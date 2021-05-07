'Bắt mạch’ tình cảm của chàng qua cách nhắn tin, đảm bảo 'bách phát bách trúng'

Phụ nữ yêu 07/05/2021 06:13

Tình yêu không cần được thể hiện bằng những việc quá lớn lao. Chỉ là những hành động nhỏ như tin nhắn, cuộc gọi trong ngày cũng cho thấy anh ấy yêu bạn, quan tâm bạn đến nào. Ngược lại, nếu tin nhắn mà anh ấy còn 'tiết kiệm' với bạn thì hãy sớm rời xa người đàn ông đó, tìm người xứng đáng với mình hơn.

Bạn đã từng gửi đi hàng dài những tin nhắn cũng không được phản hồi? Những cuộc gọi đi cứ đổ chuông không dứt cũng không nghe được câu trả lời? Bạn không được đáp trả, dù chỉ là một câu ngắn gọn, một lời thờ ơ?

Kỳ thực, khi đàn ông yêu một người, dù là việc nhắn tin chẳng tốn mấy thời gian ấy cũng thể hiện rằng họ luôn nhớ về bạn. Chỉ là vài phút, hay vài giây đàn ông chân thành luôn dư dả cho bạn. Anh ấy luôn có thời gian cho bạn, thậm chí cho rằng đó là niềm hạnh phúc khi được bên bạn. Dù là trong cách nhắn tin, từng tin nhắn không thể hiện khuôn mặt, bộ dạng của anh ấy cũng có thể nói lên rằng anh ấy không lúc nào quên bạn.

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Kỳ thực, khi đàn ông yêu một người, dù là việc nhắn tin chẳng tốn mấy thời gian ấy cũng thể hiện rằng họ luôn nhớ về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông say mê một người, anh ấy luôn chủ động nhắn tin, dù chỉ là hỏi bạn đã dậy chưa, đã dùng bữa chưa, hay là bạn đang làm gì? Đừng nghĩ rằng đàn ông cuồng công việc thì không thể nhớ nhắn tin hỏi han bạn. Vì đàn ông khi đặt một người vào trong tim, sẽ luôn muốn trò chuyện, quan tâm, muốn biết đối phương đang làm gì. Đàn ông có lòng tìm thời gian, đàn ông không có tâm sẽ tìm lý do. Khi đàn ông không yêu bạn, không phải họ không có thời gian cho bạn, mà là không có lòng để dành thời gian cho bạn.

Khi bạn nhắn tin với người đàn ông thương yêu mình, bạn sẽ không bao giờ thấy anh ấy ích kỷ, tự tôn. Vì yêu thương bạn nên anh ấy muốn biết mọi thứ về bạn. Thậm chí, anh ấy sẽ hỏi rất nhiều, chỉ để biết bạn đang như thế nào. Trong tình yêu, đàn ông không giữ tự trọng khi thể hiện tình cảm với đối phương. Và nếu bạn buồn phiền, anh ấy sẽ tìm cách nhắn những lời vui vẻ để bạn thấy dễ chịu hơn.

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Khi bạn nhắn tin với người đàn ông thương yêu mình, bạn sẽ không bao giờ thấy anh ấy ích kỷ, tự tôn - Ảnh minh họa: Internet

Có những người đàn ông khi yêu, dù có say vẫn muốn nhắn cho người phụ nữ mình yêu. Nếu yêu nhau, anh ấy sẽ nhắn tin nói nhớ thương bạn, hỏi bạn đã ăn gì chưa, và cũng không quên nói rằng sẽ uống ít để bạn không lo. Nếu đã cưới bạn, anh ấy sẽ thành thật nhắn rằng đi uống với ai, sẽ về sớm để vợ không phải đợi.

Bạn cũng có thể thấy trong cách nhắn tin của đàn ông yêu bạn, bạn lúc nào cũng được anh ấy ưu ái, đề cao. Anh ấy hãnh diện với tình yêu cùng bạn, anh ấy tự hào khi có bạn ở bên. Không hẳn là bạn xinh đẹp như anh ấy nói, nhưng rõ ràng vì yêu bạn nên trong lòng anh ấy chỉ có duy nhất một người đẹp là bạn.

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Không có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh ấy không đặt ở bạn - Ảnh minh họa: Internet

Với những người đàn ông thương vợ, họ không bao giờ quên nhắn tin cho vợ những lúc xa nhau. Dù là đi làm, họ vẫn sẽ giữ thói quen nhắn tin yêu thương với vợ như khi cả hai hẹn hò. Đôi khi chỉ là nhắn hỏi vợ đã ăn cơm trưa chưa, vợ chiều muốn ăn gì. Đàn ông đi công tác xa nhà lại càng không quên nhắn tin để động viên vợ, nói nhớ thương vợ.

Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, cứ nhìn vào những hành động, cử chỉ của anh ấy. Nếu yêu bạn nhiều, dù làm gì anh ấy cũng sẽ hướng tới bạn. Nếu chân thành với bạn, thì ngay cả hành động vô thức cũng âm thầm thay đổi vì bạn. Không có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh ấy không đặt ở bạn.

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