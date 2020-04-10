Cái dại của người thứ ba

Phụ nữ yêu 10/04/2020 11:07

Đàn bà khôn ngoan có lòng tự trọng và kiêu hãnh của chính mình. Với đàn ông, bản thân mình phải là duy nhất. Ngược lại, người thứ ba đem rẻ rúng tất cả những điều đó.

Là phụ nữ, chẳng ai lại không muốn mình có danh phận, được hạnh phúc và đàng hoàng sánh bước bên một người đàn ông. Thế nhưng, có những người phụ nữ dại dột vô cùng. Họ chấp nhận làm người thứ ba, làm chiếc bóng đứng bên lề hạnh phúc của gia đình người khác. Họ nghĩ mình có nhiều thứ, thế nhưng khi ngã vào lòng đàn ông có vợ họ đã tự đánh mất đi rất nhiều. Điều đầu tiên họ mất chính là nhân cách và đức hạnh của một người phụ nữ.

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Làm người thứ ba, cả đời đứng bên lề hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một người bạn, chấp nhận ở bên một người đàn ông dẫu chẳng có danh phận. Kỳ lạ là bạn rất xinh đẹp, có công việc tốt, thu nhập cao, xung quanh chẳng thiếu đàn ông để lựa chọn. Vậy mà chẳng hiểu sao bạn lại đâm đầu vào mối quan hệ chẳng có đường lùi này. Mỗi lần ngồi với đám bạn bè, bạn vẫn thường huênh hoang rằng: “Làm vợ nhưng chắc gì đã được thương yêu, cưng chiều như nhân tình”. Khi có người lên tiếng phản bác, bảo rằng làm như thế là sai thì bạn bảo rằng: “Nếu gia đình người ta thật sự hạnh phúc thì tôi có chen chân vào được không? Người đàn ông đó đến với tôi bởi vì chẳng hề hạnh phúc, chẳng hề thương yêu người vợ ở nhà”.

Nhưng bạn tôi không huênh hoang được lâu. Một bữa, có nhiều người đàn bà xông đến tận nơi bạn ở để đánh ghen. Bạn bị tát, mái tóc bị cắt nham nhở. Bao nhiêu người xúm lại chỉ trỏ, bàn tán. Dẫu họ chẳng gây thương tích gì nhiều trên cơ thể nhưng bạn nhục nhã, ê chề. Ngay sau trận đánh ghen, người đàn ông kia cũng mất hút. Gần 1 năm quen nhau chốt lại bằng một câu: “Anh xin lỗi, anh phải hoàn thành trách nhiệm với vợ con”. Rốt cuộc chỉ có mình bạn ôm nỗi đắng chát và tổn thương vô cùng.

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Hà cớ gì lại đem rẻ rúng thanh xuân của mình? - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ qua lại với đàn ông có vợ có bao giờ tự hỏi tương lai mình sẽ được mất những gì? Làm người thứ ba là cuộc đánh cược dại dột nhất trong cuộc đời phụ nữ. Có được bao nhiêu phần trăm rằng gã đàn ông ngoại tình ấy sẽ bỏ vợ con mà đến với người thứ ba? Hay khi "no xôi chán chè" lại vứt bỏ chẳng khác nào một cuộc dạo chơi qua đường?

Sai lầm của người thứ ba chính là nghĩ rằng người đàn ông đó thương yêu mình thật sự. Nhưng đàn ông tốt sẽ không ngoại tình. Nếu thương yêu một người phụ nữ, anh ta sẽ không để người phụ nữ phải mang danh kẻ giật chồng người. Ngay cả vợ con ở nhà anh ta còn rẻ rúng thì sẽ chẳng có tình yêu thật sự với một người đàn bà ngoài đường.

Đàn ông tốt ngoài kia chẳng thiếu, hà cớ gì lại đi giành giật của người khác? Thanh xuân phụ nữ chỉ có một thời, hà cớ gì lại rẻ rúng và phí hoài vì một người đàn ông tham lam? Bao nhiêu người đàn bà từng làm người thứ ba, cái danh giật chồng người đi theo đến suốt cuộc đời. Vì cái bóng quá khứ nên rất khó có người đàn ông nào đủ can đảm và bao dung để chấp nhận một người phụ nữ như thế.

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Đàn bà khôn ngoan luôn kiêu hãnh và có lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan có lòng tự trọng và kiêu hãnh của chính mình. Với đàn ông, bản thân mình phải là duy nhất. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được tiết hạnh của một người phụ nữ. Thế nhưng kẻ thứ ba lại đem rẻ rúng tất cả những thứ đó. Sẽ chẳng có cái kết có hậu nào cho một tình yêu sai trái cả.

Đàn ông có tiền một chút đã vội quên người đàn bà ở cạnh mình khi gian khó

Đàn ông có tiền một chút đã vội quên người đàn bà ở cạnh mình khi gian khó

Bạn dắt con rời khỏi căn chung cư ngay buổi tối hôm đó. Bạn thà sống nghèo khổ sống, cơ cực mà vợ chồng con cái thương yêu. Còn với người chồng ngoại tình, bạn không cần nữa.

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