Chồng càng yêu vợ thì càng dốc lòng làm những điều này, nếu không thì đừng mơ!

Đàn ông có thể giả vờ yêu đàn bà, nhưng sẽ chẳng thể giả vờ giỏi đến mức làm được những điều này cho bạn. Vậy nên, nếu chồng dốc lòng làm điều này vì bạn, xin chúc mừng, bạn đang có trong tay anh chồng “vàng mười” đấy.

Vì yêu, vì quan tâm, vì lo lắng cho vợ nên khi thấy vợ có những bất thường chàng sẽ đứng ngồi không yên và tìm mọi cách để giúp bạn mau khỏi ốm. Đàn bà hãy vui khi anh ấy tỉ mẫn nấu cho bạn bát cháo nóng lúc cảm lạnh.

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, sống chung với nhau đương nhiên việc vợ ốm đau hay khỏe mạnh chồng chắc chắn phải biết nên việc anh ấy để tâm đến sức khỏe của bạn không thể chứng minh điều gì. Thế nhưng phụ nữ ơi, bạn biết không, chỉ những đàn ông dành tình yêu thương, sự quan tâm cho bạn mới có thể nhận ra những thay đổi nơi nét mặt, thần thái hay vẻ ngoài của bạn.

Chính tình yêu đã khiến đàn ông chấp nhận ôm lấy thua thiệt vào người, sẵn sàng nhận sai chỉ để vợ vui lòng - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn làm hòa trước

Bát đũa còn có lúc xô nhau, huống hồ vợ chồng sống với nhau cả đời sao tránh được những cự cãi, bất hòa. Việc đàn ông có yêu vợ hay không, yêu vợ nhiều đến nhường nào sẽ được chứng minh rõ nhất khi cả hai giận hơn. Nếu yêu vợ chân thành, anh ấy sẽ luôn nhượng bộ, “xuống nước” xin lỗi và có động thái làm hòa trước, dù có những khi chàng không hề có lỗi.

Ngược lại, một người chồng luôn hơn thua, to tiếng với vợ mỗi khi tranh cãi chứng tỏ anh ấy không yêu bạn nhiều như bạn vẫn tưởng.

3. Xắn tay làm việc nhà

Những người chồng xem việc nhà là việc của đàn bà, chăm sóc con cái là trách nhiệm của mọi người vợ là những người chồng tồi. Họ chỉ biết nghĩ cho mình, ích kỷ đến mức đùn đẩy mọi trách nhiệm lên vai vợ để bản thân được sung sướng, an nhàn.

Việc nhà, chăm sóc con được đàn ông yêu vợ xem như chuyện hiển nhiên mình phải chia sẻ cùng bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Khi thương yêu vợ, đàn ông sẽ không nề hà xắn tay áo giúp vợ nấu ăn, giặt giũ hay làm bất cứ một việc nhà nào. Chàng cũng ý thức việc cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con cái nên người bởi đấy là trách nhiệm của cả hai.

4. Tâm sự với vợ mọi điều

Mối quan hệ vợ chồng khó lòng bền chặt nếu cả hai giữ cho riêng mình quá nhiều bí mật, quá nhiều niềm riêng. Việc đàn ông tâm sự, chia sẻ với vợ mọi điều trong cuộc sống là cách họ thể hiện sự tin tưởng, gần gũi mình dành cho bạn đời.