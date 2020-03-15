Bị cướp chồng, vợ hãy bình tĩnh chờ đợi 3 nghiệp báo của kẻ thứ ba, có trả suốt đời cũng không hết

Phụ nữ yêu 15/03/2020 06:36

Những kẻ thứ ba rồi sẽ gánh chịu nghiệp báo lớn nhất cuộc đời, có trả suốt kiếp cũng không hết. Vợ chính chuyên hãy chờ đợi quả báo đến với kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.

Đây là 3 nghiệp báo của kẻ thứ ba có trả suốt đời cũng không hết. Vợ khôn ngoan đừng ghen lồng ghen lộn, hãy bình tĩnh khoanh tay chờ đợi quả báo đến với những kẻ cướp chồng.

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Kẻ thứ ba sẽ gánh chịu những nghiệp báo này - Ảnh minh họa: Internet

Không ai dám kết giao

Là kẻ thứ ba, ai rồi cũng phải gánh chịu nhiều nghiệp báo trả cả đời không hết. Thứ nhất là không ai dám kết giao. Chẳng ai muốn chọn "con giáp thứ 13" làm bạn. Tệ nhất còn bị người thân xa lánh, không muốn nhận là người quen. Vì họ sợ bị mang tiếng “cá mè một lứa”, bị ảnh hưởng danh tiếng của bản thân.

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Vợ chính chuyên đừng đánh ghen bẩn tay - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ chính chuyên đừng lồng lộn đánh ghen, hãy bình tĩnh chờ đợi quả báo đến với kẻ cướp chồng. Có câu “người đang làm, trời đang nhìn”, chẳng ai thoát khỏi nghiệp báo mà mình gây ra.

Bị người đời khinh khi

Những kẻ cướp chồng thường đánh mất danh dự trong mắt mọi người. Họ không chỉ bị người đời khinh khi mà cả gia đình cũng phải chịu tiếng xấu lây. 

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Con giáp thứ 13 sẽ gánh chịu nhiều hậu quả - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ ba sẽ khó sống nổi với miệng lưỡi thiên hạ, đi đâu cũng bị xa lánh, miệt thị. Thậm chí họ sẽ sống cô độc đến cuối đời, không ai quan tâm, không ai ngó ngàng đến.

Nếu ai đã và đang có ý nghĩ dấn thân vào con đường này, hãy thoát khỏi ngay. Sống trên đời đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến người khác cũng như bản thân mình. Hạnh phúc ai người nấy hưởng, đừng ăn không ngồi rồi phá hoại gia đình người khác.

Cô đơn cả cuộc đời

Đã là kẻ phá hoại gia đình của người khác, bạn không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu có cũng là nhất thời, sau đó phải trả về cho chính chủ. Bạn không thể nào giữ thứ hạnh phúc cướp giật của người khác.

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Kẻ cướp chồng sẽ chịu cô đơn suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn chẳng ai chung thủy tuyệt đối. Người vợ tình nghĩa bao năm, họ còn bỏ được huống chi là nhân tình chỉ lên giường vài lần. Khi đã chán chê, họ sẽ chẳng xem bạn ra gì và dễ dàng vứt bỏ như chiếc áo đã cũ.

Cuối cùng, đàn ông ngoại tình sẽ quay về bên vợ con. Chỉ có bạn là ôm mãi mộng tưởng để rồi cô đơn cả đời chẳng ai quan tâm.

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