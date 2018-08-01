Các chàng rể nên làm gì khi bố mẹ vợ không thích mình?

Phụ nữ yêu 01/08/2018 05:30

Bố mẹ vợ không thích con rể thì phải làm sao? Có nhiều nguyên nhân từ chủ quan đến khách quan khiến cho bố mẹ vợ không thích con rể. Tuy nhiên, để “dĩ hòa vi quý”, con rể hãy luôn là người chủ động để có được sự ưu ái từ bố mẹ vợ nhé.

Khác với mối quan hệ “mẹ chồng – nàng dâu”, quan hệ giữa bố mẹ vợcon rể thường thoải mái hơn rất nhiều. Các cụ có câu “dâu là con, rể là khách”, con rể thường được bố mẹ vợ ưu ái và dành một mức độ khách sáo nhất định. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bất kể chàng rể nào cũng có thể “ngồi mát ăn bát vàng”. Thực tế có rất nhiều trường hợp con rể không có được cảm tình từ bố mẹ vợ, khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên gay gắt. Vậy cần làm gì khi bố mẹ vợ không thích con rể? Nếu bạn đang gặp phải trường hợp như thế, hãy cân nhắc những lưu ý sau đây để chiếm trọn sự tin tưởng và yêu thương từ bố mẹ vợ nhé.

Quan tâm và chiều chuộng vợ

Có thể bạn là người đàn ông không quá lãng mạn, không thích những hành động ướt át, “ngôn tình”. Nhưng đôi lúc, bạn cũng nên thể hiện tình thương và sự quan tâm của mình với vợ bằng những hành động cụ thể. Nếu bạn muốn lấy lòng bố mẹ vợ, hãy thể hiện nó trước mặt họ, nhưng đừng quá lộ liễu nhé.

Việc đưa vợ về nhà bố mẹ vợ thường xuyên cũng là một hành động ghi điểm. Bạn có thể chủ động dìu vợ xuống xe, chủ động vào bếp nấu ăn giúp vợ, lấy nước giúp vợ hay đơn giản là bật tivi đúng kênh vợ thích,… Những hành động đó tuy nhỏ, nhưng lại có sức tác động vô cùng to lớn đối với bố mẹ vợ đấy. Bởi vì với họ, con gái là điều vô cùng quý giá, bạn trân trọng con gái họ đồng nghĩa với việc bạn cũng trân trọng và biết ơn họ.

Quan tâm và chiều chuộng vợ là cách khiến bố mẹ vợ thích con rể hơn
Quan tâm và chiều chuộng vợ là cách khiến bố mẹ vợ thích con rể hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đến nhà vợ không nên làm “khách” quá đà

Tùy thuộc vào thái độ và cách đối đãi của bố mẹ vợ dành cho mình mà mỗi chàng rể cần có những cách xử lý riêng. Tuy nhiên, một điểm chung là có rất nhiều chàng rể đến nhà vợ quá lười biếng và làm “khách” quá đà khiến cho bố mẹ vợ không thích con rể. Điều này cũng dễ hiểu cho dù có nhiều bố mẹ vợ vô cùng thoải mái.

Để xử lý vấn đề này, không còn cách nào khác là bạn hãy gạt bỏ cái tôi qua một bên, hãy cố gắng thân thiết với bố mẹ vợ như con ruột của họ vậy. Giúp bố vợ tỉa cây cối, vào bếp nấu ăn cùng với vợ và mẹ vợ, chơi cùng các cháu hay đơn giản là thỉnh thoảng gọi điện về, mua quà thăm bố mẹ vợ,… Những món quà nhỏ, những lời hỏi thăm đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho bố mẹ vợ thích bạn hơn đấy.

Con rể khi đến nhà bố mẹ vợ không nên làm
Con rể khi đến nhà bố mẹ vợ không nên "làm khách" quá đà - Ảnh minh họa: Internet
 

Không can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình vợ

Một chàng rể thông minh sẽ biết vứt bỏ cái tôi đúng lúc. Khi nhà vợ có chuyện, đừng quá can thiệp sâu vào sẽ khiến bố mẹ vợ cảm thấy khó chịu. Bố mẹ vợ sẽ không cảm thấy thoải mái khi con rể quan tâm quá mức đến công việc nhà mình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình vợ có những nguyên tắc và cách ứng xử riêng có thể bạn không biết. Do đó, để cho mối quan hệ giữa con rể và bố mẹ vợ không bị ảnh hưởng, hãy cố gắng thiết lập giới hạn để không kéo mọi chuyện đi quá xa.

Có nhiều người hỏi tại sao bố mẹ vợ lại không thích con rể mặc dù con rể giúp đỡ gia đình vợ rất nhiều? Thực tế thái độ làm nên tất cả. Nhiều chàng rể coi công việc của gia đình vợ là công việc của mình, bày tỏ quan điểm, cái tôi của mình quá nhiều khiến cho bố mẹ vợ không cảm thấy thoải mái. Tốt nhất, hãy cố gắng hoàn thành công việc của mình trước đã, trước khi xem công việc gia đình nhà vợ là việc nhà mình.

Con rể không nên can thiệp sâu quá vào chuyện gia đình vợ
Con rể không nên can thiệp sâu quá vào chuyện gia đình vợ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng bố mẹ vợ xem con gái họ như vàng ngọc, họ đã vất vả nuôi con suốt hơn 20 năm trời để có thể trở thành người phụ nữ của bạn. Dù cho họ có hơi khắt khe hay quá quắt với bạn, hãy xem đó chỉ là một thử thách. Hãy cố gắng khiến họ an tâm hơn khi đặt cuộc sống và hạnh phúc của con cái họ cho bạn bằng những hành động nhỏ nhất nhưng vô cùng thiết thực.

 

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