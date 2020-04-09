Đàn ông ngoại tình chẳng yêu ai ngoài bản thân mình. Bởi thế, đàn bà khôn ngoan luôn nói không với đàn ông có vợ. Và người vợ bản lĩnh, khi biết chồng ngoại tình sẽ chẳng bao giờ níu kéo.

Trong con mắt của người đời, ai đi ngược với truyền thống đạo lí đều là những kẻ đáng chê trách, khinh khi. Đàn ông ngoại tình cũng như vậy thôi. Thế nhưng, có những người đàn ông giỏi diễn đến mức cả vợ và cả nhân tình đều tin vào thứ tình yêu mà người đàn ông vẫn thề thốt và hứa hẹn với mình. Trong mắt họ, người đàn ông đó yêu mình nhất, thương mình nhất và đến cuối sẽ lựa chọn mình cùng đi đến cuối cuộc đời. Đàn ông ngoại tình luôn đáng trách, nhưng nhiều khi người vợ và nhân tình lại không nghĩ như vậy - Ảnh minh họa: Internet Với người thứ ba, người đàn ông luôn ở trong vai một người chồng gặp nhiều bất hạnh, khổ tâm trong hôn nhân. Anh ta sẽ luôn nói rằng sống với vợ con nhưng không hề có hạnh phúc, cuộc hôn nhân ấy kéo dài chỉ vì trách nhiệm và bổn phận. Anh ta luôn đau khổ và khao khát tìm kiếm một người đàn bà thấu hiểu và sẻ chia với mình. Và anh sẽ rỉ vào tai nhân tình: “Em mới chính là tình yêu đích thực của cuộc đời anh. Giá như anh gặp em sớm hơn thì mọi chuyện đã khác…”.

Nhiều người đàn bà biết đàn ông có vợ nhưng dễ dàng ngã gục trước những lời nói mật ngọt ấy. Ngã vào lòng chẳng chút hoài nghi. Thương người đàn ông và khao khát muốn được bù đắp vào phần anh ta thiếu trong cuộc hôn nhân. Người thứ ba bây giờ không chỉ có những người đàn bà ham của, hám tiền. Thậm chí nhân tình nhiều khi có tiền, có địa vị và họ không cần điều gì ở đàn ông ngoài cái gọi là tình yêu. Họ nguyện ở bên, nguyện yêu thương mà chẳng cần danh phận. Còn với vợ, lỡ như bị phát hiện ngoại tình anh ta lại vào một vai diễn khác. Anh ta bảo mình sẽ là nạn nhân, cuộc tình vụng trộm kia chỉ là tai nạn. Anh ta sẽ viện ra bao nhiêu lí do để bao biện cho tội lỗi của mình: “Ả đàn bà kia lẳng lơ mồi chài, anh không thể cưỡng mình được”, “do anh say rượu không làm chủ được mình”. Và rồi, anh ta sẽ tỏ ra hối hận ngập tràn và tìm mọi cách để chuộc lỗi. Anh ta sẽ nắm tay vợ và nói rằng trên cuộc đời này chỉ yêu mỗi một người đàn bà là vợ, sẽ cố gắng bù đắp những lỗi lầm vừa qua.

Đàn ông ngoại tình luôn diễn kịch rất giỏi - Ảnh minh họa: Internet Người ta nói đàn ông ngoại tình là dại dột. Thế nhưng đàn ông khôn ngoan vô cùng. Nhân tình cho anh ta những phút giây mê đắm của xác thịt. Còn về nhà, lại có một người phụ nữ lo toan vun vén cho mình. Vợ chăm lo nhà cửa, chăm sóc con cái, hiếu thuận với cha mẹ chồng. Người ta nói đàn ông ngoại tình là đàn ông dại nhưng thực ra còn ai khôn ngoan hơn anh ta? Đàn bà muôn đời nhẹ dạ. Vợ rồi sau những giờ phút ghen tuông, đau khổ rồi cũng gạt nước mắt tha thứ cho chồng. Đàn bà khi đã làm vợ, khi đã có con thì đâu phải muốn bỏ là bỏ. Thôi thì, cuộc đời ai không lỗi lầm, nhất là đàn ông ai chẳng có những phút giây ngoài vợ. Dù sao anh ấy cũng đã biết lỗi, cũng là người cha, người chồng tốt… Còn nhân tình lại sống trong sự huyễn hoặc bởi cái gọi là tình yêu. Chờ đợi một ngày anh ta bỏ vợ mà đến với mình. Với nhân tình, đàn ông sẽ hứa hẹn tương lai bỏ vợ. Với vợ lại thề thốt cắt đứt với nhân tình. Nhưng đàn ông có tính trăng hoa dễ gì từ bỏ được miếng mồi thơm? Và rồi, rốt cuộc cả vợ và nhân tình đều nghĩ mình là người đàn bà được anh ta thương yêu nhất. Lòng họ lại có chút tự mãn khi so sánh với người kia: Mình quan trọng nhất, được yêu thương nhiều nhất… Cả hai đều ra sức nâng niu, vun đắp vì sợ lỡ mình chưa đủ quan tâm anh ta lại chạnh lòng so sánh với người kia. Phụ nữ khôn ngoan sẽ tránh xa đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet Rốt cuộc, dù là vợ hay nhân tình khi dính đến kẻ ngoại tình thì đều là nạn nhân mà thôi. Đàn ông chẳng yêu ai ngoài bản thân mình. Bởi thế, đàn bà khôn ngoan luôn nói không với đàn ông có vợ. Và người vợ bản lĩnh, khi biết chồng ngoại tình sẽ chẳng bao giờ níu kéo. Đàn ông đã sống tệ thì người vợ sẽ không cho anh ta cơ hội quay đầu.

Đàn bà ly hôn: Không cúi mình nhặt lại thứ tình cảm đã bị chồng chà đạp dưới chân Bây giờ anh yêu ai, ngủ với ai, cưới ai chị cũng không thèm quan tâm nữa. Chị nói xong đi thẳng, bỏ anh ta cầm lá đơn mà vẫn không tin đó là sự thật. Chị trở thành người đàn bà ly hôn từ giây phút đó.

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