Các ông chồng ghét nhất điều gì ở vợ?

Phụ nữ yêu 10/01/2019 14:27

Các bà vợ thường cho rằng đàn ông không hài lòng nếu vợ có cân nặng không như ý, nấu ăn chưa ngon, dọn dẹp chưa giỏi, hoặc mọi việc còn chểnh mảng… Thật ra, tất cả những điểm yếu đó, đàn ông đều dễ dàng bỏ qua, thậm chí không hề thấy phiền lòng nếu anh ấy đã quen với nó.

Trên thực tế, đây mới chính là những điều mà các quý ông chồng ghét nhất ở vợ mình.

Phủ nhận công sức của chồng

Phụ nữ Việt Nam thường tự làm khổ bản thân, hy sinh quá nhiều, rồi lại muốn chồng con mang ơn mình. Chính vì vậy, họ thường không muốn thừa nhận công sức chồng bỏ ra, ngược lại tìm cách phủ nhận bằng câu cửa miệng quen thuộc: “Anh chẳng phụ em cái gì cả”. Đôi lúc, họ cư xử như thể chồng mình là người vô dụng, vô hình.

Các ông chồng ghét nhất điều gì ở vợ? - Ảnh 1
Nhiều phụ nữ phủ nhận công sức của chồng dành cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài chuyện đi làm kiếm tiền, người chồng ít nhiều đều dành thời gian cho gia đình, cho con cái. Mỗi người mỗi việc, có thể vợ sẽ làm nhiều hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là chồng không làm. Ví dụ như, chồng phụ trách đưa đón con đi học, vợ phụ trách cơm nước và tắm rửa cho con. Nhưng người vợ lại không muốn thừa nhận chồng mình có “góp sức”, mỗi lần bực dọc đều sẽ nói những lời phủ nhận, khiến người chồng tự ái.

Nhiều anh chồng chưa chấp nhận được thói xấu này của vợ sẽ có phản ứng khá tiêu cực là: “Tôi cho cô làm hết một mình, xem có xoay xở được hay không”, sau đó bắt đầu những ngày tháng “đình công”. Người vợ, dĩ nhiên không vừa, quyết tâm khẳng định: “Không có anh, tôi vẫn xử lý được”, nên đâm đầu gánh hết mọi việc, tỏ ra kiểm soát được mọi thứ. Kết cục, đáng lẽ chỉ làm 5 việc mà nay làm 10 việc, lại còn sứt mẻ hạnh phúc gia đình.

Nói xấu chồng với con cái

Nghe có vẻ rất vô lý, rất trái khoáy, nhưng thật sự nhiều người phụ nữ đang mắc phải điều này. Bắt nguồn từ sự bất mãn với chồng, phụ nữ tìm cách đay nghiến chồng bằng cách gieo vào đầu con cái những điều không tốt về bố nó. Trong khi đó, trẻ con đơn thuần không biết sâu xa chuyện người lớn, đối với bố mẹ thì trẻ đều yêu thương và mong muốn được gần gũi.

Các ông chồng ghét nhất điều gì ở vợ? - Ảnh 2
Phụ nữ muốn hạnh phúc phải gieo hạt giống tình yêu trong lòng chồng, lòng con và trong lòng mình - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chờ bố đi làm về mới chịu ăn cơm, và mẹ nó sẽ buông một câu: “Ổng có thương, có lo cho con đâu mà con chờ ổng?”, hoặc: “Bố mày giờ đi nhậu nhẹt gái gú rồi, làm gì biết tới mẹ con mình”. Tâm hồn và não bộ con trẻ giống như mầm xanh vậy, sao lại tưới thuốc độc vào? Phụ nữ nghĩ rằng hành xử như vậy thì đàn ông sẽ có trách nhiệm hơn với vợ con sao?

Muốn hạnh phúc, phải gieo hạt giống tình thương trong lòng chồng mình, trong lòng con mình, và trên hết là trong chính mình!

Bêu rếu, chỉ trích chồng với cả thiên hạ

Vợ chồng không tránh được những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn, nhưng đàn ông không chấp nhận chuyện vợ mình đi đến đâu cũng bêu rếu, chỉ trích, kể xấu chồng. Cứ hễ gặp bất kì ai, đều tìm cơ hội “méc” chồng mình thế này thế nọ, hòng mượn lời thiên hạ để “dạy” chồng. Đàn ông đâu cần ai dạy, thay đổi hay không là ở bản thân anh ta muốn hay không mà thôi.

Các ông chồng ghét nhất điều gì ở vợ? - Ảnh 3
Cánh chị em thường kể cho nhau nghe những thói xấu của chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất sĩ diện và đòi hỏi được tôn trọng, nhất là trước mặt người khác. Phụ nữ khôn khéo dù có bất mãn chồng thế nào, cũng chỉ nên to nhỏ lúc riêng tư hai người. Trước mặt người khác, phụ nữ nên khen ngợi chồng, để chồng có động lực thể hiện mình. Chồng vui vẻ, lại giúp ích cho vợ, thương vợ nhiều hơn.

Phụ nữ khôn ngoan khác phụ nữ cạn nghĩ ở chỗ đó, chỉ cần tư duy khác thì hành động khác, và kết quả sẽ khác!

Ngoại tình: Sung sướng một người nhưng khổ sở biết bao người thân

Ngoại tình: Sung sướng một người nhưng khổ sở biết bao người thân

Sau ngoại tình, một gia đình tan nát, vợ chồng chia lìa. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, nỗi đau không nằm riêng chồng hay vợ. Rất nhiều người phải chịu hậu quả, ám ảnh và khổ sở cả một đời vì vài ba phút ham mê thể xác của người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tật xấu của phụ nữ thói xấu của phụ nữ bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 35 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 47 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 39 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này