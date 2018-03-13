Chồng chẳng thể làm được điều này nếu không một lòng một dạ với vợ!

Nếu người đàn ông của bạn không thể làm được điều này thì rõ ràng anh ấy đã không thể một lòng một dạ với bạn. Không biết chừng, anh ấy đang có một mối quan tâm khác bên ngoài…

Ôm vợ khi ngủ Đàn ông không hay thể hiện tình cảm nhiều, thậm chí dù có yêu thương và trân trọng nhiều thế nào, họ cũng ít khi nói ra lòng dạ mình. Tình yêu sau hôn nhân cũng dần nhạt bớt đi bởi thực tế và nghĩa vụ. Dù vậy, đã sống cạnh nhau thân quen đến thế nào thì những hành động thể hiện tình cảm cũng khó bỏ được. Phụ nữ luôn có thể thấy được tình cảm của chồng thông qua những hành động đơn giản của anh ấy. Rõ ràng nhất chính là khi anh ấy luôn ôm bạn khi ngủ, đây là biểu hiện của người đàn ông thủy chung với vợ. Một cái ôm luôn nói lên sự yêu thương dù không còn mặn nồng nhưng vẫn chân thành và đủ đầy của chồng. Vì vậy, khi chồng không chung thủy, anh ấy sẽ khó có thể ôm vợ thoải mái khi ngủ như mọi khi. Họ có thể cùng vợ ân ái nhưng chắc chắn sẽ không thể cho vợ cái ôm ấm áp vững chãi như mọi khi. Khi xong chuyện, anh ấy chỉ đi vào nhà vệ sinh hay nằm ra đó chứ chẳng ngó ngàng gì vợ.

Rõ ràng nhất chính là khi anh ấy luôn ôm bạn khi ngủ, đây là biểu hiện của người đàn ông thủy chung với vợ - Ảnh minh họa: Internet Ôm vợ sau khi làm “chuyện ấy” Điều dễ nhìn ra nhất ở đàn ông thủy chung chính là “chuyện ấy” của cả hai vẫn không hề có gì thay đổi. Do đó, nếu bạn và chồng vẫn giữ được tần suất gần gũi như trước thì cứ yên tâm rằng chồng luôn một lòng với bạn. Chỉ cần anh ấy còn yêu thương bạn thì từng chiếc ôm hay chỉ một nụ hôn bạn cũng cảm nhận được rõ ràng. Bạn sẽ luôn nhìn thấy được sự ham muốn được ôm, hôn và lên giường với bạn trong đôi mắt anh ấy. Và dễ dàng nhận ra được tình cảm ở đàn ông còn hay không chính là cứ nhìn vào những hành động của anh ấy sau khi gần gũi bạn. Anh ấy có ôm bạn đầy dịu dàng không hay xong chuyện rồi sẽ rời đi. Nếu chẳng còn những âu yếm sau những ái ân thì đàn ông thường đã hết tình cảm rồi.

Những cái ôm dần thay đổi Khi đã dối lừa vợ, đàn ông thường cố gắng nói dối để che đi hết những dấu vết vụng trộm bên ngoài. Và thường khi nói dối, nếu để ý kỹ, bạn vẫn sẽ thấy những lo âu, tội lỗi và đầy mỏi mệt ở họ. Chỉ vì dốc sức cho những lời nói dối mà họ không khi nào có thể ôm vợ đầy tình cảm được như xưa. Từ từ, vợ sẽ nhận ra chồng không còn muốn ôm mình nữa, hay những cái ôm chiếc hôn hời hợt cho có. Rồi sẽ có những khi chồng tìm lý do giận dỗi mà không muốn ôm vợ khi ngủ nữa. Đàn ông có thể gọt giũa lời nói dối rất kĩ càng khôn khéo, nhưng hành động của họ thì sẽ luôn thể hiện được tất cả. Chỉ cần tinh ý, vợ luôn có thể biết những thay đổi ở chồng. Và dễ dàng nhận ra được tình cảm ở đàn ông còn hay không chính là cứ nhìn vào những hành động của anh ấy sau khi gần gũi bạn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình, bản thân họ luôn biết mình sai và muốn che giấu thật kỹ lưỡng. Chính cảm giác không thoải mái và tội lỗi này sẽ tạo nên những sơ hở trong lời nói cũng như hành động của họ. Phụ nữ đừng vì quá thương chồng mà chủ quan, bỏ qua những biểu hiện ngoại tình ở chồng. Phải nhớ, đàn ông chung thủy và ngoại tình khác nhau đôi khi chỉ ở một điều thật nhỏ, quan trọng là vợ có đủ tinh tế mà nhận ra hay không!

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