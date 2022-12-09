Các bạn nam khi muốn chia tay thì thường hay sử dụng những cách như thế nào?

Phụ nữ yêu 09/12/2022 06:56

Đàn ông chính là loài sinh vật khó che giấu hành vi của chính mình nhất. Thông thường khi các cặp đôi chia tay sẽ có rất nhiều dấu hiệu và kiểu mở đầu báo trước. Bên dưới đây sẽ giúp các bạn tổng hợp lại các tình huống, để các bạn có thể chuẩn bị tâm lý khi gặp phải những vấn đề tương tự như vậy.

1. Thường không để ý đến bạn hoặc chiến tranh lạnh với bạn

Bạn nam và bạn nữ cãi nhau rồi,

 

- Nữ: "Rõ ràng chính là anh sai, anh dựa vào đâu mà làm dữ với tôi chứ."

 

- Nam: "Được, đều là lỗi của tôi hết, em muốn nghĩ như thế thì tôi cũng hết cách, em trước giờ đều chưa từng sai."

 

Sau đó bạn nữ lại nói một tràng dài, bạn nam cũng không thèm đáp lại nữa, thế là lập tức bắt đầu chiến tranh lạnh.

 

Kết quả cuối cùng bạn nữ không chịu được nữa, chủ động đi tìm bạn nam xin lỗi, nói là tự mình vô cớ gây sự, nói bản thân mình tính cách như trẻ con, thế nhưng bản chất của việc này vốn là lỗi sai của bạn nam.

 

Nếu như bạn trai của bạn thường cãi nhau và chiến tranh lạnh với bạn. Hãy xem lại vị trí của bạn trong tâm trí anh ta.

 

Thường xuyên chiến tranh lạnh tuyệt đối không bình thường. Đấy chính là cách dẫn dụ để chia tay nhanh nhất của cánh mày râu.

 

Các bạn nam khi muốn chia tay thì thường hay sử dụng những cách như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Thường lấy cớ bận để không ở bên bạn

Có người kể rằng, bạn trai của cô ấy luôn lấy lí do bận để không cùng cô ấy dạo phố, đi ăn, xem phim.

 

Thậm chí đến ngày thứ 7, chủ nhật, kỳ nghỉ lễ cũng chỉ biết ở nhà chơi game, chưa bao giờ để tâm đến cô ấy.

 

Nội tâm tôi lúc đó: "Nếu như thật sự bận công việc thì thôi đi, còn nếu như ngay cả thời gian rảnh rỗi cũng không ở bên bạn gái, thì còn nói yêu đương gì chứ?"

 

Các bạn nam khi muốn chia tay thì thường hay sử dụng những cách như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Thái độ đối với bạn đột nhiên trở nên tốt hoặc xấu

Bỗng nhiên có một ngày, thái độ của anh ta đối với bạn lại tốt hơn, cái kiểu trái ngược đó bạn sẽ cảm thấy, hoặc là thái độ của anh ta lạnh nhạt đi một chút khiến bạn không nhận ra.

 

Bất luận là kiểu quan hệ nào, thì thái độ cũng không thể tự dưng có sự thay đổi lớn như vậy.

Vào lúc đó bạn nên lựa thời điểm thích hợp để kiểm tra thử điện thoại của anh ta hoặc hỏi thăm một chút bạn bè anh ta, bởi vì chắc chắn là đã có chuyện gì trong tình huống như thế này rồi.

 

Các bạn nam khi muốn chia tay thì thường hay sử dụng những cách như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Thể hiện thái độ ghét bỏ bạn

Bạn và bạn trai đang ngồi trong Starbucks uống cafe, anh ta nhìn ra bên ngoài thấy một cô gái, sau đó lại quay qua nói với bạn "Em nên trang điểm, ăn diện cho đẹp lên một chút. Nếu không anh cảm thấy thật xấu hổ khi đưa em ra ngoài."

 

Tôi muốn tặng cho các bạn nam một vài lời, nếu như ghét bỏ người ta, thì đừng nên nói yêu đương với họ, nếu như cảm thấy người ta không xứng với các cậu, thì nên lập tức chia tay đi, đừng làm phí tương lai của họ.

 

Một người thật lòng yêu bạn tuyệt đối sẽ không ghét bỏ bạn.

 

Các bạn nam khi muốn chia tay thì thường hay sử dụng những cách như thế nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Luôn ngầm nói bóng gió, giả dụ nếu có một ngày chúng ta chia tay

Bạn nam luôn vô tình nhắc đến chuyện, lỡ như hai người chúng ta không cẩn thận chia tay nhau thì sao.

 

Thử nghĩ xem, hai người đang yêu nhau sao đột nhiên lại nói ra những lời như thế, cùng lắm sẽ nói lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối phương nên làm như thế nào thôi.

 

Điều anh ta càng để ý hơn là bạn liệu có vô cớ gây chuyện, thậm chí tự tử, khiến anh ta xấu hổ mà ra đi không.

 

Anh ta đã tính toán lường trước các hậu quả khi nhất quyết muốn chia tay.

 

Các bạn nam khi muốn chia tay thì thường hay sử dụng những cách như thế nào? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Không thèm chủ động cũng không cự tuyệt nốt

Chàng trai không yêu bạn, muốn chia tay với bạn, anh ta sẽ không chủ động tìm bạn làm gì cả.

Anh ta sẽ không chủ động hẹn bạn ra ngoài ăn tối, sẽ không chủ động đưa bạn đi dạo chơi, sẽ không chủ động tìm bạn cùng đi xem phim, sẽ không chủ động đưa bạn đi gặp bạn bè xung quanh của anh ta.

 

Điều quan trọng hơn là có một số chàng trai sẽ không từ chối, chỉ cần bạn chủ động một chút, anh ta sẽ tích cực phối hợp với bạn, sau đó đợi bạn thất vọng đủ rồi, sẽ buông tay, và anh ta cũng rời đi.

 

Các bạn nam khi muốn chia tay thì thường hay sử dụng những cách như thế nào? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

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