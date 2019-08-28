Chỉ phụ nữ mạnh mẽ mới có thể nói những câu này

1. Đời này đôi khi bạn chỉ có một cơ hội để gặp người bạn muốn gặp. Bởi thế, hãy gặp người bạn muốn gặp trước khi quá muộn, vì sẽ không có một cuộc gặp định mệnh nào sau đó.

Phụ nữ mạnh mẽ sẽ luôn khắc ghi những điều này.

3. Bạn không sinh ra để trở thành một phiên bản mà người khác muốn. Với người chân thành với bạn, họ không cần bạn thay đổi. Với người không thật lòng với bạn, dù bạn có thay đổi thành một người khác cũng vô ích. Tình yêu trên đời này chính là dù bạn có ốm đi, xinh hơn, hay dịu dàng hơn cũng không thể làm rung động lòng người không yêu bạn.

2. Có những nơi bạn dù bạn có thể chen chân vào cũng chật chội khổ ải về sau. Vốn đã không có vị trí dành cho mình, cớ gì phải làm khổ người, bản thân cũng lỡ làng dở dang?

Phụ nữ mạnh mẽ luôn biết giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ kém thu hút mới cho rằng đàn ông nào cũng là kẻ trăng hoa. Đàn ông kém cỏi mới cho rằng phụ nữ toàn thực dụng.

5. Tài năng hay không là ở khả năng của bạn. Nhưng sống lương thiện hay không là do bạn lựa chọn.

6. Có những thứ trong đời một khi đã cũ thì chỉ có thể vứt đi, và không cần phải tìm một cái tương tự. Tình yêu hay hôn nhân cũng vậy, đã cũ, đã quá thời hạn thì nhất phải “vứt” và đừng bao giờ tìm lại.

7. Nhất định đừng để bản thân bị đánh ngã quá dễ dàng. Ngã thì dễ, nhưng đứng lên mới khó. Điều càng khó làm mà làm được thì càng đáng tự hào.

8. Chiếc áo người khác khoác lên thật đẹp chưa chắc sẽ hợp với bạn. Thứ bạn muốn không quan trọng bằng thứ hợp với bạn. Phụ nữ bản lĩnh biết biến những thứ hợp với mình thành những thứ người khác mong muốn có.

9. Những lời nói qua miệng người khác không thể nói lên hết câu chuyện của một con người. Muốn hiểu một người, bạn cần dùng đôi mắt, trái tim và cả khối óc của mình.

10. Bạn không cần phải giải thích tất cả mọi chuyện với người khác, và nên làm ngơ với những chuyện không cần thiết. Bởi khi bị châm chọc, thách thức, bạn đáp trả chính là bạn thua.

11. Những đau khổ nhất ở đời phụ nữ đều bắt nguồn từ ba chữ “không buông được”. Đàn bà mạnh mẽ luôn học được cách buông, quên và tuyệt tình khi cần.

Phụ nữ hơn nhau ở bản thân mình. Phụ nữ hạnh phúc luôn đặt cuộc đời vào tay mình - Ảnh minh họa: Internet

12. Điều đáng tiếc nhất không phải là những việc bạn đã làm và không có kết quả, mà là những gì bạn biết mình có thể làm nhưng không làm.

13. Không hiểu một người đôi khi là chuyện bình thường, nhưng không hiểu chính mình mới là chuyện nghiêm trọng.

14. Không ai đúng cả đời, ai cũng có vài lần sai lầm. Ai rồi cũng cần được thứ tha, dù chỉ là một lần.

15. Đừng nhìn vào vạch đến của người khác để so với vạch xuất phát của mình.

16. Phụ nữ hơn nhau ở bản thân mình. Phụ nữ hạnh phúc luôn đặt cuộc đời vào tay mình.

17. Phụ nữ có tiền ắt có sức mạnh và tiếng nói. Phụ nữ không có tiền thì đến cả nụ cười người khác cũng không muốn nhìn.

18. Nếu bản thân vẫn còn có thể chịu cực khổ, thì đừng chọn sống quá nhàn nhã. Không có thành công nào lại thiếu vất vả gian truân.

19. Nếu không nỗ lực mỗi ngày thì dù là 10 năm nữa bạn cũng chỉ là bạn của bây giờ, đứng tại chỗ và bị cuộc sống vượt qua mặt.

20. Không ai có quyền định giá bạn ngoài trừ chính bạn. Vì bạn đắt giá và duy nhất.

Không ai có quyền định giá bạn ngoài trừ chính bạn. Vì bạn đắt giá và duy nhất - Ảnh minh họa: Internet

21. Thất tình hay ly hôn đều không đáng sợ, không có tiền, không có con mới là nỗi nhục lớn nhất với phụ nữ. Phụ nữ có thể không cần đàn ông, không có chồng nhưng tiền và con thì nhất định phải có.

22. Thứ gì trên đời này đều đã được định giá. Nếu bạn muốn một thứ tốt đẹp, có lẽ bạn phải cố gắng rất nhiều, hoặc là đã trải qua những điều tồi tệ nhất. Nhưng cuộc đời này vẫn công bằng nhất là khi lấy của bạn thứ này ắt sẽ trả lại bạn những thứ xứng đáng hơn. Chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực và kiên trì.

23. Có những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong đời, đừng bao giờ thôi hy vọng. Vì càng tận cùng của tuyệt vọng, chính là nơi hy vọng có thể ươm mầm những điều tốt đẹp.

24. Cuộc đời này vốn đã nhiều phiền muộn lắm rồi, sao bạn còn tự làm khổ chính mình? Nếu bạn không thể tự quý trọng bản thân thì sẽ không ai quý trọng bạn được.

25. Phụ nữ nếu không thể mạnh mẽ, sẽ trở thành một người yếu đuối. Mà kẻ yếu đuối thì ắt sẽ bị tổn thương. Bởi thế, hãy tự bảo vệ mình, hãy trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.