Các ông chồng ghét nhất điều gì ở vợ?

Trên thực tế, đây mới chính là những điều mà các quý ông chồng ghét nhất ở vợ mình.

Ngoài chuyện đi làm kiếm tiền, người chồng ít nhiều đều dành thời gian cho gia đình, cho con cái. Mỗi người mỗi việc, có thể vợ sẽ làm nhiều hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là chồng không làm. Ví dụ như, chồng phụ trách đưa đón con đi học, vợ phụ trách cơm nước và tắm rửa cho con. Nhưng người vợ lại không muốn thừa nhận chồng mình có “góp sức”, mỗi lần bực dọc đều sẽ nói những lời phủ nhận, khiến người chồng tự ái.

Phụ nữ Việt Nam thường tự làm khổ bản thân, hy sinh quá nhiều, rồi lại muốn chồng con mang ơn mình. Chính vì vậy, họ thường không muốn thừa nhận công sức chồng bỏ ra, ngược lại tìm cách phủ nhận bằng câu cửa miệng quen thuộc: “Anh chẳng phụ em cái gì cả”. Đôi lúc, họ cư xử như thể chồng mình là người vô dụng, vô hình.

Nhiều anh chồng chưa chấp nhận được thói xấu này của vợ sẽ có phản ứng khá tiêu cực là: “Tôi cho cô làm hết một mình, xem có xoay xở được hay không”, sau đó bắt đầu những ngày tháng “đình công”. Người vợ, dĩ nhiên không vừa, quyết tâm khẳng định: “Không có anh, tôi vẫn xử lý được”, nên đâm đầu gánh hết mọi việc, tỏ ra kiểm soát được mọi thứ. Kết cục, đáng lẽ chỉ làm 5 việc mà nay làm 10 việc, lại còn sứt mẻ hạnh phúc gia đình.

Nói xấu chồng với con cái

Nghe có vẻ rất vô lý, rất trái khoáy, nhưng thật sự nhiều người phụ nữ đang mắc phải điều này. Bắt nguồn từ sự bất mãn với chồng, phụ nữ tìm cách đay nghiến chồng bằng cách gieo vào đầu con cái những điều không tốt về bố nó. Trong khi đó, trẻ con đơn thuần không biết sâu xa chuyện người lớn, đối với bố mẹ thì trẻ đều yêu thương và mong muốn được gần gũi.

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải gieo hạt giống tình yêu trong lòng chồng, lòng con và trong lòng mình - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chờ bố đi làm về mới chịu ăn cơm, và mẹ nó sẽ buông một câu: “Ổng có thương, có lo cho con đâu mà con chờ ổng?”, hoặc: “Bố mày giờ đi nhậu nhẹt gái gú rồi, làm gì biết tới mẹ con mình”. Tâm hồn và não bộ con trẻ giống như mầm xanh vậy, sao lại tưới thuốc độc vào? Phụ nữ nghĩ rằng hành xử như vậy thì đàn ông sẽ có trách nhiệm hơn với vợ con sao?

Muốn hạnh phúc, phải gieo hạt giống tình thương trong lòng chồng mình, trong lòng con mình, và trên hết là trong chính mình!

Bêu rếu, chỉ trích chồng với cả thiên hạ

Vợ chồng không tránh được những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn, nhưng đàn ông không chấp nhận chuyện vợ mình đi đến đâu cũng bêu rếu, chỉ trích, kể xấu chồng. Cứ hễ gặp bất kì ai, đều tìm cơ hội “méc” chồng mình thế này thế nọ, hòng mượn lời thiên hạ để “dạy” chồng. Đàn ông đâu cần ai dạy, thay đổi hay không là ở bản thân anh ta muốn hay không mà thôi.

Cánh chị em thường kể cho nhau nghe những thói xấu của chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất sĩ diện và đòi hỏi được tôn trọng, nhất là trước mặt người khác. Phụ nữ khôn khéo dù có bất mãn chồng thế nào, cũng chỉ nên to nhỏ lúc riêng tư hai người. Trước mặt người khác, phụ nữ nên khen ngợi chồng, để chồng có động lực thể hiện mình. Chồng vui vẻ, lại giúp ích cho vợ, thương vợ nhiều hơn.

Phụ nữ khôn ngoan khác phụ nữ cạn nghĩ ở chỗ đó, chỉ cần tư duy khác thì hành động khác, và kết quả sẽ khác!