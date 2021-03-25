Chẳng cần bắt gian tận giường, nhìn vào 3 dấu hiệu này biết ngay phụ nữ ngoại tình, cắm sừng chồng

Phụ nữ yêu 25/03/2021 16:19

Khi phụ nữ ngoại tình, dù cố tỏ ra bình thường, dùng trăm phương nghìn kế để giấu giếm thì vẫn sẽ để lộ những sơ hở này. Chồng tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Dưới đây chính là những dấu hiệu phụ nữ ngoại tình chính xác nhất, đàn ông nhất định phải biết kẻo bị vợ cắm sừng không thương tiếc. 

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Khi trong lòng đã có hình bóng đàn ông khác thì phụ nữ sẽ thường xuyên cáu gắt, gây chuyện với chồng -  Ảnh minh họa: Internet 

Thường cáu gắt vô cớ

Trong hôn nhân, phụ nữ chính là người “giữ lửa”, sẵn lòng hy sinh tất thảy để chồng con hạnh phúc, vui vẻ nhất có thể. Họ hết lòng thương yêu, dịu dàng với các thành viên trong gia đình mà không đòi hỏi đáp đền.

Vậy nên, nếu trong lòng đã có hình bóng đàn ông khác thì phụ nữ sẽ thường xuyên cáu gắt, gây chuyện với chồng. Họ làm thế vì những bực dọc chất chứa, vì thấy chồng lúc này thật “chướng tai gai mắt”, cản trở chuyện yêu đương vụng trộm của mình. 

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Chồng dù dễ tính đến mấy thì trước dấu hiệu lạ này của vợ cũng phải đề cao cảnh giác  -  Ảnh minh họa: Internet 

Dùng điện thoại nhiều vào buổi tối

Nếu đàn ông ngoại tình có thể viện lý do đi nhậu với bạn bè, đi tiếp khách hay đi công tác xa nhà để hú hí với nhân tình thì phụ nữ muốn hẹn hò với người tình sẽ khó khăn hơn.

Chính vì thế, cô ấy chỉ có thể tận dụng buổi tối, khi đã hoàn thành xong việc nhà, chăm sóc chồng con mới có thời gian để tâm tình với bồ. Chồng dù dễ tính đến mấy thì trước dấu hiệu lạ này của vợ cũng phải đề cao cảnh giác. 

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Một khi đã tơ tưởng đến kẻ thứ ba, phụ nữ sẽ chẳng tiếc tiền để tân trang nhan sắc -  Ảnh minh họa: Internet  

Ăn diện thái quá

Phụ nữ luôn thích làm đẹp, được khoác lên người những bộ quần áo thời trangtrang điểm thật đẹp mỗi khi bước ra đường. Vậy nhưng, cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với hàng trăm mối lo khiến chị em chẳng còn để tâm đến nhan sắc của mình.

Một khi đã tơ tưởng đến kẻ thứ ba, phụ nữ sẽ chẳng tiếc tiền để tân trang nhan sắc. Họ muốn mình lúc nào cũng hấp dẫn, tươi mới trong mắt nhân tình nên ra sức làm đẹp miệt mài.

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Dưới đây là những sai lầm phụ nữ thông minh không bao giờ phạm phải khi vợ chồng cãi nhau, phụ nữ khờ dại luôn mắc phải nên chồng chán.

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