa chị em cứ leo lên giường đi ngủ để bảo vệ sức khỏe, sức trẻ của mình. Đừng vò võ chờ chồng làm gì, bởi nếu họ muốn đi thì dù bạn dùng trăm phương nghìn kế cũng không giữ được. Hãy để chồng bạn hiểu rằng, cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu làm điều gì vượt quá sức chịu đựng của vợ thì người chịu thua thiệt chính là họ.

5 sai lầm phụ nữ nào cũng mắc phải sau khi cưới, nếu không sớm thay đổi đừng trách chồng phụ bạc

5 sai lầm phụ nữ nào cũng mắc phải sau khi cưới, nếu không sớm thay đổi đừng trách chồng phụ bạc

Nếu không sớm nhận ra những sai lầm này để kịp thời thay đổi, chị em đừng trách vì sao mình tốt nhưng vẫn bị chồng phụ bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc nguyên tắc giữ hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 23 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này